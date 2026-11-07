Caleb Williams y Caddix: los tachones que incomodan a la NFL

Dos multas de la NFL colocaron a esta pequeña empresa de Baltimore bajo los reflectores

Los Caddix | Steph Chambers / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Caleb Williams no necesitó firmar un contrato publicitario para convertir a Caddix en una de las marcas de las que se habla alrededor de la NFL. El quarterback de los Chicago Bears eligió utilizar sus tachones por cuenta propia y terminó pagando un precio por mostrar su logotipo durante los partidos.

La liga lo multó en dos ocasiones por llevar visible una marca que no está autorizada para aparecer en el calzado de los jugadores. Las sanciones sumaron 35,823 dólares y, al mismo tiempo, dieron exposición a una empresa de Baltimore que busca abrirse espacio en un mercado dominado por grandes fabricantes deportivos.

La historia tiene un matiz importante: Williams no es patrocinado por Caddix ni recibe dinero de la compañía. Su decisión de jugar con esos tachones responde, según ha explicado, a la comodidad y al diseño del calzado. La atención que recibió la marca llegó como consecuencia.

¿Por qué multó la NFL a Caleb Williams?

Williams recibió una multa de 11,941 dólares por mostrar el logotipo de Caddix durante el partido de la Semana 6 contra Atlanta. La sanción se repitió una semana después, frente a New England, por la misma infracción: el logotipo comercial era visible en sus tachones. La suma de ambas multas fue de 35,823 dólares.

La NFL no prohíbe que los jugadores utilicen calzado de fabricantes que no sean sus socios oficiales. La regla está relacionada con la exhibición de marcas: los logotipos comerciales deben estar autorizados o permanecer cubiertos. Por eso, el problema no era que Williams llevara unos tachones Caddix, sino que el nombre de la empresa pudiera verse durante el encuentro.

El quarterback optó por evitar una tercera sanción. En el partido del lunes 2 de noviembre contra Seattle utilizó un par sin el logotipo visible. Al explicar el cambio, dijo que era una forma de «calmar las cosas». Caddix le proporcionó ese modelo sin marca a la vista.

Caddix, una empresa pequeña frente a las grandes marcas

La atención sobre Williams puso el foco en una compañía muy distinta a los gigantes del equipamiento deportivo. Caddix tiene su sede en Baltimore y, de acuerdo con la información publicada por Associated Press, contaba con cuatro empleados y registró ingresos ligeramente inferiores a los dos millones de dólares en 2025.

Su director ejecutivo, Jack Rasmussen, ha buscado posicionar la marca en el futbol americano a partir de una propuesta técnica. Uno de sus productos distintivos incorpora un sistema de tachones flexibles y giratorios, denominado SmartStuds, diseñado para permitir movimientos de rotación y reducir la tensión sobre las articulaciones y los tejidos de la pierna.

Williams participó en el desarrollo de su modelo. Rasmussen viajó a Florida para observarlo entrenar y trabajar en ajustes junto con Tom Gormely, entrenador de rendimiento del quarterback. El jugador ha señalado que le resultan cómodos y que el diseño responde a sus necesidades en el campo.

Caddix atribuye a su tecnología beneficios relacionados con la distribución de la tensión durante los movimientos. Sin embargo, esas afirmaciones deben entenderse como explicaciones de la compañía y no como una garantía médica de prevención de lesiones.

Caleb Williams no es el único jugador que utiliza Caddix

Rasmussen ha dicho que más de 80 jugadores de la NFL utilizan calzado de la marca. Entre los nombres mencionados están Cooper Kupp, de los Seattle Seahawks; Jalen Ramsey, de los Pittsburgh Steelers, y Dalton Kincaid, de los Buffalo Bills.

La compañía también ha encontrado espacio fuera de la NFL. Kayla Sharples, futbolista del Kansas City Current de la NWSL, es inversionista de Caddix, y la marca ha ganado presencia en el lacrosse femenino. Joe Flacco, además de utilizar sus productos desde 2024, también participa como inversionista; los exjugadores de Baltimore Todd Heap y Dennis Pitta forman parte de ese grupo.

La empresa nació de una pregunta sobre el equipamiento. Después de la lesión de ligamento cruzado anterior que sufrió Jamaal Charles en 2015, Rasmussen y su padre, Jeff, comenzaron a explorar si el diseño de los tachones podía influir en las fuerzas que recibe el cuerpo durante los cambios de dirección. Jack estudió biomecánica y física y trabajó en el desarrollo de la tecnología antes de llevar el producto al mercado.

La exposición que Caddix no podía comprar

Las multas colocaron a Caddix frente a una audiencia que difícilmente habría alcanzado por los canales habituales de una empresa de su tamaño. La compañía no contrató a Williams como imagen ni anunció un acuerdo comercial con él: fue el jugador quien eligió el calzado y asumió las consecuencias de mostrar el logotipo.

Rasmussen se ofreció a cubrir las multas, pero no hay que confundir esa disposición con una confirmación de que la empresa haya pagado las sanciones. Lo comprobable es que el episodio convirtió una disputa sobre las reglas de uniformes de la NFL en una vitrina para una marca que intenta competir con fabricantes mucho más grandes.

Williams puede seguir utilizando los tachones siempre que cumpla con las normas de la liga. La diferencia, desde el partido ante Seattle, es que el logotipo de Caddix ya no aparece a la vista.

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