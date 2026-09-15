América y Chivas jugarán dos Clásicos en 15 días: uno en México y otro frente a su afición en EE.UU.

El Clásico Nacional tendrá una segunda cita en Estados Unidos, donde miles de aficionados mexicanos ya agotaron las entradas

La afición de América y Chivas ya espera ambos duelos | Claro Sports

El Clásico Nacional entre América y Chivas tendrá una particularidad en 2026: los dos grandes del fútbol mexicano se enfrentarán dos veces en apenas 15 días, primero por el Apertura 2026 y después en un amistoso en Oakland, California, una ciudad que vuelve a recibir esta rivalidad después de casi tres décadas.

La primera cita será el sábado 19 de septiembre en el Estadio Banorte, en la Ciudad de México, dentro de la jornada 9 de la Liga MX. Un partido en el que ambos clubes llegan peleando en la parte alta de la tabla general.

Pero la historia no terminará ahí. El domingo 4 de octubre, América y Chivas volverán a verse las caras, esta vez en el Oakland-Alameda County Coliseum. El escenario cambia, también el carácter del encuentro, pero no la rivalidad.

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De CDMX a Oakland: dos partidos, dos escenarios para una misma rivalidad

El encuentro de octubre será amistoso y se disputará durante el receso por la fecha FIFA y el contexto puede hacerlo especialmente atractivo para los aficionados que viven en Estados Unidos.

Chivas regresará a Oakland después de casi 29 años. El antecedente se remonta al 10 de octubre de 1997, cuando Guadalajara derrotó 3-2 al América en ese mismo escenario. La nueva visita, por tanto, tiene un componente de memoria que va más allá de un simple partido de preparación.

Además, el Coliseum ya demostró que existe mercado para los grandes eventos de fútbol en la zona. En septiembre de 2025, el partido entre México y Japón reunió cerca de 50,000 aficionados, mientras que el Clásico de octubre de 2026 agotó sus boletos en pocos días.

La elección de Oakland tampoco es casual. El recinto cuenta con una capacidad cercana a 63,000 espectadores y recibió una importante adaptación para poder albergar partidos de fútbol. En ese proceso tuvo un papel relevante Oakland Roots SC, que invirtió alrededor de 700,000 dólares para transformar el terreno de juego de béisbol a fútbol.

Por qué el Clásico Nacional eligió Oakland: el pulso del aficionado mexicano en el norte de California

Hay una razón que explica buena parte de la apuesta: la enorme comunidad mexicana del Área de la Bahía. Se estima que alrededor de 1.39 millones de personas de origen mexicano viven en esta región, con comunidades importantes en Santa Clara, Alameda, Contra Costa, Oakland y San Francisco.

Para muchos aficionados, ver América vs Chivas en California significa algo más que asistir a un partido. Es una oportunidad para portar la camiseta de su equipo, reunirse con otros seguidores y vivir una tradición que normalmente está asociada con los estadios mexicanos.

La organización también prepara una experiencia alrededor del encuentro. El Fan Fest contempla música, actividades familiares, comida y exhibición de trofeos, buscando convertir la jornada en una celebración de la cultura futbolística mexicana.

Y la respuesta ya llegó antes del silbatazo inicial: los boletos se agotaron en cuestión de días. El antecedente de Pasadena en 2023, cuando el Clásico reunió a 86,134 espectadores en el Rose Bowl, demuestra que América y Chivas tienen una audiencia considerable cuando cruzan la frontera.

Así, en apenas 15 días, el Clásico Nacional contará dos historias diferentes: una por los puntos en México y otra por la identidad de una afición que encontró en Oakland una manera de sentirse cerca de casa.

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