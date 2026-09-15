Guía del aficionado latino: qué equipos de la MLS llegan a playoffs con más peso hispano

La presencia de figuras latinoamericanas y el vínculo con comunidades hispanas hacen que algunos clubes sean los protagonistas rumbo a la postemporada

LAFC tiene una conexión especial con México / Kevin Terrell/ Getty Images via AFP

La MLS se acerca a la etapa que todos esperan: los playoffs. Con la temporada regular entrando en su tramo definitivo, la pelea por un lugar en la postemporada también comienza a definir qué historias tendrán mayor protagonismo cuando aumente la presión y cada partido pueda marcar la diferencia.

Para la afición latina en EE.UU., esta recta final tiene un atractivo adicional. El fútbol de la región está cada vez más presente en la liga a través de sus jugadores, entrenadores, comunidades y grandes mercados hispanos. Desde las estrellas que llegaron para cambiar la dimensión internacional de la MLS hasta los futbolistas sudamericanos que se han convertido en piezas fundamentales de distintos clubes, la conexión con Latinoamérica atraviesa buena parte de la competición.

Dentro de ese panorama aparecen tres equipos que destacan por la manera en que representan distintas expresiones de esa identidad: Inter Miami, Orlando City y LAFC. No significa que sean los únicos clubes con una fuerte presencia latina, pero sí ofrecen historias particularmente reconocibles para el aficionado hispano: el fenómeno internacional de Miami, la raíz sudamericana de Orlando y el vínculo mexicano y latino de Los Ángeles.

Inter Miami: una constelación de estrellas

Inter Miami concentra buena parte de la atención gracias a Lionel Messi, cuya llegada transformó la dimensión mediática del club y de la propia MLS.

El argentino comparte protagonismo con figuras como Luis Suárez, mientras que la presencia de futbolistas sudamericanos mantiene un marcado sabor rioplatense en el plantel. A ello se suma una ciudad con una enorme población latina y una conexión cultural que permite al club hablarle a públicos de Argentina, Uruguay, México, Centroamérica, el Caribe y otras comunidades hispanas en EE.UU.

El atractivo de Miami rumbo a los playoffs está también en su historia deportiva. La posibilidad de ver a Messi disputar otra postemporada de la MLS convierte cada jornada restante en una pieza más de un camino que podría prolongarse hasta la lucha por la MLS Cup.

Orlando City: talento latino desde el colectivo

Orlando City SC presenta una fórmula diferente. Su identidad hispana no se basa en una figura de alcance mundial, sino en una plantilla con una importante presencia sudamericana y futbolistas que han adquirido un papel relevante dentro del funcionamiento del equipo.

Entre ellos sobresale Martín Ojeda, una de las principales referencias argentinas de Orlando. El club ha construido buena parte de su perfil competitivo alrededor de conexiones futbolísticas procedentes de Sudamérica, una característica que puede resultar especialmente atractiva para quienes siguen de cerca el talento argentino, uruguayo, colombiano y de otros países de la región.

Esa diferencia también explica su atractivo. Mientras Miami reúne nombres capaces de convertir un encuentro en un acontecimiento global, Orlando ofrece al aficionado la posibilidad de seguir un proyecto más colectivo y descubrir protagonistas latinoamericanos que buscan dejar su huella en la MLS.

LAFC: el vínculo entre México y Los Ángeles

En Los Angeles FC, la identidad latina tiene una dimensión que trasciende a los jugadores. El club juega en una de las grandes capitales hispanas de EE.UU. y cuenta con una afición cuya cultura está estrechamente relacionada con las tradiciones del fútbol latinoamericano.

La conexión con México y con los aficionados mexicoestadounidenses es especialmente importante. Banderas, cánticos y una grada de enorme intensidad forman parte de una experiencia que convierte los partidos de LAFC en algo más que una cita deportiva.

En el terreno de juego, LAFC afronta la recta final con la obligación de asegurar su lugar en una Conferencia Oeste muy disputada. Si logra avanzar a la postemporada, se colocará entre los equipos con mayor atención entre el público hispano.

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