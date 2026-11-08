Nashville y Messi firman una jornada histórica en la MLS

Nashville SC estableció un récord de 77 puntos en la MLS y Lionel Messi ganó su segundo Botín de Oro consecutivo con 26 goles

Lionel Messi anotó 26 goles | Giorgio VIERA / AFP

La temporada regular 2026 de la Major League Soccer terminó con dos protagonistas que dejaron su nombre en los récords de la competencia: Nashville SC y Lionel Messi. El equipo de Tennessee estableció una nueva marca de puntos en una campaña, mientras que el delantero argentino consiguió un reconocimiento que ningún futbolista había ganado de manera consecutiva en la historia de la liga.

Nashville cerró su calendario con una victoria de 2-0 sobre FC Cincinnati en el Decision Day del sábado 7 de noviembre. Llegó a 77 puntos y dejó atrás los 74 que había conseguido Inter Miami en 2024. La cifra confirmó la dimensión de una campaña en la que Nashville también estableció un nuevo récord de victorias.

Messi, por su parte, terminó como máximo goleador de la MLS por segundo año seguido. Sus 26 tantos le dieron el Botín de Oro 2026 y lo convirtieron en el primer jugador que consigue ese premio en temporadas consecutivas. Son dos logros distintos, pero ambos marcaron el cierre de la fase regular.

Nashville SC establece un nuevo récord de puntos en la MLS

Nashville buscaba cerrar la temporada con la mayor cantidad de puntos conseguida por un equipo en la historia de la MLS. Ganó 2-0 en el TQL Stadium y terminó la fase regular con 77 puntos, producto de 23 victorias, ocho empates y tres derrotas.

Sam Surridge fue decisivo. El delantero inglés marcó los dos goles del encuentro, al minuto 61 y al 86, y llegó a 21 tantos en la temporada. Con ese doblete también alcanzó los 20 goles o más por segundo año consecutivo.

El récord de puntos no fue un hecho aislado. Nashville terminó la campaña con 23 victorias, la mayor cantidad registrada en una temporada de la MLS, y solamente tres derrotas. También recibió 25 goles, la cifra más baja en una temporada regular en la historia de la competencia.

El equipo dirigido por B.J. Callaghan empató además el récord de 17 partidos sin recibir anotaciones en una temporada regular. Su portero, Brian Schwake, terminó con 16 porterías a cero, igualando la marca individual de la MLS para una campaña.

Nashville ya había asegurado el Supporters’ Shield, reconocimiento que recibe el equipo con más puntos de la temporada regular, antes de la última jornada. La victoria ante Cincinnati le permitió cerrar esa campaña con el récord absoluto de 77 unidades y una diferencia de 13 puntos sobre el segundo lugar de la clasificación general del Supporters’ Shield.

La anterior marca de puntos pertenecía a Inter Miami, que sumó 74 en 2024. Antes de Nashville, el registro también había sido superado por New England Revolution, que consiguió 73 unidades en 2021.

Lionel Messi gana el Botín de Oro por segundo año consecutivo

El otro gran protagonista del cierre fue Messi. El capitán de Inter Miami terminó la temporada regular con 26 goles y se quedó con el Botín de Oro, por delante de Petar Musa, de FC Dallas, quien anotó 22, y de Sam Surridge, que terminó con 21.

El argentino se convirtió en el primer futbolista en ganar este reconocimiento en dos temporadas consecutivas. También es el sexto jugador que consigue el premio en más de una ocasión desde que la MLS adoptó el sistema que distingue al máximo goleador por el número de tantos.

Messi había ganado el Botín de Oro en 2025, cuando terminó con 29 goles y 19 asistencias. En 2026 volvió a encabezar la clasificación de anotadores y agregó 17 asistencias, para un total de 43 participaciones directas en goles, la cifra más alta de la liga.

El reconocimiento llegó después de un cierre complicado para Inter Miami. En su último partido de temporada regular, el equipo de Florida dejó escapar una ventaja de tres goles y empató 3-3 con Charlotte FC. Messi no anotó, aunque participó en el segundo tanto, convertido por Luis Suárez tras un tiro de esquina.

Inter Miami terminó segundo en la Conferencia Este con 60 puntos. El empate no le quitó su posición en la clasificación, pero sí dejó una imagen distinta a la del primer tiempo, cuando parecía tener controlado el encuentro.

Nashville y Miami llegan a los playoffs con objetivos distintos

El récord de Nashville le permitió terminar como primer sembrado de la Conferencia Este y ganador del Supporters’ Shield. Su rival en la primera ronda saldrá del partido de comodines entre Orlando City y FC Cincinnati, que definirán cuál de los dos equipos enfrentará al líder del Este en una serie al mejor de tres partidos.

Como ganador del Supporters’ Shield, Nashville tendrá ventaja de localía en las rondas de playoffs en las que se enfrente a un equipo con peor registro de temporada regular. Si llega a la final de la MLS Cup, también podrá disputarla en casa, ya que el partido por el campeonato se juega en el estadio del finalista con mejor balance durante la fase regular.

Inter Miami, por su parte, se enfrentará a Columbus Crew en la primera ronda. El equipo de Messi buscará convertir su segundo puesto en el Este y el Botín de Oro de su capitán en una campaña que termine con el título de la MLS Cup.

La temporada regular dejó dos referencias distintas: Nashville estableció el récord de puntos de la competencia y Messi amplió su registro individual con un segundo Botín de Oro consecutivo. Ahora, ambos tendrán que trasladar esos números a una fase eliminatoria en la que el margen de error será mucho menor.

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