Tom Aspinall se queda sin el título de peso pesado de la UFC tras una nueva lesión ocular

Múltiples cirugías y nuevos contratiempos obligaron a Tom Aspinall a renunciar al título de peso pesado de UFC.

Tom Aspinall dejó vacante su título de UFC | WALEED ZEIN / ANADOLU VIA AFP

Tom Aspinall anunció que deja vacante el título de pesos pesados de la UFC luego de sufrir complicaciones en su proceso de recuperación de las lesiones sufridas en su última pelea. El inglés explicó que tras ser sometido a múltiples operaciones en sus ojos ha sufrido varias complicaciones.

El británico no compite desde el 25 de octubre de 2025, fecha en la que enfrentó al francés Ciryl Gane. Aquella pelea terminó sin resultado luego de que Aspinall recibiera piquetes accidentales en ambos ojos y no pudiera continuar en el octágono. El daño fue mayor de lo previsto y derivó en una recuperación larga, con intervenciones quirúrgicas y nuevos contratiempos.

Aspinall explicó que incluso había aceptado una fecha para volver y ya se encontraba realizando sparring. Sin embargo, un accidente durante ese proceso volvió a afectar su ojo derecho, una situación que alargó la recuperación y dejó sin una fecha clara su regreso a las artes marciales mixtas.

Tom Aspinall deja vacante el título de peso pesado de UFC

La división de peso pesado de UFC vuelve a quedar abierta. Tom Aspinall decidió optar por entregar su cinturón de campeón mundial al reconocer que su condición física todavía no le permite competir con la autorización de los médicos.

El inglés publicó un mensaje en redes sociales para actualizar su situación y confirmar que el proceso no ha sido sencillo. Aspinall reveló que ha pasado por múltiples cirugías oculares, accidentes durante su recuperación e infecciones que dificultaron su evolución. Aunque ha trabajado para volver a entrenar con normalidad, todavía no ha recibido el permiso necesario para programar una pelea.

“Las complicaciones continuas con mis ojos hacen que no pueda recibir el alta médica para pelear en este momento”, explicó Aspinall en su comunicado. El exmonarca de la división de pesos pesados reconoció que su intención era regresar pronto, pero el escenario cambió después de sufrir un nuevo daño en el ojo derecho mientras se preparaba para volver al gimnasio de forma completa.

La decisión corta un reinado marcado por una inactividad obligada. Aspinall había llegado a la cima del peso pesado tras consolidarse como uno de los finalizadores más peligrosos de la categoría, pero su primera defensa quedó interrumpida por el incidente ante Gane.

La lesión de Aspinall ante Ciryl Gane

El 25 de octubre de 2025 representó un punto de quiebre en la carrera de Aspinall. El combate ante Ciryl Gane terminó como no contest después de varios piquetes de ojos accidentales del francés, que dejaron al campeón británico sin condiciones para seguir peleando.

La UFC no tenía un plazo oficial para su vuelta y Aspinall entendió que la incertidumbre podía convertirse en un problema para el resto de los contendientes. Con aspirantes esperando una oportunidad titular, el cinturón necesitaba volver a estar disponible.

El inglés aclaró que esta decisión no supone su retiro de las MMA, sino un plazo necesario para poder terminar su recuperación. En este sentido también utilizó su comunicado para criticar la actuación de los oficiales a quienes en cierto sentido responsabilizó por la lesión sufrida

“Los luchadores dependemos de los árbitros para que hagan cumplir las reglas y nos protejan en esos momentos, y es duro seguir lidiando con las consecuencias hoy en día”, indicó en el comunicado.

UFC tendrá un nuevo campeón de peso pesado

Aspinall eligió dejar el título vacante para que la categoría pueda seguir avanzando. “No quiero retener a la división de peso pesado”, señaló al explicar que conoce lo que significa tener una carrera detenida y quiere que otros peleadores puedan disputar el cinturón.

La consecuencia inmediata será una nueva carrera por el campeonato de las 265 libras. UFC deberá decidir qué contendientes pelearán por el título vacante, mientras el nombre de Aspinall queda fuera de la ecuación hasta que pueda recibir el alta médica.

Para la empresa, la salida temporal del campeón obliga a reorganizar una de sus divisiones de mayor impacto. Para Aspinall, el objetivo pasa por recuperar plenamente su visión, completar el proceso médico y regresar sin exponer su salud ni apresurar una vuelta al octágono.

Su panorama no tiene todavía una fecha definida, pero el británico aseguró que volverá en cuanto esté médicamente apto. Mientras tanto, su renuncia evita que el cinturón permanezca bloqueado y abre un nuevo capítulo en el peso pesado de UFC.

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