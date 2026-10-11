De Auston Matthews a Gabriela JAquez: las raíces latinas del deporte estadounidense

Al cierre del Mes de la Herencia Hispana, las historias de Auston Matthews, Jarren Duran, Gabriela Jaquez y Hezly Rivera muestran cómo las raíces familiares, la identidad y las oportunidades se cruzan en el deporte estadounidense.

Las raíces latinas del deporte estadounidense | Claro Sports

El Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos termina el 15 de octubre, pero las historias que ayudan a entender la presencia de estas comunidades en el país van mucho más allá de una celebración en el calendario. El deporte ofrece una ventana para observar esa diversidad: desde las Grandes Ligas hasta el hockey sobre hielo, el básquetbol profesional y la gimnasia olímpica.

Auston Matthews, capitán de los Toronto Maple Leafs e hijo de madre mexicana, ganó el oro olímpico con Estados Unidos en Milano-Cortina 2026. Jarren Duran ha representado a México en el Clásico Mundial de Béisbol; Gabriela Jaquez dio el salto de UCLA a la WNBA, y Hezly Rivera llevó sus raíces dominicanas a la conversación pública después de conquistar el oro olímpico por equipos en París 2024.

Sus trayectorias no representan una experiencia única ni una sola forma de vivir la identidad. Algunas conectan con el país de origen de sus padres a través de la selección nacional; otras muestran el peso de las tradiciones familiares o las preguntas que surgen al crecer entre culturas. En conjunto, permiten cerrar el Mes de la Herencia Hispana con una mirada al deporte como parte de la vida estadounidense, no como una historia separada de ella.

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Auston Matthews: un oro olímpico con raíces en México

Auston Matthews nació en San Ramon, California, y creció en Scottsdale, Arizona. Su madre, Ema, es originaria de Hermosillo, Sonora, una ciudad que formó parte de su infancia: durante años, él y sus hermanas viajaron con su familia para visitar a sus parientes maternos.

En una entrevista con NHL.com, Matthews recordó aquellas visitas y explicó que creció hablando algo de español en casa. Aunque el hockey no era el deporte tradicional de su familia, sus padres respaldaron su interés y lo acompañaron en el camino que lo llevó a convertirse en la primera selección del Draft de la NHL de 2016. Su historia conecta dos entornos deportivos y culturales muy distintos: el hockey de Estados Unidos y Canadá, y una familia con raíces en el noroeste de México.

El 22 de febrero de 2026, Matthews ganó el oro olímpico con Estados Unidos en Milano-Cortina, después de que su equipo venciera 2-1 a Canadá en la final. Fue el primer oro olímpico estadounidense en hockey masculino desde Lake Placid 1980. Matthews terminó el torneo con siete puntos, producto de tres goles y cuatro asistencias en seis partidos.

Su vínculo con México no se limita al lugar de nacimiento de su madre. En entrevistas anteriores, ha hablado de la comida, las visitas familiares y el idioma como parte de su formación. Esa conexión también permite plantear una pregunta sobre el acceso al deporte: el hockey exige instalaciones específicas, equipo especializado y programas de formación que pueden representar una barrera económica para muchas familias. La presencia de una figura con raíces mexicanas en la cima de la disciplina amplía los referentes, aunque no elimina por sí sola esas dificultades.

Jarren Duran: representar a México desde las Grandes Ligas

Jarren Duran nació en Corona, California, y juega en las Grandes Ligas con los Boston Red Sox. Tiene ascendencia mexicana y puertorriqueña, y ha encontrado en la selección mexicana de béisbol una manera de representar una parte importante de su historia familiar.

Su padre, Octavio, es mexicano. Antes del Clásico Mundial de Béisbol de 2026, Durán explicó a MLB que representar a México era una forma de honrar a su padre y a la familia paterna. También habló de la cercanía con esa parte de su familia y de la oportunidad de conectar con una cultura que no siempre puede vivir de la misma manera durante la temporada de Grandes Ligas.

Su actuación en el torneo ayudó a colocar esa historia en primer plano. El 9 de marzo de 2026, Duran conectó dos jonrones frente a Estados Unidos. México perdió 5-3, pero el jardinero de Boston destacó por su poder ofensivo en un encuentro de alto perfil. Según MLB, llegó a tres cuadrangulares en el torneo durante la fase de grupos.

La elección de una selección nacional no depende exclusivamente del lugar de nacimiento. En el caso de Duran, jugar con México le permite llevar el apellido de su padre en un escenario internacional y compartir esa experiencia con una afición que reconoce en él un vínculo con su propia historia. El béisbol, con su larga relación entre Estados Unidos, México, Puerto Rico y otras comunidades del Caribe, ofrece un espacio donde esas conexiones familiares se hacen visibles en el terreno de juego.

Gabriela Jaquez: de campeona universitaria a la WNBA

Gabriela Jaquez llegó al básquetbol profesional después de una temporada histórica con UCLA. El 5 de abril de 2026, las Bruins derrotaron 79-51 a South Carolina para conquistar el campeonato nacional universitario femenino. Anotó 21 puntos en la final y fue una de las protagonistas de la victoria.

Ocho días después, el 13 de abril, el Chicago Sky la seleccionó con el quinto turno del Draft de la WNBA. El salto al profesionalismo confirmó el alcance de una carrera que se había desarrollado en uno de los programas universitarios más importantes del país.

Su vínculo con México también tiene una dimensión deportiva concreta. En 2024, Jaquez debutó con la selección mexicana de básquetbol en el torneo preclasificatorio para la Copa Mundial Femenina de la FIBA de 2026. Un año después volvió a representar a México en la AmeriCup femenina. Nacida en California, pudo competir internacionalmente por el país con el que mantiene una conexión familiar.

La historia del básquetbol también atraviesa a su familia. Sus padres, Angela y Jaime Jaquez, jugaron en la universidad, mientras que su hermano mayor, Jaime Jaquez Jr., llegó a la NBA con el Miami Heat. La presencia de varios integrantes de la familia en el deporte muestra una continuidad que va más allá de un apellido conocido: hay experiencia, acompañamiento y una cultura deportiva que ha formado parte de sus vidas.

El recorrido de Gabriela reúne dos caminos que conviven en el deporte estadounidense: el sistema universitario como plataforma para llegar a una liga profesional y la posibilidad de representar internacionalmente al país con el que existe una conexión familiar. Su trayectoria no se reduce a sus raíces, pero estas sí forman parte de la manera en que ha construido su carrera.

Hezly Rivera: una nueva generación olímpica

Hezly Rivera nació en Nueva Jersey, pero sus raíces familiares llegan hasta República Dominicana. Sus padres, Henry Rivera y Heidy Ruiz, nacieron y crecieron en ese país caribeño. Aunque ella creció en Estados Unidos, la cultura dominicana —la música, la comida y el baile— siguió formando parte de su vida familiar.

En una entrevista con NBC Sports en octubre de 2024, Rivera habló de su orgullo por ser dominicana y latina. Explicó que no creció en República Dominicana, pero sí rodeada de tradiciones que sus padres mantuvieron en casa. También habló de la importancia de tener a su familia a su lado durante su primera experiencia olímpica y del deseo de que otras jóvenes latinas puedan verse reflejadas en su trayectoria.

Su camino hacia la gimnasia comenzó a los cinco años, después de asistir al cumpleaños de una amiga en un gimnasio. Los entrenadores recomendaron que tomara clases y sus padres respaldaron su desarrollo. En 2021, la familia se mudó a Texas para que pudiera entrenar en la World Olympic Gymnastics Academy, un cambio que implicó reorganizar la vida familiar alrededor de su preparación deportiva.

En París 2024, con 16 años, Rivera fue la integrante más joven de la delegación estadounidense en todos los deportes. Compitió en las rondas clasificatorias de gimnasia artística y formó parte del equipo que ganó el oro olímpico femenino. No participó en la final por equipos, por lo que su medalla correspondió a su condición de integrante del conjunto campeón, no a una actuación en esa final.

La historia de Rivera combina el apoyo familiar que requiere el alto rendimiento con una identidad que ella misma ha expresado públicamente. Su orgullo dominicano no es un detalle añadido a su biografía: forma parte de cómo entiende su trayectoria y de su deseo de convertirse en referente para otras niñas latinas interesadas en la gimnasia.

Ashley Sanchez: ¿quién decide si alguien es «lo suficientemente mexicana»?

La identidad cultural no se vive de una sola manera. Para algunas personas, las raíces familiares están presentes en el idioma, las tradiciones y la relación cotidiana con el país de origen de sus padres. Para otras, ese vínculo puede ser más complejo, especialmente cuando crecen en un entorno donde los demás cuestionan cómo deberían expresarlo.

Ashley Sanchez, futbolista de la selección femenina de Estados Unidos, habló de esa experiencia en una entrevista con NBC Sports en 2023. Nacida en Pasadena, California, y de ascendencia mexicana por parte de su familia, contó que durante mucho tiempo sintió que no era «lo suficientemente mexicana». Su cabello rubio y el hecho de no hablar español hacían que compañeros y conocidos se sorprendieran al conocer sus raíces.

Sanchez explicó que, con el tiempo, empezó a entender que podía definir su identidad por sí misma. Su experiencia plantea una pregunta que trasciende el fútbol: ¿quién establece los criterios para pertenecer a una cultura? El idioma, el lugar de nacimiento y las costumbres familiares pueden influir en esa relación, pero no agotan las distintas formas de vivirla.

Su historia también recuerda que la representación no siempre consiste en tener un referente que reproduzca exactamente la experiencia propia. A veces significa encontrar a alguien que permite reconocer que las identidades pueden ser diversas, incluso entre personas que comparten una misma ascendencia.

En el deporte estadounidense, donde atletas de distintas generaciones y orígenes comparten vestidores y equipos, estas experiencias ayudan a entender que una identidad cultural no siempre es una etiqueta sencilla. Puede ser una relación que cambia con el tiempo y que cada persona tiene derecho a definir.

El talento necesita oportunidades para desarrollarse

Las historias de quienes llegan a la élite muestran posibilidades, pero no deben ocultar las barreras que persisten para los jóvenes que quieren practicar un deporte.

De acuerdo con Project Play, la iniciativa del Aspen Institute que analiza la participación deportiva juvenil, en 2024 el 65% de los jóvenes latinos de entre 6 y 17 años había probado algún deporte al menos un día durante los 12 meses anteriores. Entre las niñas latinas, la proporción pasó de 39.5% en 2019 a 48.4% en 2024.

Estas cifras miden si los jóvenes probaron un deporte al menos una vez durante el año, no si entrenan de manera regular o tienen acceso al alto rendimiento. La diferencia es importante: acercarse a una disciplina no garantiza poder permanecer en ella, competir o convertirla en una carrera.

El costo de las inscripciones y el equipo, la cercanía de las instalaciones, el transporte, el tiempo disponible de las familias y el acceso a entrenadores pueden determinar cuánto tiempo un niño o una niña logra mantenerse en una actividad. Las barreras cambian según el deporte. En el hockey, por ejemplo, la disponibilidad de pistas y equipo especializado puede ser determinante; en otras disciplinas también pesan los costos de los programas competitivos y los viajes a torneos.

Por eso, la representación no se mide únicamente por la presencia de atletas latinos en las Grandes Ligas, la WNBA, la NHL o los Juegos Olímpicos. También importa que más jóvenes puedan comenzar, continuar y desarrollarse en el deporte, independientemente de sus recursos o de dónde vivan.

Historias distintas, un deporte que refleja a Estados Unidos

Al cierre del Mes de la Herencia Hispana, las historias de Auston Matthews, Jarren Durán, Gabriela Jáquez, Hezly Rivera y Ashley Sanchez permiten mirar más allá de los resultados y las medallas. Sus trayectorias muestran distintas maneras de mantener un vínculo con las raíces familiares, desde representar a México en una competencia internacional hasta reivindicar la herencia dominicana o cuestionar las expectativas sobre lo que significa ser mexicoamericana.

Ninguno representa por sí solo a una comunidad diversa, con distintas generaciones, idiomas y experiencias. Sus historias tampoco se explican únicamente por su origen: detrás de cada carrera hay talento, decisiones, respaldo familiar y oportunidades que no todos los jóvenes tienen a su alcance.

El Mes de la Herencia Hispana termina el 15 de octubre, pero las historias que visibiliza continúan durante todo el año. En las pistas de hockey, los diamantes de béisbol, las duelas de básquetbol y los gimnasios de Estados Unidos, las raíces familiares forman parte de un panorama deportivo que también habla de identidad, pertenencia y acceso. Reconocer esa diversidad implica celebrar a quienes llegan a la élite, pero también preguntarse qué hace falta para que más jóvenes puedan encontrar su lugar en el deporte.

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