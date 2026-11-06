América vs New York Red Bulls: precio de boletos, horario y dónde comprarlos

Los aficionados del fútbol mexicano y de las Águilas que viven en Nueva Jersey podrán asistir al amistoso en Harrison

América aprovechará el parón con este amistoso / EYEPIX / NURPHOTO via AFP

El Club América tendrá una nueva cita con sus aficionados en Estados Unidos. Las Águilas viajarán a Nueva Jersey para enfrentarse al New York Red Bulls en un partido amistoso que promete reunir a seguidores del conjunto azulcrema y del fútbol mexicano en el área metropolitana de Nueva York.

El encuentro está programado para el sábado 14 de noviembre de 2026, a las 7:30 p.m. (ET), en el Sports Illustrated Stadium, ubicado en Harrison, Nueva Jersey.

El partido se disputará en plena fecha FIFA, después de enfrentar a Pumas. Durante esos días, las selecciones nacionales tendrán actividad y podrán convocar a futbolistas que militan en distintos clubes del mundo. Este detalle es importante para los seguidores del América, ya que la disponibilidad de algunos jugadores dependerá de las convocatorias de sus respectivas selecciones. Por tratarse de un encuentro amistoso, también será una oportunidad para que el cuerpo técnico observe alternativas y dé minutos a otros integrantes de la plantilla.

El antecedente no favorece al América. Ambos equipos ya se enfrentaron en un partido amistoso el 6 de julio de 2016, también en Nueva Jersey, cuando los New York Red Bulls se impusieron 2-0 en el entonces Red Bull Arena. Shaun Wright-Phillips abrió el marcador apenas al minuto 3 con una espectacular chilena, mientras que Dan Metzger amplió la ventaja al 53. El duelo de los próximos días será una oportunidad para que el América busque revancha y empareje el historial entre ambos clubes.

¿Cómo comprar boletos para América vs New York Red Bulls?

Los boletos ya están disponibles para los aficionados que quieran asistir al encuentro. La venta se realiza a través de Sports Illustrated Tickets, plataforma oficial de venta de entradas del New York Red Bulls.

Para comprarlos, puedes ingresar al sitio oficial del New York Red Bulls, localizar el anuncio del amistoso contra Club América y seleccionar la opción de entradas individuales, identificada como Single Match Tickets. Desde ahí, podrás consultar los asientos disponibles y completar el proceso de compra.

Los aficionados que cuentan con una membresía de temporada Red Membership del New York Red Bulls tienen una ventaja; el club confirmó que la entrada para este amistoso está incluida dentro de los beneficios de sus abonados. Si formas parte de este programa, revisa tu cuenta antes de comprar un boleto adicional.

¿Cuánto cuestan las entradas para el amistoso?

En cuanto a los precios, oscilan entre los 49 y 290 dólares. El costo puede variar dependiendo de la ubicación del asiento, la disponibilidad y la demanda. También es importante revisar los cargos adicionales antes de finalizar la operación, pues el importe que aparece inicialmente no siempre coincide con el total que se paga.

Otra alternativa es consultar plataformas de reventa como StubHub. No obstante, conviene comparar sus ofertas con las de la venta oficial y verificar las condiciones de entrega, autenticidad y posibles cargos antes de realizar cualquier pago.

El Sports Illustrated Stadium se encuentra en el 600 Cape May Street, Harrison, Nueva Jersey, y es la casa del New York Red Bulls. Su ubicación permite recibir a aficionados de distintos puntos de Nueva York y Nueva Jersey, por lo que se espera una importante presencia de seguidores mexicanos.

Si planeas asistir al partido, lo recomendable es organizar el traslado con anticipación y revisar las opciones de estacionamiento y transporte público. De esta manera, podrás evitar contratiempos y disfrutar del ambiente previo al encuentro.

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