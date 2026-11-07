MLS Decision Day: la jornada que define los playoffs

Messi persigue otro Botín de Oro y Nashville puede establecer un nuevo récord de puntos

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La temporada regular de la MLS llega a su última jornada este sábado 7 de noviembre. El Decision Day reúne los 15 partidos que definirán los últimos lugares disponibles para los playoffs y las posiciones con las que los equipos comenzarán la lucha por la MLS Cup.

La Conferencia Este ya tiene a sus nueve clasificados, pero todavía debe resolver qué clubes avanzarán directamente a la primera ronda y cuáles tendrán que disputar el partido de Wild Card. En el Oeste, seis equipos pelean por las tres plazas que siguen disponibles: una de clasificación directa y dos para la ronda previa.

La jornada también tiene otros protagonistas. Lionel Messi busca cerrar la temporada con su segundo Botín de Oro consecutivo, mientras Nashville SC puede superar la marca de puntos que Inter Miami estableció en 2024. Los partidos se jugarán en dos horarios simultáneos por conferencia, con opciones para seguirlos en Apple TV y dos transmisiones gratuitas en Tubi.

¿Cuándo es el MLS Decision Day 2026?

El Decision Day se disputará el sábado 7 de noviembre, en el cierre de la temporada regular de la MLS. Los 30 equipos habrán completado sus 34 partidos cuando termine la jornada.

Los encuentros de la Conferencia Este comenzarán simultáneamente a las 4:00 p.m. ET, mientras que los del Oeste arrancarán a las 7:00 p.m. ET. El único partido entre equipos de distintas conferencias, CF Montréal contra Vancouver Whitecaps, también se jugará a las 4:00 p.m. ET.

Estos son los horarios para Estados Unidos:

Conferencia Este: 4:00 p.m. ET / 3:00 p.m. CT / 1:00 p.m. PT.

4:00 p.m. ET / 3:00 p.m. CT / 1:00 p.m. PT. Conferencia Oeste: 7:00 p.m. ET / 6:00 p.m. CT / 4:00 p.m. PT.

La simultaneidad permite que los equipos involucrados en una misma pelea conozcan los resultados de sus rivales al mismo tiempo. Un gol en otro estadio puede modificar la clasificación mientras se disputa el partido propio.

Partidos del MLS Decision Day 2026: calendario completo

La jornada tendrá 15 encuentros. Estos son los partidos, con el equipo local mencionado primero:

Conferencia Este e interconferencia — 4:00 p.m. ET / 3:00 p.m. CT / 1:00 p.m. PT

FC Cincinnati vs. Nashville SC.

Inter Miami vs. Charlotte FC.

Orlando City vs. New England Revolution.

Chicago Fire vs. Columbus Crew.

Philadelphia Union vs. Toronto FC.

Red Bull New York vs. Atlanta United.

D.C. United vs. New York City FC.

CF Montréal vs. Vancouver Whitecaps.

Conferencia Oeste — 7:00 p.m. ET / 6:00 p.m. CT / 4:00 p.m. PT

Seattle Sounders vs. LAFC.

Real Salt Lake vs. LA Galaxy.

Austin FC vs. Portland Timbers.

FC Dallas vs. Colorado Rapids.

Minnesota United vs. San Jose Earthquakes.

Houston Dynamo vs. St. Louis CITY SC.

San Diego FC vs. Sporting Kansas City.

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¿Qué equipos se juegan la clasificación en el Oeste?

La Conferencia Oeste concentra la pelea más apretada de la jornada. Seis clubes llegan separados por apenas tres puntos y buscan las últimas tres plazas de postemporada.

Antes de los partidos, la situación es la siguiente:

LA Galaxy: 44 puntos.

Portland Timbers: 43 puntos.

Colorado Rapids: 43 puntos.

Seattle Sounders: 43 puntos.

Real Salt Lake: 42 puntos.

Minnesota United: 41 puntos.

Los tres primeros lugares que todavía están disponibles se repartirán entre estos equipos. Uno avanzará directamente a la primera ronda; los otros dos, si consiguen clasificarse, tendrán que disputar el Wild Card.

LA Galaxy: ganar para asegurar el boleto

El Galaxy visita a Real Salt Lake y tiene la posibilidad de resolver su clasificación sin depender de otros resultados. Una victoria le garantiza un lugar en los playoffs.

Si empata, también puede avanzar si Seattle no gana, Portland no gana o Colorado no gana. El resultado de los otros encuentros será determinante si el equipo angelino no consigue los tres puntos.

Portland Timbers: depende de sí mismo

Portland visita a Austin FC y asegurará su clasificación con una victoria.

Un empate también puede ser suficiente si Colorado pierde o si Seattle no consigue ganar ante LAFC. Una derrota lo obligaría a mirar los resultados de sus rivales y los criterios de desempate.

Colorado Rapids: una victoria lo clasifica

Colorado visita a FC Dallas y tiene el mismo objetivo inmediato que Portland: ganar para asegurar su lugar en la postemporada.

Si empata, necesita que Portland pierda o que Seattle no consiga una victoria. Otros escenarios dependen de los desempates entre los equipos que terminen igualados en puntos.

Seattle Sounders: necesita ganar y ayuda

Seattle recibe a LAFC y no tiene margen para especular. Una victoria le permite clasificarse si al menos uno de estos tres equipos no gana: LA Galaxy, Portland o Colorado.

Si empata, necesita una combinación más complicada: derrotas de Portland y Colorado, o una de esas derrotas acompañada de un resultado favorable de Minnesota y los criterios de desempate correspondientes.

Real Salt Lake: ganar y esperar

Real Salt Lake recibe al Galaxy. Su primera condición es ganar, pero el triunfo no basta por sí solo: también necesita que Portland, Colorado o Seattle no consiga una victoria.

Si empata, sus opciones se reducen a una combinación de derrotas de sus rivales y resultados favorables de Minnesota. Una derrota lo dejaría fuera de la pelea por la clasificación.

Minnesota United: la combinación más difícil

Minnesota recibe a San Jose Earthquakes y necesita ganar. Además, requiere que pierdan dos de estos tres equipos: Portland, Colorado y Seattle.

Si Seattle empata, Minnesota todavía puede tener una posibilidad, pero dependería de los criterios de desempate. Por eso, el equipo no solo necesita hacer su parte: también estará pendiente de lo que suceda en Austin, Dallas y Seattle.

¿Qué se define en la Conferencia Este?

Los nueve lugares de playoffs del Este ya están ocupados. Nashville SC aseguró el primer puesto y el Supporters’ Shield, pero todavía hay movimientos posibles en la clasificación y en la localía de la primera ronda.

Los equipos que llegan a la última jornada con opciones de modificar su posición son Philadelphia Union, FC Cincinnati, Columbus Crew y Orlando City. Los cuatro buscan evitar el Wild Card y avanzar directamente a la primera ronda.

Nashville ya tiene el primer lugar; ahora va por el récord

Nashville SC suma 74 puntos y ya aseguró el Supporters’ Shield, reconocimiento que recibe el mejor equipo de la temporada regular.

Su último partido será como visitante ante FC Cincinnati. Con una victoria o un empate, superará el récord de 74 puntos que Inter Miami estableció en 2024.

Nashville también puede ampliar su marca de victorias en una temporada. Llega con 22 triunfos, cifra que ya iguala el registro más alto de la era posterior a los penales de desempate. Además, tiene una diferencia de goles de +44 y ha recibido 25 tantos, dos rubros en los que también puede acercarse o superar marcas históricas.

Inter Miami y New England pelean por el segundo puesto

Inter Miami ocupa el segundo lugar con 59 puntos y recibe a Charlotte FC. Una victoria le garantiza terminar la temporada en esa posición.

New England Revolution tiene 58 puntos y visita a Orlando City. Para subir al segundo puesto necesita ganar y que Inter Miami empate o pierda. El equipo de Florida no puede terminar por debajo del tercer lugar.

Chicago y Charlotte buscan la ventaja de local

Chicago Fire ocupa el cuarto puesto con 55 puntos y recibe a Columbus Crew. Una victoria le garantiza terminar entre los cuatro primeros y tener ventaja de local en su serie de primera ronda.

Charlotte FC, con 53 puntos, visita a Inter Miami. Puede superar a Chicago si gana y el Fire empata o pierde. Si Charlotte no consigue la victoria, se mantendrá en el quinto lugar.

Philadelphia, Cincinnati, Columbus y Orlando: cuatro equipos, dos caminos

Philadelphia Union ocupa el sexto puesto con 47 puntos y recibe a Toronto FC. Un empate le basta para asegurar su pase directo a la primera ronda. Si pierde y Cincinnati y Columbus ganan, puede caer hasta el octavo lugar y disputar el Wild Card.

FC Cincinnati está en séptimo lugar con 46 puntos. Una victoria ante Nashville le garantiza avanzar directamente a la primera ronda. Cualquier otro resultado deja abierta la posibilidad de que Columbus u Orlando lo superen.

Columbus Crew suma 44 puntos y visita a Chicago. Para subir al séptimo lugar necesita ganar y que Cincinnati pierda o empate. Si pierde o empata y Orlando gana, puede caer al noveno puesto y perder la localía en el Wild Card.

Orlando City tiene 43 puntos y recibe a New England. Para avanzar directamente necesita ganar y que tanto Columbus como Cincinnati pierdan. Si no consigue esa combinación, disputará el Wild Card. Una victoria acompañada de un empate de Columbus le permitiría recibir ese partido en casa.

Messi busca un Botín de Oro histórico

Lionel Messi llega al cierre de la temporada como líder de la tabla de goleadores, con 26 tantos. Su perseguidor es Petar Musa, del FC Dallas, que suma 22.

El argentino puede convertirse en el primer futbolista en ganar el Botín de Oro de la MLS en temporadas consecutivas. También tendría la posibilidad de ser el sexto jugador en conquistar el premio en dos ocasiones.

Messi ya registra 42 contribuciones de gol en la temporada, producto de 26 anotaciones y 16 asistencias. Inter Miami recibe a Charlotte FC en un partido que también puede asegurarle el segundo puesto de la Conferencia Este.

¿Dónde ver el MLS Decision Day 2026 en Estados Unidos?

Los 15 partidos del Decision Day estarán disponibles en Apple TV, la plataforma que transmite la temporada de la MLS. La cobertura de MLS 360 permitirá seguir los goles y los momentos más importantes de los encuentros durante la jornada.

Además, Tubi ofrecerá dos partidos en vivo y gratis para el público de Estados Unidos:

Inter Miami vs. Charlotte FC: sábado 7 de noviembre, 4:00 p.m. ET / 3:00 p.m. CT / 1:00 p.m. PT.

sábado 7 de noviembre, 4:00 p.m. ET / 3:00 p.m. CT / 1:00 p.m. PT. Seattle Sounders vs. LAFC: sábado 7 de noviembre, 7:00 p.m. ET / 6:00 p.m. CT / 4:00 p.m. PT.

Las dos transmisiones estarán disponibles sin costo en Tubi y complementarán la cobertura de Apple TV. Para quienes quieran seguir la pelea por los últimos boletos, el segundo partido tendrá especial interés: Seattle necesita un resultado favorable ante LAFC para mantener vivas sus opciones de clasificación.

¿Cuándo comienzan los playoffs de la MLS 2026?

La postemporada comenzará el jueves 19 de noviembre con los partidos de Wild Card. En cada conferencia se enfrentarán los equipos que terminen en los puestos octavo y noveno, en un encuentro de eliminación directa.

Los siete primeros de cada conferencia avanzarán directamente a la primera ronda, que se disputará en series al mejor de tres partidos. Los ganadores del Wild Card completarán los 16 lugares de esa fase.

El calendario anunciado por la MLS contempla las siguientes fechas:

Wild Card: jueves 19 de noviembre.

jueves 19 de noviembre. Primera ronda: del viernes 20 de noviembre al miércoles 2 de diciembre.

del viernes 20 de noviembre al miércoles 2 de diciembre. Semifinales de conferencia: 5 y 6 de diciembre.

5 y 6 de diciembre. Finales de conferencia: 11 y 12 de diciembre.

11 y 12 de diciembre. MLS Cup 2026: viernes 18 de diciembre.

La final se jugará en el estadio del equipo que termine mejor ubicado en la clasificación general de la temporada regular entre los dos finalistas.

El último sábado de la temporada regular dejará definidos los cruces y el camino hacia el título. Para algunos equipos será el inicio de los playoffs; para otros, el final de una campaña que se resolverá en los últimos 90 minutos.

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