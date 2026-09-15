Hijo de Paolo Maldini, involucrado en un accidente y sancionado por conducir bajo los efectos del alcohol

El delantero del Cagliari chocó su auto deportivo durante la madrugada tras salir de fiesta con amigos, dejando 6 personas lesionadas

Maldini conducía bajo los efectos del alcohol | ALESSIO MORGESE / NURPHOTO VIA AFP

Horas después de ser el héroe del Cagliari con un gol decisivo ante Atalanta, el delantero italiano Daniel Maldini se vio envuelto en un accidente de tránsito en las calles de Milán que dejó a seis personas con heridas leves y lo puso bajo la lupa de la justicia. El joven de 24 años, hijo de la leyenda Paolo Maldini, conducía su Porsche Carrera 4 bajo los efectos del alcohol cuando perdió el control en un cruce y chocó contra un Volkswagen Golf alrededor de las 5:15 de la madrugada del domingo.

Las pruebas de alcoholemia realizadas en el lugar del incidente arrojaron resultados positivos. El primer control marcó 0.91 gramos por litro y el segundo 0.89, cifras que duplican el límite legal permitido en Italia, fijado en 0.5 gramos por litro. Ante estos valores, las autoridades decidieron retirarle el permiso de conducir y a iniciar una investigación por conducción bajo los efectos del alcohol. El futbolista fue trasladado al hospital como medida preventiva, aunque recibió el alta pocas horas después debido a que no presentaba lesiones graves.

Daniel Maldini has seen his weekend go from the ultimate high to a crushing low after having his driving licence suspended in Milan 😱



The 24-year-old was involved in a road traffic accident just hours after netting the decisive goal for Cagliari in Serie A 💥🤯



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De acuerdo con la prensa italiana además de la prueba de alcoholemia también se llevó a cabo un test preliminar de drogas que presuntamente dio positivo. Sin embargo, el Cagliari salió a respaldar al jugador con un comunicado oficial en el que confirmaron que todas las pruebas toxicológicas definitivas dieron negativo.

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El contexto del accidente y las circunstancias

El accidente ocurrió en un momento particularmente delicado para la imagen del jugador. Maldini había sido protagonista absoluto en la victoria del Cagliari por 2-1 ante Atalanta, donde marcó el gol de la victoria desde el punto penal. Tras el partido, salió a celebrar con amigos y terminó manejando su vehículo deportivo de alta gama por las calles de Milán en estado de ebriedad. Según los reportes, el delantero no cedió el paso en un cruce y eso desencadenó la colisión con el otro automóvil, que también transportaba pasajeros.

Las autoridades italianas aplicaron el protocolo estándar para este tipo de incidentes. Además de las pruebas de alcoholemia, se solicitó la realización de exámenes toxicológicos complementarios para descartar el consumo de otras sustancias. El abogado del futbolista, Danilo Buongiorno, confirmó que Daniel está bien de salud y regresó a su domicilio después de recibir el alta médica. No obstante, el incidente queda ahora bajo investigación de las autoridades locales.

Las consecuencias legales y la respuesta del club

El Cagliari no tardó en pronunciarse sobre el caso a través de un comunicado oficial publicado el lunes. La institución informó que el jugador fue sometido a controles toxicológicos y todos los resultados fueron negativos, lo que contradice los primeros reportes sobre un presunto positivo en drogas.

El club añadió que Maldini se presentará con normalidad en los entrenamientos de cara a los próximos compromisos del equipo en la Serie A.

A pesar del respaldo del club, las consecuencias legales del incidente aún están por resolverse. En Italia, conducir con niveles de alcohol superiores a 0.8 gramos por litro se considera una infracción grave que puede derivar en sanciones económicas, suspensión de la licencia e incluso penas de cárcel en casos reiterados. El hecho de que Maldini haya duplicado el límite permitido coloca su caso en una categoría seria dentro del marco legal italiano.

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