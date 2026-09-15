Arch Manning: ¿está listo para ser la próxima gran estrella de la NFL?

El quarterback de Texas enfrenta en 2026 el reto de demostrar que su talento y apellido pueden convertirse en argumentos para llegar a la NFL como una futura figura

Arch Manning apunta para el Draft de 2027 / Alex Slitz / Getty Images via AFP

Arch Manning tiene casi todo lo que una franquicia de la NFL busca en un quarterback: tamaño, brazo, movilidad, formación y una familia que conoce como pocas las exigencias de la posición. Pero hay algo que todavía no puede comprar ni siquiera el apellido Manning: la certeza de que está destinado a convertirse en una estrella profesional.

El quarterback de Texas comenzó la temporada 2026 con una señal importante. Los Longhorns están 2-0 después de vencer a Texas State y, sobre todo, remontar ante Ohio State, entonces número uno del país. En dos partidos, Manning suma 500 yardas, cinco touchdowns y dos intercepciones, cifras que alimentan las expectativas rumbo al Draft de la NFL de 2027.

El apellido abre la puerta, pero no garantiza nada

Archibald Charles Manning, de 21 años, mide 6 pies 4 pulgadas (1.93 metros) y pesa 222 libras (101 kilos). Es nieto de Archie Manning y sobrino de Peyton y Eli, dos quarterbacks que dejaron una huella enorme en la NFL. Esa herencia convirtió a ‘Arch’ en una celebridad, incluso antes de convertirse en titular universitario.

Llegó a Texas como uno de los reclutas más cotizados de la generación 2023 y pasó sus dos primeras temporadas detrás de Quinn Ewers. En 2025 tomó finalmente el control de la ofensiva y terminó con 3,163 yardas, 26 touchdowns y siete intercepciones por aire, además de 399 yardas y 10 anotaciones terrestres.

Dichos números dejan claro que Manning tiene talento; sin embargo, el verdadero examen consiste en determinar si puede transformar esas herramientas en consistencia frente a defensas cada vez más sofisticadas.

Ohio State cambió la conversación

Su primer partido de 2026 fue una demostración de poder estadístico. Contra Texas State completó 20 de 27 pases para 305 yardas, cuatro touchdowns y una intercepción en una victoria 59-7. Era exactamente el tipo de actuación que se esperaba de un quarterback de su calibre ante un rival inferior.

Una semana después llegó la prueba que realmente importaba. Frente a Ohio State, Manning completó 23 de 37 pases para 196 yardas, un touchdown y una intercepción. Sus números estuvieron lejos de ser espectaculares, pero Texas remontó para imponerse 24-23 ante el entonces número uno del país.

Un gran quarterback no siempre necesita producir una estadística deslumbrante para demostrar su valor. También debe saber sobrevivir a un partido incómodo, responder bajo presión y encontrar la manera de ganar. Manning tuvo una actuación imperfecta, pero salió victorioso de uno de los escenarios más exigentes del fútbol colegial.

Lo que todavía debe demostrar

Para convertirse en una selección alta del Draft de 2027, Manning tendrá que mostrar que puede leer defensas con mayor velocidad, trabajar más allá de su primera opción y mantener precisión en los lanzamientos cortos. También deberá reducir los errores cuando la bolsa de protección se desmorone y demostrar que puede sostener su nivel durante toda una temporada.

Y es que dos partidos no son suficientes para coronar a un quarterback como futura estrella de la NFL. Tampoco lo hacen las comparaciones familiares. Los scouts necesitarán observar cómo responde después de una derrota, cómo ajusta cuando las defensas conocen sus tendencias y qué ocurre cuando los partidos se deciden en los últimos minutos.

El calendario de Texas ofrecerá precisamente esas respuestas. Después de recibir a UTSA el 19 de septiembre, los Longhorns enfrentarán a Oklahoma el 26 de septiembre. A medida que avance la temporada, aumentará también el valor de cada actuación de Manning para los evaluadores de la NFL.

¿La próxima gran estrella de la NFL?

Manning posee el perfil físico y el talento para convertirse en un quarterback franquicia, y su contexto competitivo le permitirá seguir construyendo un expediente de primer nivel. Incluso hay evaluadores que lo proyectan entre los principales prospectos del Draft de 2027 si confirma su evolución como titular.

El desafío será escapar de la sombra de su propio apellido. Ser sobrino de figuras históricas de la NFL genera una expectativa extraordinaria, pero también puede convertir cada error en un acontecimiento y cada buena jugada en una comparación histórica.

Por ahora, Arch Manning no necesita demostrar que será el próximo Peyton ni repetir la carrera de Eli. Lo que realmente necesita es demostrar, semana tras semana, que puede ser el mejor quarterback que entra al campo. Si consigue hacerlo durante 2026, ya no se hablará únicamente del heredero de una dinastía de quarterbacks, sino de una posible futura estrella de la NFL.

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