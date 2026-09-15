Lindor y todos los latinos nominados para el Roberto Clemente Award 2026

Siete peloteros latinos pelean por el Roberto Clemente Award 2026, el premio que reconoce la labor comunitaria.

Lindor es uno de los latinos nominados | SARAH STIER / GETTY IMAGES VIA AFP

Francisco Lindor fue incluido entre los 30 nominados al Roberto Clemente Award 2026, el reconocimiento anual de Major League Baseball destinado a distinguir el trabajo de los jugadores en materia de carácter, participación comunitaria, filantropía y contribuciones dentro y fuera del terreno de juego. La lista fue anunciada antes del Día de Roberto Clemente, que MLB celebra cada 15 de septiembre.

El campocorto puertorriqueño de los New York Mets forma parte de un grupo de siete jugadores de origen latino o ascendencia hispana que compiten por la distinción. Los otros nominados son Carlos Rodón, Julio Rodríguez, Otto López, Pablo López, José Treviño, Joey Cantillo y Nasim Núñez.

Here are the 30 club nominees for this year’s Roberto Clemente Award 👏



You can help choose the winner at https://t.co/i3MY2PpjQL. Voting ends Sept. 27. pic.twitter.com/EEBmPJW801 — MLB (@MLB) September 14, 2026

Cada uno de los 30 equipos de MLB presenta a un candidato. La nómina de 2026 incluye a siete jugadores que fueron seleccionados al Juego de Estrellas y a 14 peloteros que reciben esta nominación por primera vez. Los candidatos serán reconocidos en los estadios durante las actividades del Día de Roberto Clemente.

Qué reconoce el Roberto Clemente Award

El Roberto Clemente Award reconoce al jugador que representa los valores asociados con el exjardinero puertorriqueño Roberto Clemente, miembro del Salón de la Fama y una de las principales figuras históricas de MLB. El premio evalúa el carácter del pelotero, su trabajo con comunidades, sus actividades filantrópicas y su influencia positiva en la organización y fuera del béisbol.

El galardón se otorgaba originalmente como el Premio del Comisionado por labores filantrópicas. MLB cambió su nombre a Premio Roberto Clemente en 1973, un año después de la muerte del exjugador de los Pittsburgh Pirates. Clemente falleció el 31 de diciembre de 1972 cuando viajaba hacia Nicaragua en una misión para llevar suministros a personas afectadas por un terremoto.

La nominación no responde únicamente a la producción estadística. Los clubes presentan a un jugador por su trabajo social y comunitario durante el año, aunque varios de los candidatos también han tenido participaciones relevantes en la temporada 2026.

Los siete latinos nominados al premio

1. Francisco Lindor (New York Mets)

Francisco Lindor fue nominado por los Mets a partir de un programa de trabajo centrado en educación, liderazgo juvenil, salud y apoyo a Puerto Rico. En 2026 lanzó Lindor’s Leaders junto a New Balance, una iniciativa anual dirigida a estudiantes del programa de medicina deportiva de Bayside High School. El proyecto incluye mentorías del jugador y actividades sobre salud mental, comunicación, trabajo en equipo y liderazgo.

En Puerto Rico, Lindor ha participado en acciones de asistencia tras los huracanes María y Fiona, ha colaborado con la restauración de instalaciones deportivas en Caguas y ha organizado clínicas de béisbol para jóvenes. En Queens, su programa Lindor Smile Tuesdays lleva a grupos juveniles al Citi Field para actividades vinculadas con salud dental, bienestar y mentoría.

2. Carlos Rodón (New York Yankees)

Carlos Rodón está nominado por los Yankees por segundo año consecutivo. MLB identifica al zurdo como el representante del club en 2026, dentro de un proceso que reconoce programas comunitarios y filantrópicos desarrollados por los jugadores durante el año.

La candidatura de Rodón, quien es de raíces cubanas, se inserta en la línea de trabajo comunitario promovida por los Yankees, una organización que utiliza actividades con jóvenes, hospitales, fundaciones y comunidades locales como parte de su programa de impacto social. La información pública disponible en el perfil general del premio confirma su segunda nominación consecutiva, aunque no detalla las iniciativas específicas presentadas por Nueva York para esta edición.

3. Julio Rodríguez (Seattle Mariners)

Julio Rodríguez fue nominado por los Seattle Mariners por el trabajo que desarrolla mediante la No Limits Foundation, organización que lanzó en septiembre de 2024 para apoyar a jóvenes con recursos limitados en República Dominicana, Seattle y otras comunidades. La fundación tiene como objetivo ampliar el acceso a oportunidades a través del deporte, la educación y programas de acompañamiento.

Desde su creación, la No Limits Foundation creada por el dominicano ha distribuido más de $2 millones de dólares en aportes económicos, bienes y servicios para menores en distintas regiones. En Estados Unidos ha respaldado a organizaciones como Baseball Beyond Borders, El Centro de la Raza, You Grow Girl! y Harvest Against Hunger.

4. Otto López (Miami Marlins)

Otto López ha participado desde 2025 en el Baseball Fantasy Camp for Kids de la Miami Marlins Foundation, un programa que reúne en loanDepot park a jóvenes con discapacidades físicas e intelectuales para realizar actividades de béisbol adaptadas.

Durante el evento, el infielder dominicano trabaja directamente con los participantes en estaciones de bateo, fildeo, tiros y corrido de bases, además de compartir con sus familias. López regresó al campamento en 2026, el 23 de junio, como parte de una iniciativa de los Marlins orientada a ampliar el acceso al deporte para niños y jóvenes de distintas capacidades.

5. Pablo López (Minnesota Twins)

Pablo López está nominado por los Minnesota Twins al Roberto Clemente Award por tercer año consecutivo y por cuarta ocasión en total dentro de los reconocimientos comunitarios de la organización.

Una parte central de su trabajo está relacionada con pacientes pediátricos. El venezolano visita cada septiembre a niños atendidos en Children’s Minnesota y M Health Fairview, dentro de las actividades del Mes de Concientización sobre el Cáncer Infantil. El vínculo tiene una dimensión personal, ya que sus padres fueron médicos antes de fallecer.

6. José Treviño (Cincinnati Reds)

Cincinnati Reds nominó a José Treviño por su trabajo con pacientes pediátricos y programas deportivos inclusivos. Desde que llegó a Cincinnati en diciembre de 2024, se integró a las actividades comunitarias del club y participó en la caravana invernal de los Reds durante su primera pretemporada con la organización.

El receptor de ascendencia mexicana colabora con Make-A-Wish durante visitas de niños al estadio y ha trabajado con los programas de la Reds Community Fund en la academia juvenil del club durante sus dos temporadas en Cincinnati. En Corpus Christi, Texas, organiza la Trevi’s World Series, un torneo juvenil de béisbol y sóftbol que desde 2021 también funciona como recaudación de fondos.

Treviño también financió un viaje para un equipo texano de categoría 15U a Cincinnati. El grupo asistió a un juego de los Reds, visitó el Reds Hall of Fame and Museum y participó en actividades organizadas por el club. Paralelamente, ha colaborado en gestiones para construir o mejorar campos de béisbol y sóftbol juvenil en Corpus Christi.

7. Nasim Núñez (Washington Nationals)

Nasim Núñez (Washington Nationals) no está en la lista del Roberto Clemente Award solo por sus robos de base, sino por cómo se ha convertido en un punto de apoyo para jóvenes peloteros en Washington. Se formó en programas de desarrollo de MLB como la Breakthrough Series y el Hank Aaron Invitational y ahora vuelve a esos mismos espacios como mentor, algo que le da una conexión muy directa con quienes hoy sueñan con llegar a Grandes Ligas.

Visita con frecuencia la Academia Juvenil de Béisbol de los Nationals, participa en la colecta de regalos navideños, en campamentos de verano y hasta en ceremonias de graduación, donde reconoce el esfuerzo académico de los estudiantes y les recuerda que el camino deportivo también pasa por la escuela.

Núñez, de ascendencia dominicana, recibe su primera nominación en 2026. Su selección por Washington completa el grupo de siete jugadores de origen latino o ascendencia hispana incluidos entre los 30 candidatos de MLB.

Cómo es el proceso de votación y elección del ganador

Los aficionados pueden votar por su candidato al Roberto Clemente Award a través del sitio web de MLB, disponible en inglés y español. La votación estará abierta hasta el final de la temporada regular, el domingo 27 de septiembre.

El voto de los aficionados contará como uno de los votos que integran el proceso final. El ganador será elegido por un panel de expertos compuesto por representantes de la Oficina del Comisionado, la prensa, MLB.com y el Salón de la Fama del Béisbol. También participan Enrique, Luis y Roberto Clemente Jr., hijos de Roberto Clemente.

MLB tiene previsto anunciar al ganador del Roberto Clemente Award 2026 en pleno escenario de la Serie Mundial, dentro del paquete de ceremonias oficiales que acompañan al Clásico de Otoño.

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