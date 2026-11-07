Rashee Rice y el lado oscuro del dinero en el deporte: 5 casos de jugadores que terminaron en la quiebra

El receptor de los Chiefs enfrenta deudas millonarias por litigios civiles antes de cerrar su primer contrato en la NFL

Rashee Rice tiene deudas millonarias | MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES VIA AFP

El receptor abierto de los Kansas City Chiefs, Rashee Rice está en serios problemas económicos tal y como acaba de la declaración de quiebra que presentó ante un tribunal federal del Distrito Norte de Texas. En los documentos reportó más de $3.45 millones de dólares en deudas y tan solo $677,054 dólares en activos personales.

El peso principal de su crisis financiera proviene de los litigios relacionados con el choque múltiple que protagonizó en Dallas en 2024. A esas obligaciones se suman reclamaciones de una expareja por presuntas agresiones. Más de $2.1 millones de dólares del pasivo que Rice reportó corresponden a casos civiles, algunos con acuerdos y otros pendientes de resolución.

Su situación llama la atención porque tiene 26 años, permanece activo y atraviesa el último año de su contrato de novato de unos $6.5 millones de dólares. La quiebra llega antes de su primera gran renovación contractual y lo coloca en una situación distinta a la de varios exdeportistas que enfrentaron problemas financieros después del retiro.

¿Por qué Rashee Rice se declaró en quiebra?

Las consecuencias económicas del accidente de Dallas ocupan el centro del expediente. Rice mantiene una deuda de $979,837 dólares con su mayor acreedora, Kathryn Kuykendall, quien sufrió lesiones durante aquel choque. Ambas partes alcanzaron un acuerdo civil por $1 millón de dólares en abril de 2025, pero el receptor todavía adeuda buena parte del monto.

El abogado de Kuykendall explicó que su clienta cobraba parte del dinero mediante embargos sobre los cheques de Rice con los Chiefs. El expediente también incluye reclamaciones por un total de $700,000 dólares de otras víctimas del accidente y $200,000 dólares por la demanda de su expareja. El jugador disputa esas posibles obligaciones, por lo que no todas representan deudas definitivas.

El choque también tuvo consecuencias penales y deportivas. Rice se declaró culpable de dos delitos graves vinculados con la colisión y recibió una condena de 30 días de cárcel y cinco años de libertad condicional. La NFL lo suspendió durante los primeros seis partidos de la temporada 2025.

Sus documentos financieros ofrecen otros detalles sobre el dinero disponible. Rice reportó $13,640 dólares en cuentas corrientes, afirmó que alquila su vivienda y señaló que no posee inmuebles. Además, utilizó su anillo del Super Bowl LVIII, al que asignó un valor de $160,000 dólares, como garantía con el abogado que atiende sus litigios civiles.

5 Deportistas se declararon en quiebra después del retiro

Las inversiones fallidas, el endeudamiento, los gastos elevados y la mala administración no son algo nuevo en el mundo del deporte. Estos cinco casos muestran causas distintas, por lo que atribuirlos únicamente al despilfarro dejaría fuera parte de la historia.

1. Clinton Portis

El excorredor disputó su última temporada de la NFL en 2010 y solicitó la quiebra en 2015. Sus problemas incluyeron inversiones fallidas y pérdidas vinculadas con asesores financieros. Portis denunció retiros sin autorización y operaciones que redujeron los ahorros de su carrera.

2. Bernie Kosar

El exquarterback de los Cleveland Browns acudió al tribunal de quiebras en 2009, mucho después de su etapa profesional. Sus obligaciones incluían más de $9 millones de dólares con un banco por negocios inmobiliarios fallidos. También enfrentó compromisos tras su divorcio y el cierre de su restaurante.

3. Derrick Coleman

El exjugador de la NBA solicitó protección bajo el Capítulo 7 en 2010 y declaró cerca de 4.7 millones de dólares en deudas. Apostó parte de su fortuna a desarrollos inmobiliarios y negocios en Detroit. Según su abogado, la crisis económica y la caída del mercado inmobiliario hicieron inviables esas inversiones.

4. Jamal Lewis

El excorredor de Baltimore y Cleveland se retiró en 2009 y presentó su solicitud de quiebra en abril de 2012. Declaró 14.5 millones de dólares en activos y 10.6 millones en deudas. Sus negocios fuera del campo abarcaron transporte de carga, hoteles, parques temáticos y proyectos turísticos, un ejemplo de que poseer bienes por un valor elevado no evita una crisis de pagos.

5. Boris Becker

El tenista alemán se retiró en 1999 y un tribunal británico lo declaró en quiebra en 2017 tras el impago de un préstamo relacionado con una propiedad en Mallorca. Becker explicó ante la justicia que un divorcio costoso, las obligaciones familiares y un nivel de vida elevado consumieron sus ingresos, que disminuyeron de forma considerable después del retiro.

El caso de Rashee Rice demuestra cómo una mala decisión puede afectar la estabilidad financiera, incluso, de un deportista que este año ingresará cerca de $1.5 millones de dólares como salario base. Ahora su futuro financiero dependerá de lo que resuelva el tribunal y de su capacidad para afrontar sus deudas.

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