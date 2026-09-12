Sunderland vs Arsenal en vivo la Premier League 2026: resultado y goles de la jornada 4
Arsenal busca mantener su paso perfecto ante un Sunderland que presume una de las mejores defensas de la Premier League
Arsenal visita el Stadium of Light con el objetivo de mantener su arranque perfecto en la Premier League 2026-27. Los Gunners suman nueve puntos después de tres jornadas, con victorias ante Coventry City, Aston Villa y Chelsea, además de llegar impulsados por el triunfo 1-0 frente al Napoli en la Champions League.
Sunderland aparece como una prueba incómoda para el vigente campeón. Los Black Cats tienen cuatro puntos tras caer ante Ipswich, vencer a Fulham y empatar con Brentford, mientras que entre todas las competencias acumulan tres partidos consecutivos sin derrota y vienen de eliminar 1-0 al Hull City en la EFL Cup.
¿A qué hora inicia el Sunderland vs Arsenal hoy 12 de septiembre de 2026?
Sunderland y Arsenal se enfrentan este sábado 12 de septiembre en el Stadium of Light, por la jornada 4 de la Premier League 2026-27. El partido está programado para comenzar a las 13:00 horas, tiempo del centro de México.
Arsenal ha dominado los enfrentamientos recientes entre ambos y suma 17 partidos de Premier League sin perder ante Sunderland desde 2009. La temporada pasada empataron 2-2 en el Stadium of Light, mientras que en el duelo más reciente los Gunners se impusieron 3-0 el 7 de febrero de 2026.
Alineaciones del Sunderland vs Arsenal para la jornada 4, al momento
Sunderland llega sin Habib Diarra, quien estará fuera entre seis y ocho semanas por una lesión en el muslo, mientras que Romaine Mundle podría perderse el resto de 2026 después de someterse a una cirugía de rodilla. Malick Fofana y Nilson Angulo aparecen como las principales opciones por las bandas, mientras que Brian Brobbey apunta a regresar al once inicial.
Alineación probable de Sunderland: Roefs; Mukiele, Ballard, Danso, Reinildo; Xhaka, Sadiki; Angulo, Le Fee, Fofana; Brobbey.
Arsenal también presenta ausencias importantes en defensa. William Saliba continúa fuera por una lesión en la espalda, mientras que Cristhian Mosquera y Jurrien Timber llegan como dudas por problemas musculares y en la ingle, respectivamente. Mikel Arteta podría devolver a la titularidad a Kai Havertz, Christos Tzolis, Myles Lewis-Skelly y Riccardo Calafiori tras realizar modificaciones en Champions League.
Alineación probable de Arsenal: Raya; White, Konsa, Gabriel, Calafiori; Lewis-Skelly, Rice; Saka, Odegaard, Tzolis; Havertz.
¿Dónde ver el Sunderland vs Arsenal en vivo? Canales de TV y streaming online
El Sunderland vs Arsenal de la jornada 4 de la Premier League 2026-27 se podrá seguir en México a través de FOX One. Además, en Claro Sports podrás seguir el minuto a minuto con todas las acciones, goles y detalles del encuentro desde el Stadium of Light.