Sunderland vs Arsenal en vivo la Premier League 2026: resultado y goles de la jornada 4

Arsenal busca mantener su paso perfecto ante un Sunderland que presume una de las mejores defensas de la Premier League

Sunderland vs Arsenal, en vivo online | Claro Sports

Arsenal visita el Stadium of Light con el objetivo de mantener su arranque perfecto en la Premier League 2026-27. Los Gunners suman nueve puntos después de tres jornadas, con victorias ante Coventry City, Aston Villa y Chelsea, además de llegar impulsados por el triunfo 1-0 frente al Napoli en la Champions League.

Sunderland aparece como una prueba incómoda para el vigente campeón. Los Black Cats tienen cuatro puntos tras caer ante Ipswich, vencer a Fulham y empatar con Brentford, mientras que entre todas las competencias acumulan tres partidos consecutivos sin derrota y vienen de eliminar 1-0 al Hull City en la EFL Cup.

¿A qué hora inicia el Sunderland vs Arsenal hoy 12 de septiembre de 2026?

Sunderland y Arsenal se enfrentan este sábado 12 de septiembre en el Stadium of Light, por la jornada 4 de la Premier League 2026-27. El partido está programado para comenzar a las 13:00 horas, tiempo del centro de México.

Arsenal ha dominado los enfrentamientos recientes entre ambos y suma 17 partidos de Premier League sin perder ante Sunderland desde 2009. La temporada pasada empataron 2-2 en el Stadium of Light, mientras que en el duelo más reciente los Gunners se impusieron 3-0 el 7 de febrero de 2026.

Alineaciones del Sunderland vs Arsenal para la jornada 4, al momento

Sunderland llega sin Habib Diarra, quien estará fuera entre seis y ocho semanas por una lesión en el muslo, mientras que Romaine Mundle podría perderse el resto de 2026 después de someterse a una cirugía de rodilla. Malick Fofana y Nilson Angulo aparecen como las principales opciones por las bandas, mientras que Brian Brobbey apunta a regresar al once inicial.

Alineación probable de Sunderland: Roefs; Mukiele, Ballard, Danso, Reinildo; Xhaka, Sadiki; Angulo, Le Fee, Fofana; Brobbey.

Arsenal también presenta ausencias importantes en defensa. William Saliba continúa fuera por una lesión en la espalda, mientras que Cristhian Mosquera y Jurrien Timber llegan como dudas por problemas musculares y en la ingle, respectivamente. Mikel Arteta podría devolver a la titularidad a Kai Havertz, Christos Tzolis, Myles Lewis-Skelly y Riccardo Calafiori tras realizar modificaciones en Champions League.

Alineación probable de Arsenal: Raya; White, Konsa, Gabriel, Calafiori; Lewis-Skelly, Rice; Saka, Odegaard, Tzolis; Havertz.

¿Dónde ver el Sunderland vs Arsenal en vivo? Canales de TV y streaming online

El Sunderland vs Arsenal de la jornada 4 de la Premier League 2026-27 se podrá seguir en México a través de FOX One. Además, en Claro Sports podrás seguir el minuto a minuto con todas las acciones, goles y detalles del encuentro desde el Stadium of Light.

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