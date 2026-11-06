Tres judocas cubanos escapan su delegación tras ganar medallas en oro y plata en Abierto Panamericano de Florida

Las principales figuras del judo cubano decidieron abandonar a su delegación en el Abierto Panamericano de Florida

Jonathan Charón (azul) ganó la medalla de oro | MAURO PIMENTEL / AFP

La delegación cubana perdió a tres piezas clave tras el Abierto Panamericano de Florida. Jonathan Charón, Lianet Cardona y Dayanara Curbelo decidieron escapar y abandonar el equipo después de conquistar un oro y dos platas en el torneo.

La gira aún tenía otra parada. Montreal era el próximo destino de los judocas, quienes tenían previsto competir en otro Abierto Panamericano durante el fin de semana. La salida ocurrió antes de ese desplazamiento a Canadá.

Por los momentos se desconoce si los atletas decidieron presentar una solicitud de asilo, tal y como es común en este tipo de situaciones.

¿Quiénes son los judocas cubanos que dejaron la delegación en Florida?

Jonathan Charón, de 22 años y originario de Guantánamo, ganó la medalla de oro en los 60 kilogramos del Abierto Panamericano de Florida tras derrotar al brasileño Michel Augusto en la final. El campeón centroamericano y del Caribe ocupa el puesto 22 del ránking mundial de su categoría, con 2,077 puntos, según la actualización de la Federación Internacional de Judo del 5 de noviembre de 2026.

Lianet Cardona, también de 22 años y natural de Santiago de Cuba, consiguió la medalla de plata en los 78 kilogramos después de perder la final ante la venezolana Elvismar Rodríguez. La judoca figura en el puesto 46 del mundo, de acuerdo con la clasificación previa al Abierto Panamericano de Montreal.

Dayanara Curbelo, de 21 años, obtuvo la plata en más de 78 kilogramos, categoría en la que la venezolana Karen León conquistó el título. Curbelo ocupa la posición 50 del escalafón mundial, con 657 puntos, según la ficha de la Federación Internacional de Judo actualizada el 1 de noviembre de 2026.

¿Qué otros deportistas cubanos abandonaron sus delegaciones en el extranjero?

El escape de Charón, Cardona y Curbelo se suma a una larga lista de deportistas cubanos que han tomado la misma decisión. El béisbol, el boxeo y el canotaje cuentan con casos de atletas que rompieron con sus equipos durante viajes internacionales, entre ellos campeones olímpicos y grupos completos de jóvenes promesas.

Uno de los episodios más conocidos involucra al boxeador Guillermo Rigondeaux, bicampeón olímpico. En 2007 intentó abandonar el equipo nacional durante los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro, aunque aquel intento no prosperó. En 2009 logró escapar de Cuba, según informó Reuters. Conviene distinguir ambos momentos, porque su ruptura definitiva no ocurrió durante aquella competencia en Brasil.

El béisbol registró una salida colectiva especialmente numerosa en el Mundial Sub-23 de México de 2021. Doce de los 24 jugadores de la selección cubana abandonaron la concentración durante el torneo. El conjunto terminó en el cuarto puesto y regresó a La Habana con la mitad de su plantilla original.

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