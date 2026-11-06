Cantera MLS al Tri: 4 joyas de la liga al Mundial sub 17 con México

Marcelo Ávalos, Jonathan de la Fuente, Matthew Arana y Da’vian Kimbrough representan el crecimiento de las academias estadounidenses

Cuatro representantes de la MLS en el Tri sub 17 | Claro Sports

La Selección Mexicana sub 17 tendrá cuatro representantes formados en la MLS durante el Mundial de Qatar 2026. Nombres como el de Marcelo Ávalos, Jonathan de la Fuente, Matthew Arana y Da’vian Kimbrough consiguieron un lugar en la lista definitiva de 21 futbolistas que disputarán la Copa del Mundo, una presencia que confirma el peso cada vez mayor de las academias estadounidenses en el desarrollo de jóvenes con raíces mexicanas.

Ya no se trata solamente de encontrar talento entre las fuerzas básicas de la Liga MX: la Federación Mexicana de Fútbol también mira hacia Estados Unidos para construir el futuro de sus selecciones, algo contrario a lo que ocurrió en esta ocasión con el Tri mayor que se olvidó de convocar a Chucky Lozano y Germán Berterame para disputar en la fecha FIFA de noviembre la ronda de cuartos de final de la Concacaf Nations League ante Jamaica.

Los cuatro jugadores llegan desde organizaciones distintas y con características que pueden aportar soluciones en diferentes zonas del campo.

Hay un portero con condiciones físicas destacadas, dos mediocampistas con perfiles complementarios y un delantero que ya llamó la atención por su capacidad goleadora. Sus historias también reflejan cómo ha cambiado el mapa de formación de futbolistas mexicanos.

De las academias de MLS al escenario mundial: los cuatro elegidos del Tri

La lista mundialista incluye a Marcelo Ávalos, de San Jose Earthquakes; Jonathan de la Fuente, de Colorado Rapids; Matthew Arana, de Houston Dynamo, y Da’vian Kimbrough, vinculado al FC Dallas y su filial North Texas SC.

Ávalos, nacido en California, tiene 16 años y mide 1.88 metros. Su formación en San Jose Earthquakes y sus apariciones con Quakes II, en MLS NEXT Pro, le han permitido desarrollar presencia en el juego aéreo y capacidad para participar en la salida desde el fondo. En Qatar compartirá la responsabilidad de defender el arco mexicano con José Corona Rivas y Johan Cuenca.

De la Fuente, por su parte, representa el equilibrio en el mediocampo. Con raíces familiares en Río Grande, Zacatecas, el jugador de Colorado Rapids 2 acumuló más de 1,000 minutos durante la temporada 2026, además de registrar dos goles y una asistencia. En la eliminatoria de Concacaf fue titular en cuatro encuentros y sumó 294 minutos como pivote.

Matthew Arana es uno de los futbolistas más jóvenes del grupo. Nacido en Texas y formado en Houston Dynamo Academy, se distingue por su visión de juego, conducción y capacidad para llegar al área.

Su antecedente más importante con México es el campeonato de Concacaf sub 15 conquistado en 2025. En el equipo sub 17 puede desempeñarse como interior o mediapunta.

El nuevo mapa del talento mexicano: por qué la FMF mira a Estados Unidos

La presencia de estos futbolistas responde a una transformación en el trabajo de detección de talento de la Federación. El crecimiento de las academias de la MLS y de su circuito MLS NEXT Pro ha ampliado las opciones para encontrar jugadores con formación competitiva desde edades tempranas.

El documento de referencia destaca que clubes como San Jose Earthquakes, Colorado Rapids, Houston Dynamo y FC Dallas integran a sus prospectos en estructuras de competencia profesional. Esa experiencia permite que algunos jóvenes se midan ante futbolistas mayores y aceleren su desarrollo físico y táctico.

También existe una dimensión importante relacionada con la doble nacionalidad. La captación temprana permite a México dar seguimiento a jugadores que podrían representar a otros países. Kimbrough es un ejemplo: después de haber sido convocado por categorías juveniles de Estados Unidos, decidió jugar para el Tri.

Da’vian Kimbrough, la apuesta ofensiva que llega desde FC Dallas

El caso de Kimbrough merece atención especial. El delantero nació en Estados Unidos y alcanzó notoriedad en 2023, cuando debutó como profesional con Sacramento Republic FC a los 13 años, siete meses y 13 días. En junio de 2026 se incorporó a North Texas SC, filial de FC Dallas en MLS NEXT Pro.

Su elección por México llegó después del seguimiento de Andrés Lillini, responsable de las selecciones menores. El atacante respondió con cuatro goles en el torneo Canteras de América, disputado en Rosario, Argentina, ante equipos como Grêmio, Newell’s Old Boys y Barcelona de Guayaquil.

México tendrá una prueba exigente en el Grupo K, donde enfrentará a Rumania, Camerún y Venezuela. Antes del torneo, el equipo realizará una escala de preparación en Dubái y disputará amistosos ante Australia y Costa de Marfil.

Los cuatro representantes de la MLS no solo buscarán aprovechar una oportunidad mundialista. También forman parte de una generación que demuestra que el talento mexicano puede desarrollarse a ambos lados de la frontera y que las academias estadounidenses ya tienen un lugar relevante en el camino de las selecciones nacionales.

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