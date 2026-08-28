Lionel Messi vs Alexis Sánchez: el duelo que roba miradas en la jornada de la MLS

Inter Miami CF y CF Montreal se enfrentan este sábado en Miami, en un partido que reunirá nuevamente a dos figuras del fútbol mundial

Messi vs Sánchez en MLS | L. Fernandez | T. Austen | Getty Images vía AFP

La MLS tendrá este sábado una jornada imperdible con uno de sus partidos más atractivos cuando Inter Miami CF y CF Montreal se enfrenten en el Nu Stadium, en un encuentro que pondrá frente a frente a Lionel Messi y Alexis Sánchez.

Este duelo representa el reencuentro de dos futbolistas que compartieron una etapa importante en el FC Barcelona y que ahora vuelven a coincidir en el fútbol de Estados Unidos, aunque desde lados opuestos.

El partido está programado para el sábado 29 de agosto a las 7:30 p.m. ET, 6:30 p.m. CT y 4:30 p.m. PT, con transmisión por Apple TV a través de MLS Season Pass.

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Para Messi será una nueva oportunidad de liderar a Inter Miami después de la derrota por 2-1 ante Toronto FC, mientras que Sánchez tendrá enfrente uno de los escenarios más exigentes desde su llegada a Canadá.

Messi y Sánchez, dos caminos que vuelven a cruzarse

La historia entre ambos no comenzó en la MLS. Messi y Sánchez coincidieron durante tres temporadas en el FC Barcelona, entre 2011 y 2014. En ese periodo disputaron 117 partidos oficiales juntos, conquistaron seis títulos y participaron directamente en 25 anotaciones.

El entendimiento entre ambos era evidente. Sánchez aportaba movilidad, desmarques y capacidad para fijar defensores, mientras Messi encontraba espacios para aparecer cerca del área. El chileno dio 15 asistencias para goles de Messi, mientras que el argentino participó en 10 anotaciones de Sánchez.

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Después, la relación cambió. Ambos se encontraron como rivales en distintos escenarios del fútbol europeo y también protagonizaron una de las grandes historias recientes de la Copa América. Argentina y Chile disputaron las finales de 2015 y 2016, ambas definidas en penales después de terminar empatadas sin goles en el tiempo reglamentario y la prórroga. En las dos ocasiones, Chile, con Sánchez como figura, levantó el trofeo.

Ahora, con 15 años y 15 días de distancia de su primer partido juntos, el fútbol vuelve a colocarlos en la misma cancha. Esta vez, el escenario es completamente distinto: la temporada regular de la MLS y dos clubes que necesitan puntos.

Lo que Messi y Sánchez pueden aportar en Miami

Messi llega al encuentro como el principal referente ofensivo de Inter Miami. En la temporada regular 2026 suma 13 goles y viene de marcar ante Toronto FC, partido en el que disputó los 90 minutos y completó 26 pases precisos de 35 intentos. Su papel continúa siendo el de generador principal, moviéndose entre líneas y buscando el momento para filtrar un pase o intentar el disparo.

Sánchez, en cambio, todavía está construyendo su historia en la MLS. El delantero chileno llegó a CF Montreal como Jugador Franquicia y ha sido utilizado con cautela durante sus primeros encuentros. Debutó con 12 minutos frente a Columbus Crew y posteriormente disputó 29 ante LA Galaxy. En esos 29 minutos tuvo 27 intervenciones con el balón y completó 22 de sus 27 pases.

Ese crecimiento progresivo puede convertirlo en una pieza importante para Montreal. Su capacidad para jugar como mediapunta o segundo delantero le ofrece al equipo canadiense una alternativa diferente, especialmente cuando consigue recibir detrás de los mediocampistas rivales y acelerar la transición ofensiva.

El contraste táctico también será interesante. Inter Miami buscará controlar la pelota y encontrar a Messi en zonas interiores, mientras CF Montreal puede apostar por una propuesta más vertical, con Sánchez como enlace después de recuperar la posesión.

Por eso, el atractivo de este partido va más allá de los nombres. Messi llega como la figura consolidada de Inter Miami; Sánchez, como una estrella que todavía busca hacerse sentir en su nueva liga. El sábado, dos viejos compañeros volverán a compartir cancha, pero esta vez con una camiseta distinta y un objetivo común: ganar.

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