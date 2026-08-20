Mundial Femenil 2027: fechas, sedes y el camino de México para buscar su boleto a Brasil

El Mundial Femenil 2027 ya tiene calendario definido y México deberá superar el Campeonato Concacaf W para conseguir su boleto a la justa

La selección mexicana quiere su boleto al Mundial | Imago7

La Copa Mundial Femenil de la FIFA Brasil 2027 ya tiene fechas y sedes confirmadas. El torneo más importante del fútbol femenil se disputará del 24 de junio al 25 de julio de 2027, con la participación de 32 selecciones de seis continentes que competirán por conquistar la décima edición de la justa internacional.

Mientras Brasil se prepara para recibir por primera vez el Mundial Femenil, la selección mexicana todavía no tiene asegurada su presencia en el torneo. El equipo dirigido por Pedro López buscará su clasificación a finales de este año en el Campeonato Concacaf W, donde enfrentará a Haití en los cuartos de final, instancia clave para mantener vivo el sueño mundialista.

Mundial Femenil 2027: fechas y sedes confirmadas para la Copa del Mundo en Brasil

La competencia comenzará el jueves 24 de junio de 2027 con el partido inaugural, donde Brasil será protagonista en el Estadio do Maracaná de Río de Janeiro.

El torneo contará con ocho ciudades sede y estadios históricos del fútbol brasileño:

Río de Janeiro | Estadio do Maracaná

| Estadio do Maracaná São Paulo | Arena Itaquera

| Arena Itaquera Brasilia | Estádio Nacional

| Estádio Nacional Belo Horizonte | Estádio Mineirão

| Estádio Mineirão Salvador | Arena Fonte Nova

| Arena Fonte Nova Recife | Arena de Pernambuco

| Arena de Pernambuco Fortaleza | Arena Castelão

| Arena Castelão Porto Alegre | Estádio Beira-Rio

La fase de grupos se extenderá hasta el 8 de julio, con partidos distribuidos en las ocho sedes. Posteriormente, las selecciones clasificadas avanzarán a la fase de eliminación directa.

¿Cuándo se jugarán los octavos, cuartos y final del Mundial Femenil 2027?

La fase de octavos de final comenzará el sábado 10 de julio y contará con ocho encuentros. Los partidos se disputarán en estadios como la Arena Castelão, Arena de Pernambuco, Mineirão, Arena Itaquera, Beira-Rio, Fonte Nova y el Estádio Nacional.

Los cuartos de final están programados para el 16 y 17 de julio, con encuentros en ciudades como Belo Horizonte, Río de Janeiro, Fortaleza y São Paulo.

Las semifinales se jugarán el 20 y 21 de julio. El primer duelo tendrá como escenario la Arena Itaquera de São Paulo, mientras que el segundo se disputará en el Estadio do Maracaná.

La definición del tercer lugar será el 24 de julio en la Arena Itaquera, mientras que la gran final del Mundial Femenil 2027 se celebrará el domingo 25 de julio en el Estadio do Maracaná de Río de Janeiro.

¿Cómo puede clasificar México al Mundial Femenil 2027?

La selección mexicana femenil todavía debe conseguir su lugar en Brasil 2027. El camino pasa por el Campeonato Concacaf W, torneo que definirá a los representantes de la región para la Copa del Mundo.

México disputará los cuartos de final ante Haití, un partido determinante para sus aspiraciones. El conjunto nacional buscará avanzar en una competencia donde estarán en juego los boletos mundialistas de la Concacaf.

El equipo mexicano llega con la intención de regresar a una Copa del Mundo después de su participación en Australia y Nueva Zelanda 2023, donde quedó eliminado en la fase de grupos.

México busca volver al escenario mundial del fútbol femenil

La selección mexicana ha vivido una etapa de crecimiento en los últimos años, con mayor presencia de futbolistas en ligas internacionales y una generación que busca consolidarse a nivel mundial.

El Mundial de Brasil representará una oportunidad histórica para el fútbol femenil, con un formato ampliado a 32 equipos y una distribución global que permitirá mayor representación de selecciones.

Para México, el primer objetivo será superar el desafío ante Haití y continuar el camino hacia Brasil. La competencia promete ser exigente, pero también representa una nueva oportunidad para que el Tricolor femenil vuelva a competir contra las mejores selecciones del planeta.

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