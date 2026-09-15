Hispanic Heritage Month: Los 7 latinos que están cambiando el rostro del fútbol en Estados Unidos

Messi, Vela, Almada, Acosta, Cucho, Pepi y Diego Luna representan distintas caras de la revolución latina en el fútbol estadounidense

Lionel Messi llegó a potenciar a la MLS | JC. Ruiz | Getty Images vía AFP

El fútbol en los Estados Unidos ya no puede entenderse sin el peso de los jugadores latinos. Desde las grandes figuras internacionales hasta los jóvenes nacidos en territorio estadounidense, su presencia ha transformado la MLS, las tribunas, los modelos de formación y hasta la manera en que los clubes entienden su relación con la comunidad hispana.

La MLS ahora se encuentra en una fase en la que se busca a los equipos que irán a playoffs en esta temporada.

Siete nombres permiten seguir ese cambio: Lionel Messi, Carlos Vela, Thiago Almada, Luciano Acosta, Juan Camilo “Cucho” Hernández, Ricardo Pepi y Diego Luna.

No todos llegaron con la misma misión. Algunos elevaron el valor comercial de la liga; otros demostraron que un futbolista puede desarrollarse en Estados Unidos y dar después el salto a Europa. También están quienes representan a una generación binacional que ya no tiene que elegir entre dos mundos para encontrar su lugar en el fútbol.

Messi, Vela y Almada abrieron nuevas puertas para la MLS

El caso de Lionel Messi es el más evidente con los récords que ha establecido en la MLS. Su llegada al Inter Miami en 2023 cambió la conversación alrededor de la MLS y multiplicó su alcance internacional.

Además de ganar la Leagues Cup y el Supporters’ Shield, su presencia impulsó el interés por las transmisiones, las camisetas y los partidos del club de Florida.

Antes de Messi, Carlos Vela había construido otro tipo de legado. El mexicano fue pieza fundamental para convertir a LAFC en una institución con identidad propia en Los Ángeles. Su temporada 2019, con 34 goles y 15 asistencias, sigue siendo una referencia ofensiva de la competición. Pero su influencia también llegó a las comunidades chicana y mexicoamericana que encontraron en el BMO Stadium un espacio para expresar su pasión por el fútbol.

Thiago Almada representa una tercera transformación: la MLS como plataforma para desarrollar talento sudamericano. Atlanta United lo fichó desde Vélez Sarsfield y posteriormente consiguió venderlo al Botafogo por una cifra que podía alcanzar los 30 millones de dólares. Su título mundial con Argentina en 2022, cuando todavía pertenecía a un club de la MLS, ayudó a cambiar la percepción sobre el nivel de la liga.

Acosta, Cucho, Pepi y Luna representan el siguiente paso

Luciano Acosta demostró que el talento creativo también podía convertirse en el motor de un proyecto en el corazón de Estados Unidos. En Cincinnati ganó el Supporters’ Shield y fue elegido MVP en 2023, acumulando 54 goles y 53 asistencias con el club.

El colombiano Cucho Hernández llevó la transformación a otro nivel: llegó a la MLS en plena madurez competitiva, ganó la MLS Cup 2023 y la Leagues Cup 2024, ambas como protagonista. Después regresó a España con el Real Betis mediante un traspaso de 13.4 millones de dólares.

Ricardo Pepi, mexicoamericano nacido en El Paso, representa la importancia del talento binacional. Formado en FC Dallas, eligió jugar para Estados Unidos y posteriormente llegó al fútbol europeo. Su trayectoria mostró que una academia de la MLS podía producir un delantero con proyección internacional.

Y Diego Luna quizá simboliza mejor que nadie lo que viene. Criado en California y formado fuera del tradicional sistema universitario, llegó al profesionalismo y fue elegido Jugador Joven del Año de la MLS en 2024. Su historia también cuestiona el antiguo modelo de pay-to-play y reivindica la creatividad asociada al fútbol latino.

Los siete representan caminos distintos, pero juntos cuentan una misma historia: el fútbol estadounidense está adquiriendo una identidad propia, y esa identidad tiene una fuerte raíz latina. Los hispanos representan alrededor del 20% de la población del país y aportan una parte significativa de la afición de la MLS.

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