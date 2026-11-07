El método estadounidense detrás de Lorenzo Zaragoza, la gran joya de la gimnasia mexicana

El entrenamiento en Florida y la experiencia junto a figuras de Estados Unidos forman parte de su camino hacia la élite internacional

Lorenzo Zaragoza busca hacer historia en la gimnasia / Claro Sports

Lorenzo Zaragoza tiene claro que para llegar a la cima de la gimnasia artística no basta con el talento. El joven mexicano ha incorporado una experiencia internacional a su preparación deportiva: entrenar en Estados Unidos, dentro del entorno de alto rendimiento de EVO Gymnastics, en Sarasota, Florida. Una etapa que le permite conocer de cerca otra cultura de trabajo y elevar sus aspiraciones de cara a los grandes escenarios.

Con apenas 16 años, Zaragoza se ha convertido en uno de los nombres más prometedores de la gimnasia mexicana. Nacido en Ciudad de México y representante de Baja California, el especialista en anillas ha encontrado en su preparación estadounidense una oportunidad para fortalecer su desarrollo y medirse con un entorno acostumbrado a competir al máximo nivel.

EVO Gymnastics, una experiencia de alto rendimiento en Florida

El gimnasio EVO Gymnastics, ubicado en Sarasota, Florida, cuenta con un programa masculino basado en el currículo de USA Gymnastics, que contempla los niveles 3 al 10 y una ruta de desarrollo hacia la gimnasia de élite. Su propuesta combina instalaciones especializadas, entrenadores y una estructura de formación orientada al crecimiento competitivo.

El centro también tiene antecedentes relevantes dentro de la gimnasia estadounidense. Entre los deportistas que han entrenado en sus instalaciones figuran Stephen Nedoroscik, Brody Malone y Shane Wiskus, nombres reconocidos en el panorama internacional. Ese contexto permite dimensionar el nivel del entorno en el que Zaragoza ha complementado su preparación.

La experiencia en Florida también incluyó una concentración junto a integrantes de la selección mayor de gimnasia de Estados Unidos. Para el mexicano, convivir con deportistas de ese nivel representó una oportunidad de aprendizaje que va más allá de los aparatos: observar, comparar y entender qué necesita mejorar para acercarse a la élite mundial.

Los resultados que explican su proyección internacional

El crecimiento de Zaragoza no comenzó en Estados Unidos. Antes de esa concentración, ya había conseguido resultados importantes, especialmente en anillas. En los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025 conquistó la medalla de oro con una puntuación de 12.600, un resultado que confirmó su potencial en una de las pruebas más exigentes de la gimnasia artística.

En 2026 volvió a subir a lo más alto del podio en el DTB Pokal, celebrado en Alemania. Su victoria en anillas reforzó su condición de promesa mexicana y demostró que podía competir con éxito fuera de su país.

Una lesión, seis semanas fuera y el desafío de volver

Su camino hacia los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 tampoco estuvo libre de obstáculos. Zaragoza sufrió una fractura en el tercer metacarpo de la mano derecha durante un entrenamiento en barras paralelas. La lesión lo obligó a permanecer seis semanas sin trabajo de gimnasio y provocó que se perdiera varias competencias importantes de su calendario.

El regreso exigió una recuperación acelerada. De acuerdo con su propio testimonio, dispuso de apenas tres semanas para recuperar su nivel antes del selectivo que le permitiría buscar un lugar en la delegación mexicana. Superar ese periodo y conseguir la clasificación añadió un componente de fortaleza física y mental a una trayectoria que ya destacaba por sus resultados.

La preparación mental también cuenta

Zaragoza ha identificado otro elemento fundamental para competir: mantener la tranquilidad cuando aumenta la presión. En una entrevista explicó que su fe y su relación con Dios le ayudan a controlar la ansiedad, concentrarse y disfrutar de cada ejercicio.

Su objetivo inmediato es subir al podio en Dakar, donde tiene previsto competir en el concurso completo de seis aparatos y en las pruebas por equipos. Más adelante, su ambición es mayor: convertirse en campeón olímpico y hacer historia para la gimnasia artística de México.

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