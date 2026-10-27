Premios MLB 2026: fechas del MVP, Cy Young y Novato del Año

La MLB premiará a las mejores figuras de la temporada 2026 por sus actuaciones con el bate y el guante

Yordan Álvarez pelea por el MVP en la Americana | ALEX SLITZ / GETTY IMAGES VIA AFP

La temporada 2026 de las Grandes Ligas también tendrá espacio para reconocer a sus figuras más destacadas. Tras la Serie Mundial, la atención pasará a los principales premios individuales, con el MVP, el Cy Young y el Novato del Año entre los anuncios más esperados.

La agenda incluirá otros reconocimientos, como el Guante de Oro, el Bate de Plata y las selecciones del equipo All-MLB. Cada distinción pone el foco en una faceta del béisbol, desde la defensa y la producción ofensiva hasta el trabajo de los lanzadores y los mánagers.

Noviembre concentrará los principales anuncios, aunque cada premio tendrá su propia fecha y proceso de elección. Para seguir la agenda sin confusiones, conviene distinguir los reconocimientos que deciden los periodistas de aquellos que también cuentan con votos de aficionados, jugadores o entrenadores.

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¿Cuándo anuncian el MVP, el Cy Young y el Novato del Año de MLB 2026?

La Asociación de Escritores de Béisbol de América, conocida como BBWAA, anunciará a los ganadores de sus principales premios entre el 9 y el 12 de noviembre. Cada categoría reconocerá a un representante de la Liga Americana y otro de la Liga Nacional.

El calendario seguirá este orden.

Novato del Año Jackie Robinson, el lunes 9 de noviembre.

Mánager del Año, el martes 10 de noviembre.

Cy Young, el miércoles 11 de noviembre.

Jugador Más Valioso o MVP, el jueves 12 de noviembre.

El Novato del Año abrirá la semana con el reconocimiento a los mejores debutantes. Después llegará el turno de los mánagers y de los lanzadores, antes del cierre con el MVP de cada circuito.

Además, la BBWAA estrenará en 2026 su premio al Relevista del Año. MLB Network anunciará a los ganadores de ambas ligas junto con los del Cy Young el 11 de noviembre, durante una transmisión de 7 a 8 p. m., hora del este de Estados Unidos. Este reconocimiento tendrá una votación independiente de los premios Mariano Rivera y Trevor Hoffman.

¿Cuándo entregan el Guante de Oro, el Guante de Platino y el Bate de Plata?

La agenda de premios defensivos comenzará el domingo 1 de noviembre con el anuncio de los ganadores del Guante de Oro, a partir de las 8.30 p. m., hora del este. Este reconocimiento distingue a los mejores defensores por posición de la Liga Americana y la Liga Nacional.

Ese anuncio abrirá la votación del Guante de Platino, que elige al mejor defensor de cada circuito entre los ganadores del Guante de Oro. Los organizadores revelarán los resultados el viernes 6 de noviembre durante una cena de premiación en Nueva York. En esa misma ceremonia, los ganadores del Guante de Oro recibirán sus trofeos.

La atención pasará de la defensa al ataque con el Bate de Plata, cuyos ganadores tendrán su anuncio el martes 17 de noviembre. Los mánagers y coaches de las Grandes Ligas eligen a los mejores bateadores por posición de cada liga, con una categoría adicional para los jugadores utilitarios. La presentación de los finalistas llegará antes, el jueves 5 de noviembre a las 11 a. m., hora del este.

Así queda la agenda de estos tres reconocimientos.

Guante de Oro, el 1 de noviembre.

Guante de Platino, el 6 de noviembre.

Bate de Plata, el 17 de noviembre.

¿Qué otros premios de MLB tendrán anuncio en noviembre?

El miércoles 11 de noviembre concentrará buena parte de la actividad. Además del Cy Young y del nuevo premio de la BBWAA para relevistas, MLB Network transmitirá el programa MLB Awards desde las 9 p. m., hora del este. La ceremonia incluirá las selecciones del primer y segundo equipo All-MLB.

El programa también dará a conocer estos reconocimientos.

Premio Hank Aaron al mejor desempeño ofensivo de cada liga.

al mejor desempeño ofensivo de cada liga. Regreso del Año para un jugador de cada circuito que superó adversidades y recuperó un alto nivel.

para un jugador de cada circuito que superó adversidades y recuperó un alto nivel. Premios Mariano Rivera y Trevor Hoffman a los mejores relevistas de la Americana y la Nacional, respectivamente.

a los mejores relevistas de la Americana y la Nacional, respectivamente. Premio Edgar Martínez al Bateador Designado Más Destacado.

al Bateador Designado Más Destacado. Ejecutivo del Año de MLB.

El Hank Aaron combina los votos de los aficionados con la evaluación de un panel de miembros del Salón de la Fama. Las selecciones All-MLB también cuentan con participación del público y reconocen el rendimiento de la campaña completa, con lugares para jugadores de posición, bateador designado, abridores y relevistas.

La agenda incluye además el premio Heart & Hustle, cuyo ganador tendrá su anuncio el 6 de noviembre por MLB Network. La Asociación de Exjugadores de MLB organiza este reconocimiento, que valora el esfuerzo, la pasión por el juego y sus tradiciones. En la elección participan exjugadores y peloteros activos.

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¿Quiénes votan por el MVP y por qué los resultados llegan después de la Serie Mundial?

Los periodistas de la BBWAA deciden los ganadores del MVP, el Cy Young, el Novato del Año y el Mánager del Año. Para cada categoría participan 30 votantes por liga, con dos representantes por ciudad del circuito correspondiente. Los responsables de los capítulos locales recomiendan a los periodistas y el secretario-tesorero nacional aprueba las designaciones.

Los votantes entregan sus boletas antes del inicio de la postemporada. Aunque los anuncios llegan después de la Serie Mundial, la elección toma en cuenta únicamente el rendimiento de la temporada regular. Por lo tanto una actuación decisiva en los playoffs no modifica el resultado.

Con esta agenda, los aficionados podrán seguir los reconocimientos a las principales figuras de la temporada 2026. Cada premio destacará una aportación distinta, desde la defensa y el bateo hasta el dominio de los lanzadores, para completar el balance individual de la campaña tras la Serie Mundial.

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