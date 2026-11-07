Los Pacers unen la NBA con Checo, WWE y AAA

El equipo también busca acercarse a los aficionados latinos que viven en Indianápolis

Indiana Pacers | Garrett Ellwood / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP

Los Indiana Pacers llegaron a Ciudad de México para enfrentar a los Denver Nuggets en la Arena CDMX, pero su visita incluye bastante más que el partido de este sábado 7 de noviembre. La franquicia preparó una serie de actividades que involucran a Checo Pérez, WWE, Lucha Libre AAA y uno de sus principales patrocinadores, Lucas Oil.

Entre las iniciativas hay contenidos relacionados con el piloto mexicano, una colaboración con El Grande Americano, mercancía especial, una búsqueda del tesoro y actividades inspiradas en el Día de Muertos. No todas ocurren dentro de la arena ni están dirigidas exclusivamente a quienes asistirán al encuentro.

Indiana también tiene un interés particular en esta visita: acercarse a los aficionados mexicanos y, al mismo tiempo, reforzar su relación con la comunidad latina de Indianápolis. Para los Pacers, el partido ante Denver es una oportunidad de mostrar lo que están haciendo fuera de la cancha y de ampliar su presencia entre públicos que no necesariamente siguen al equipo durante toda la temporada.

Checo Pérez, WWE y AAA aparecen en la visita de Indiana

Una de las colaboraciones anunciadas por los Pacers involucra a Cadillac Formula 1 Team, la escudería estadounidense en la que compite Checo Pérez. El equipo de la NBA preparó contenidos relacionados con el piloto mexicano y su salida número 300 en un Gran Premio. También anunció un intercambio entre una camiseta de Indiana y un casco de carreras.

El registro de Pérez se produjo durante el Gran Premio de Ciudad de México, disputado el 26 de octubre. Fue su primera carrera en casa con Cadillac, después de regresar a la Fórmula 1 en 2026 tras un año fuera de la categoría. Con 300 salidas, el mexicano superó a Sebastian Vettel en la clasificación histórica de participaciones en Grandes Premios.

La lucha libre también tendrá un lugar en la visita. Indiana anunció una colaboración con WWE y AAA que incluye la participación de El Grande Americano, actual Mega Campeón de la promotora mexicana.

Uno de los proyectos es una colección limitada de camisetas diseñada por Jas Bell, director global de diseño y producto de Pacers Sports & Entertainment, junto con el equipo creativo de WWE. Las prendas fueron concebidas para jugadores de Indiana y talento seleccionado de la compañía de lucha libre.

También habrá mercancía exclusiva de WWE en LUST, una tienda de tenis y moda urbana de Ciudad de México. Los Pacers anunciaron un evento privado en ese establecimiento con talento de la empresa y ejecutivos de TKO, su compañía matriz.

La relación entre Indiana y WWE ya tenía antecedentes. El Gainbridge Fieldhouse, casa de los Pacers, recibió eventos de la organización, incluido Wrestlepalooza en 2025. La novedad es que ahora la franquicia suma a AAA y lleva esa colaboración a su partido internacional en México.

La búsqueda del tesoro de los Pacers llega a Ciudad de México

Lucas Oil, patrocinador del equipo y responsable del parche publicitario en su camiseta, también participa en las actividades. La empresa y los Pacers organizaron Quest for Gold, una búsqueda del tesoro que comenzó en Indianápolis y llegó a Ciudad de México para los días previos al partido.

La dinámica utiliza un Volkswagen Beetle dorado identificado con los Pacers como una bóveda móvil. Los participantes deben seguir las pistas que publica el equipo y localizar el vehículo para intentar ganar uno de los premios.

Las reglas contemplan seis premios, tres correspondientes a la etapa mexicana. Cada uno tiene un valor comercial declarado de 330 dólares e incluye una camiseta de los Pacers firmada por un jugador y dos boletos para el encuentro ante Denver. En total, los premios están valuados en 1,980 dólares.

Para participar se requiere tener al menos 18 años. Los interesados deben seguir las pistas, llegar a la ubicación indicada y comunicar la palabra clave al representante de la franquicia. Las reglas incluyen condiciones particulares para los residentes de México, por lo que no basta con encontrar el vehículo para garantizar la participación.

La actividad en Ciudad de México concluye este sábado 7 de noviembre a la 1 p.m., hora local, o antes si se entregan todos los premios.

No es la primera vez que Indiana utiliza esta dinámica en un partido internacional. Los Pacers estrenaron Quest for Gold durante el NBA Paris Game de 2025. En México repiten la iniciativa con Lucas Oil y la adaptan a dos ciudades, con la intención de involucrar a los aficionados más allá de la compra de boletos.

Día de Muertos y productos especiales para el partido

Los Pacers también prepararon mercancía inspirada en el equipo y en elementos de la cultura mexicana, incluido el Día de Muertos. La colección, diseñada por Jas Bell, se distribuyó mediante la tienda oficial de la franquicia y sus canales en línea.

El equipo informó que varios productos se agotaron durante las primeras horas de venta y que quedaron cantidades limitadas. No dio a conocer cuántas unidades comercializó ni los ingresos obtenidos, por lo que todavía no es posible medir el resultado económico de la colección.

La visita incluye murales inspirados en los Pacers, realizados en colaboración con artistas mexicanos. Para el partido, la franquicia también colocará camisetas doradas en los asientos de la Arena CDMX, con las que espera dar una imagen distinta a las gradas.

En el apartado comunitario aparece Math Hoops, un programa que utiliza el basquetbol para enseñar matemáticas a estudiantes. La actividad forma parte de las iniciativas que el equipo preparó en Ciudad de México y que buscan relacionar el deporte con espacios educativos.

Los Pacers también quieren a los aficionados latinos de Indianápolis

La visita a México tiene otro destinatario: la comunidad latina que vive en Indianápolis. Indiana trabaja para que los aficionados de habla hispana tengan más opciones para seguir al equipo durante la temporada, no solamente cuando juega fuera de Estados Unidos.

La franquicia lanzó Los Pacers, sus cuentas en español en Facebook e Instagram, y habilitó contenidos en ese idioma en su sitio web. También anunció transmisiones de radio en español de diez partidos como local durante la temporada 2026-27, en colaboración con La Mega 105.1 FM y Fuego 92.7 FM.

Las emisiones comenzarán el 13 de noviembre, cuando Indiana reciba a los New York Knicks. Es una de las medidas más concretas para llegar a un público que vive en el mercado del equipo y que puede seguir sus partidos sin depender de las transmisiones en inglés.

Los Pacers señalan que la población latina representa aproximadamente el 16% de los habitantes del condado de Marion, donde se encuentra Indianápolis. Esa proporción ayuda a explicar el interés de la franquicia por desarrollar contenidos y actividades dirigidos a esta comunidad.

El trabajo no se limita a las redes sociales y la radio. La fundación de los Pacers rehabilitó una cancha de basquetbol en Grassy Creek Park y la identificó con la marca Los Pacers. Entre las actividades programadas también figuran una función gratuita de Coco, una reunión para ver el partido ante Denver y el regreso de Noche Éne Bé A, la celebración dedicada a la herencia hispana y latina del equipo.

Son iniciativas que pueden tener un efecto más duradero que las actividades organizadas para un solo partido. La franquicia está construyendo espacios para que los aficionados latinos se identifiquen con el equipo durante el calendario regular.

La NBA vuelve a México con su partido número 35

El encuentro entre Indiana y Denver será el partido número 35 de la NBA en México desde 1992. La cifra incluye 16 partidos de temporada regular y 19 de pretemporada. México es el país que más encuentros de la liga ha recibido fuera de Estados Unidos y Canadá.

Para los Pacers será su primer partido de temporada regular en Ciudad de México. La franquicia aprovechó la ocasión para reunir colaboraciones con empresas y organizaciones de distintos ámbitos: Cadillac y Checo Pérez desde la Fórmula 1; WWE y AAA desde la lucha libre, y Lucas Oil mediante las actividades para aficionados.

Pero el trabajo más relevante para el equipo podría estar en Indianápolis. Las cuentas en español, las transmisiones de radio y los programas comunitarios están pensados para permanecer después de que termine el encuentro ante Denver.

Los Pacers tendrán que demostrar con el tiempo si estas iniciativas consiguen atraer a más aficionados y mantener su interés. Por ahora, su visita a México permite ver que la franquicia no está pensando únicamente en el partido: también está buscando cómo llegar a una parte de su propia ciudad que quiere escuchar y seguir al equipo en español.

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