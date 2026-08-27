Lionel Messi en vivo en la MLS 2026: fecha, horario y dónde ver el Inter Miami vs Montreal

El campeón de la MLS recibe a Montreal en Miami con Lionel Messi como principal referencia ofensiva del encuentro

¿Dónde ver en vivo online el Inter Miami vs Montreal de la MLS? | Claro Sports

Lionel Messi vuelve a la actividad en la MLS 2026 con Inter Miami, que recibirá al CF Montreal este sábado 29 de agosto en el Nu Stadium. Las Garzas llegan al compromiso con la necesidad de cortar una racha sin victorias que se extendió durante agosto, aunque permanecen en la segunda posición de la Conferencia Este con 39 puntos después de 21 encuentros.

El capitán argentino aparece nuevamente como una de las referencias del equipo después de marcar ante Philadelphia Union y Toronto FC en sus dos compromisos más recientes de la temporada regular. Messi suma 14 anotaciones en la MLS 2026, mientras Miami intenta recuperar terreno frente al líder Nashville y sostenerse entre las primeras posiciones de cara a la recta final de la campaña.

Inter Miami vs Montreal: fecha, hora y dónde ver en vivo a Lionel Messi en la MLS 2026

El encuentro entre Inter Miami y CF Montreal está programado para el sábado 29 de agosto de 2026 a las 17:30 horas, tiempo del centro de México. El partido comenzará a las 19:30 horas del Este de Estados Unidos y tendrá como escenario el Nu Stadium, casa del conjunto de Florida.

Para los aficionados en México, el partido se podrá ver en vivo por Apple TV. Desde la temporada 2026, todos los encuentros de la MLS están incluidos dentro de la suscripción regular de Apple TV, sin necesidad de contratar por separado el antiguo MLS Season Pass y sin bloqueos territoriales para la transmisión de los partidos disponibles.

Partido: Inter Miami vs CF Montreal

Inter Miami vs CF Montreal Fecha: sábado 29 de agosto de 2026

sábado 29 de agosto de 2026 Horario en México: 17:30 horas, tiempo del centro

17:30 horas, tiempo del centro Estadio: Nu Stadium, Miami

Nu Stadium, Miami Transmisión: Apple TV

Messi en vivo en la MLS 2026: ¿Cómo llegan el Inter Miami y CF Montreal?

Inter Miami llega en el segundo lugar de la Conferencia Este con 39 puntos, producto de 11 victorias, seis empates y cuatro derrotas en 21 jornadas. El equipo ha marcado 49 goles y recibido 40, pero atraviesa una etapa sin los resultados que consiguió antes del receso mundialista.

Sus tres partidos más recientes de MLS terminaron con derrota 4-1 ante Nashville, empate 2-2 frente a Philadelphia Union y caída 2-1 contra Toronto FC. Messi participó directamente en los últimos dos compromisos: anotó el segundo tanto frente a Philadelphia y volvió a marcar contra Toronto para alcanzar los 14 goles en la temporada regular.

CF Montreal aparece en la posición 14 del Este con 21 unidades después de 21 encuentros, con cinco triunfos, seis empates y diez derrotas. Pese a su ubicación en la tabla, el equipo canadiense llega con tres partidos consecutivos sumando: igualó 1-1 con D.C. United, derrotó 2-1 como visitante al Columbus Crew y empató 2-2 contra LA Galaxy.

MÁS INFORMACIÓN: Messi vuelve a marcar, pero Inter Miami tropieza ante Toronto en casa

La producción ofensiva también presenta dos nombres a seguir. Messi encabeza al Inter Miami con 14 goles en la temporada regular, mientras Prince Owusu suma 13 con Montreal. Los números generales muestran una diferencia en ataque: Miami registra 49 anotaciones, un promedio de 2.3 por encuentro, contra 29 de Montreal y una media de 1.4.

Además, existe un antecedente reciente entre ambos. Inter Miami derrotó 1-0 al CF Montreal el pasado 25 de julio en el Stade Saputo, cuando Luis Suárez marcó el único gol del encuentro. Aquel triunfo significó la sexta victoria consecutiva de Miami en la MLS, aunque Messi no formó parte de la alineación utilizada ese día.

MLS 2026: Momios, pronósticos y quién es el favorito para ganar el partido

Los momios colocan a Inter Miami como favorito para quedarse con los tres puntos. La victoria del equipo de Messi se encuentra en -244, mientras el empate paga +440 y el triunfo de CF Montreal aparece en +490. Las cifras pueden modificarse conforme se acerque el inicio del partido.

Resultado Momio Inter Miami -244 Empate +440 CF Montreal +490

El pronóstico se inclina hacia Inter Miami por su posición en la tabla, su producción ofensiva, la localía y el antecedente directo de julio. Sin embargo, Miami llega después de tres jornadas de MLS sin ganar, mientras Montreal suma cinco puntos en sus tres partidos más recientes, por lo que el momento de ambos equipos reduce la distancia que muestra la clasificación.

El encuentro también representa otra oportunidad para Lionel Messi de aumentar su cuenta individual. El argentino viene de marcar en jornadas consecutivas y tratará de llegar a 15 goles en la MLS 2026, mientras Inter Miami busca reencontrarse con la victoria antes de continuar una recta final en la que pelea por las primeras posiciones de la Conferencia Este.

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