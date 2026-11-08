Nations League: el camino a la Copa Oro se juega ahora

Quien alcance las Finales podrá conseguir uno de los boletos directos a la Copa Oro 2027

Trofeo de la Concacaf Nations League | Frederic J. Brown / AFP

La Concacaf Nations League 2026-27 llega a su ventana decisiva de noviembre con 32 partidos distribuidos en tres fases. La Liga A tendrá los cuartos de final que definirán a los cuatro equipos que disputarán las Finales de marzo; la Liga B concluirá su fase de grupos y ocho selecciones jugarán las cuatro eliminatorias del Play-In.

México y Estados Unidos concentran buena parte de la atención de los aficionados en territorio estadounidense. El Tri se enfrentará a Jamaica, mientras que el conjunto dirigido por Mauricio Pochettino tendrá como rival a Haití. Ambos necesitan superar sus series de ida y vuelta para alcanzar las Finales y conseguir uno de los boletos directos a la Copa Oro 2027.

Pero el torneo no se limita a esas dos selecciones. Guatemala, Puerto Rico, Cuba, Guyana, El Salvador, Nicaragua y otros equipos de la región también se juegan su futuro. Aquí puedes consultar el formato, todos los encuentros y sus horarios en las zonas Este, Centro y Pacífico de Estados Unidos.

¿Qué es la Concacaf Nations League y cómo funciona?

La Nations League es una competencia de selecciones nacionales organizada por Concacaf. Participan las 41 asociaciones miembro de la confederación, distribuidas en tres categorías: Liga A, Liga B y Liga C.

La edición 2026-27 es la quinta de este torneo. Se disputa en las ventanas internacionales de septiembre-octubre y noviembre de 2026, y concluirá en marzo de 2027 con las Finales de la Liga A y los campeonatos de las Ligas B y C.

Además de definir a los campeones y los movimientos de ascenso y descenso entre categorías, esta edición funciona como vía de clasificación para la Copa Oro 2027.

Así se divide el torneo

Liga A: cuenta con 16 selecciones. Doce disputaron la fase de grupos y las cuatro mejor ubicadas en el ranking de Concacaf —Canadá, México, Panamá y Estados Unidos— ingresaron directamente a los cuartos de final.

cuenta con 16 selecciones. Doce disputaron la fase de grupos y las cuatro mejor ubicadas en el ranking de Concacaf —Canadá, México, Panamá y Estados Unidos— ingresaron directamente a los cuartos de final. Liga B: está integrada por 16 selecciones, divididas en cuatro grupos de cuatro equipos. En noviembre se disputan los últimos encuentros de esta fase.

está integrada por 16 selecciones, divididas en cuatro grupos de cuatro equipos. En noviembre se disputan los últimos encuentros de esta fase. Liga C: reúne a nueve selecciones en tres grupos. Su fase de grupos terminó en septiembre-octubre y los cuatro equipos clasificados disputarán el Campeonato de la Liga C en marzo.

Los resultados de noviembre determinarán quiénes avanzan a los campeonatos de marzo y qué selecciones obtienen un boleto directo a la Copa Oro o deberán buscarlo en las Preliminares.

México y Estados Unidos: los cuartos de final

Los cuartos de final de la Liga A se disputan mediante series de ida y vuelta. La clasificación se define por el marcador global y el equipo mejor ubicado en el ranking tiene la ventaja de cerrar la eliminatoria en casa.

Los cuatro enfrentamientos son:

Panamá vs. Curazao: Panamá jugará el partido de vuelta como local.

Panamá jugará el partido de vuelta como local. Canadá vs. Guatemala: Canadá definirá la serie en Toronto.

Canadá definirá la serie en Toronto. Estados Unidos vs. Haití: el equipo estadounidense cerrará la eliminatoria en Cincinnati.

el equipo estadounidense cerrará la eliminatoria en Cincinnati. México vs. Jamaica: el Tri tendrá la vuelta en Monterrey.

México ocupa el primer lugar entre las selecciones preclasificadas, seguido por Estados Unidos, Canadá y Panamá.

¿Qué necesita México para avanzar?

México enfrentará a Jamaica en una serie de dos partidos. La ida se disputará en Kingston, mientras que la vuelta tendrá como escenario el Estadio Monterrey.

El Tri necesita superar al conjunto caribeño en el marcador global para avanzar a las Finales de marzo y asegurar su clasificación directa a la Copa Oro 2027.

Si pierde la eliminatoria, todavía tendrá una oportunidad de conseguir su lugar en el torneo continental mediante las Preliminares de marzo.

¿Qué necesita Estados Unidos para avanzar?

Estados Unidos se medirá con Haití. El primer partido se jugará en el Nu Stadium de Miami y la vuelta tendrá lugar en el TQL Stadium de Cincinnati.

La selección estadounidense necesita ganar la serie para alcanzar las Finales de la Nations League y conseguir el boleto directo a la Copa Oro. Haití buscará aprovechar la oportunidad de eliminar a uno de los equipos preclasificados.

Calendario completo de la Nations League: noviembre de 2026

La ventana internacional se disputará del 12 al 17 de noviembre. Para facilitar la consulta desde el teléfono, los partidos están organizados por fecha y categoría.

Todos los horarios están expresados en las tres zonas principales de Estados Unidos: Este (ET), Centro (CT) y Pacífico (PT). En noviembre, el país ya se encuentra en horario estándar.

Liga A: cuartos de final

Jueves 12 de noviembre

7:00 p.m. ET / 6:00 p.m. CT / 4:00 p.m. PT — Curazao vs. Panamá. Ida, Stadion Ergilio Hato, Willemstad.

Viernes 13 de noviembre

9:00 p.m. ET / 8:00 p.m. CT / 6:00 p.m. PT — Guatemala vs. Canadá. Ida, Estadio Manuel Felipe Carrera, Ciudad de Guatemala.

Sábado 14 de noviembre

4:30 p.m. ET / 3:30 p.m. CT / 1:30 p.m. PT — Haití vs. Estados Unidos. Ida, Nu Stadium, Miami.

8:00 p.m. ET / 7:00 p.m. CT / 5:00 p.m. PT — Jamaica vs. México. Ida, National Stadium, Kingston.

Domingo 15 de noviembre

6:00 p.m. ET / 5:00 p.m. CT / 3:00 p.m. PT — Panamá vs. Curazao. Vuelta, Estadio Rommel Fernández, Ciudad de Panamá.

Lunes 16 de noviembre

8:00 p.m. ET / 7:00 p.m. CT / 5:00 p.m. PT — Canadá vs. Guatemala. Vuelta, BMO Field, Toronto.

Martes 17 de noviembre

7:00 p.m. ET / 6:00 p.m. CT / 4:00 p.m. PT — Estados Unidos vs. Haití. Vuelta, TQL Stadium, Cincinnati.

9:30 p.m. ET / 8:30 p.m. CT / 6:30 p.m. PT — México vs. Jamaica. Vuelta, Estadio Monterrey, Monterrey.

Liga B: últimos partidos de la fase de grupos

Las 16 selecciones de esta categoría disputarán sus dos encuentros finales. Los cuatro ganadores de grupo avanzarán al Campeonato de la Liga B en marzo de 2027 y conseguirán la clasificación directa a la Copa Oro. Los dos mejores segundos lugares también permanecerán en la carrera por el torneo continental, aunque deberán disputar las Preliminares.

Jueves 12 de noviembre

2:00 p.m. ET / 1:00 p.m. CT / 11:00 a.m. PT — Islas Caimán vs. Guyana. Georgetown, Guyana.

2:00 p.m. ET / 1:00 p.m. CT / 11:00 a.m. PT — Barbados vs. Guadalupe. Le Gosier, Guadalupe.

3:00 p.m. ET / 2:00 p.m. CT / 12:00 p.m. PT — Bonaire vs. Cuba. La Habana, Cuba.

Viernes 13 de noviembre

2:00 p.m. ET / 1:00 p.m. CT / 11:00 a.m. PT — Puerto Rico vs. Dominica. Georgetown, Guyana.

2:00 p.m. ET / 1:00 p.m. CT / 11:00 a.m. PT — Bermudas vs. Santa Lucía. Le Gosier, Guadalupe.

3:00 p.m. ET / 2:00 p.m. CT / 12:00 p.m. PT — Granada vs. San Cristóbal y Nieves. La Habana, Cuba.

Sábado 14 de noviembre

2:00 p.m. ET / 1:00 p.m. CT / 11:00 a.m. PT — Sint Maarten vs. Guayana Francesa. Kingstown, San Vicente y las Granadinas.

7:00 p.m. ET / 6:00 p.m. CT / 4:00 p.m. PT — San Vicente y las Granadinas vs. Belice. Kingstown, San Vicente y las Granadinas.

Lunes 16 de noviembre

2:00 p.m. ET / 1:00 p.m. CT / 11:00 a.m. PT — Guyana vs. Puerto Rico. Georgetown, Guyana.

2:00 p.m. ET / 1:00 p.m. CT / 11:00 a.m. PT — Guadalupe vs. Bermudas. Le Gosier, Guadalupe.

3:00 p.m. ET / 2:00 p.m. CT / 12:00 p.m. PT — Cuba vs. Granada. La Habana, Cuba.

Martes 17 de noviembre

2:00 p.m. ET / 1:00 p.m. CT / 11:00 a.m. PT — Dominica vs. Islas Caimán. Georgetown, Guyana.

2:00 p.m. ET / 1:00 p.m. CT / 11:00 a.m. PT — Santa Lucía vs. Barbados. Le Gosier, Guadalupe.

2:00 p.m. ET / 1:00 p.m. CT / 11:00 a.m. PT — Belice vs. Sint Maarten. Kingstown, San Vicente y las Granadinas.

3:00 p.m. ET / 2:00 p.m. CT / 12:00 p.m. PT — San Cristóbal y Nieves vs. Bonaire. La Habana, Cuba.

7:00 p.m. ET / 6:00 p.m. CT / 4:00 p.m. PT — Guayana Francesa vs. San Vicente y las Granadinas. Kingstown, San Vicente y las Granadinas.

Play-In: ocho selecciones por cuatro boletos a las Preliminares

El Play-In reúne a los equipos que terminaron en quinto y sexto lugar de los grupos de la Liga A, junto con los tres ganadores de grupo y el mejor segundo lugar de la Liga C.

Se disputarán cuatro series de ida y vuelta. Los ganadores avanzarán a las Preliminares de la Copa Oro 2027.

Los enfrentamientos son:

Aruba vs. Martinica.

Trinidad y Tobago vs. Antigua y Barbuda.

Saint Martin vs. El Salvador.

Montserrat vs. Nicaragua.

Jueves 12 de noviembre

2:00 p.m. ET / 1:00 p.m. CT / 11:00 a.m. PT — Aruba vs. Martinica. Oranjestad, Aruba.

6:00 p.m. ET / 5:00 p.m. CT / 3:00 p.m. PT — Antigua y Barbuda vs. Trinidad y Tobago. St. John’s, Antigua y Barbuda.

Viernes 13 de noviembre

6:00 p.m. ET / 5:00 p.m. CT / 3:00 p.m. PT — Saint Martin vs. El Salvador. Basseterre, San Cristóbal y Nieves.

7:00 p.m. ET / 6:00 p.m. CT / 4:00 p.m. PT — Montserrat vs. Nicaragua. Santiago, República Dominicana.

Lunes 16 de noviembre

7:00 p.m. ET / 6:00 p.m. CT / 4:00 p.m. PT — Martinica vs. Aruba. Fort-de-France, Martinica.

7:00 p.m. ET / 6:00 p.m. CT / 4:00 p.m. PT — Trinidad y Tobago vs. Antigua y Barbuda. Puerto España, Trinidad y Tobago.

Martes 17 de noviembre

8:00 p.m. ET / 7:00 p.m. CT / 5:00 p.m. PT — El Salvador vs. Saint Martin. San Salvador, El Salvador.

10:00 p.m. ET / 9:00 p.m. CT / 7:00 p.m. PT — Nicaragua vs. Montserrat. Managua, Nicaragua.

¿Dónde ver la Concacaf Nations League en Estados Unidos?

Los aficionados podrán seguir la competencia en español a través de las plataformas de TelevisaUnivision. Concacaf renovó su acuerdo con la compañía hasta 2029, e incluyó las ediciones 2026-27 y 2028-29 de la Nations League.

ViX transmitirá en español todos los partidos de la competencia, con encuentros en vivo. Algunos también podrán formar parte de la programación de TUDN y otras señales de TelevisaUnivision. La asignación de cada juego debe confirmarse en la guía de programación correspondiente.

Para organizar la transmisión:

En español: ViX tendrá todos los partidos en vivo.

ViX tendrá todos los partidos en vivo. Televisión: revisa la programación de TUDN y las señales de TelevisaUnivision para conocer qué encuentros tendrán transmisión lineal.

revisa la programación de TUDN y las señales de TelevisaUnivision para conocer qué encuentros tendrán transmisión lineal. Antes de cada partido: confirma la señal o plataforma asignada al encuentro que quieres ver.

La información oficial del acuerdo consultado confirma los derechos en español, pero no especifica una señal en inglés para todos los partidos de esta edición.

¿Cómo se clasifica a la Copa Oro 2027?

La Nations League será la vía de clasificación de Concacaf para la Copa Oro 2027. El torneo tendrá 16 selecciones: ocho obtendrán su boleto directo mediante la Nations League, siete llegarán a través de las Preliminares y Arabia Saudita participará como invitada.

La distribución de los lugares será la siguiente:

Cuatro boletos directos: para los ganadores de los cuartos de final de la Liga A.

para los ganadores de los cuartos de final de la Liga A. Cuatro boletos directos: para los ganadores de grupo de la Liga B.

para los ganadores de grupo de la Liga B. Siete boletos: para los equipos que ganen sus series de las Preliminares de la Copa Oro.

para los equipos que ganen sus series de las Preliminares de la Copa Oro. Un lugar de invitado: para Arabia Saudita.

Las Preliminares se disputarán en marzo de 2027 y tendrán 14 selecciones, divididas en siete series de ida y vuelta. Participarán:

Los cuatro equipos que pierdan los cuartos de final de la Liga A.

Las selecciones que terminen en tercer y cuarto lugar de los grupos de la Liga A.

Los dos mejores segundos lugares de la Liga B.

Los cuatro ganadores del Play-In.

Cada ganador de las siete eliminatorias obtendrá su clasificación a la Copa Oro. Por eso, perder en noviembre no significa necesariamente quedar eliminado de la carrera: algunas selecciones todavía tendrán una oportunidad en marzo.

¿Cuándo se jugarán las Finales de la Nations League?

La quinta edición del torneo concluirá en marzo de 2027. Las Finales de la Liga A se disputarán del 25 al 28 de marzo, con los cuatro ganadores de los cuartos de final de noviembre.

En ese mismo periodo se celebrarán los campeonatos centralizados de las Ligas B y C, programados del 22 al 30 de marzo. Estas fases definirán a los campeones de ambas categorías.

Preguntas frecuentes sobre la Nations League 2026-27

¿Cuándo se juega la fase decisiva de noviembre?

Los partidos de la ventana FIFA se disputarán del 12 al 17 de noviembre de 2026. El calendario incluye los cuartos de final de la Liga A, los últimos encuentros de la fase de grupos de la Liga B y las cuatro series del Play-In.

¿México ya está clasificado a la Copa Oro 2027?

No. México debe superar a Jamaica en los cuartos de final para obtener uno de los cuatro boletos directos que entrega esta ronda. Si pierde, tendrá que disputar las Preliminares de marzo para buscar su clasificación.

¿Estados Unidos ya tiene asegurado su lugar en la Copa Oro?

No. Estados Unidos necesita eliminar a Haití para clasificarse directamente. Si pierde la serie, avanzará a las Preliminares.

¿Dónde se puede ver la Nations League en español?

ViX transmitirá en español todos los partidos de la competencia en Estados Unidos. TUDN y otras señales de TelevisaUnivision también forman parte del acuerdo, aunque la asignación de cada encuentro debe revisarse en la programación.

¿Cuántas selecciones jugarán la Copa Oro 2027?

Participarán 16 equipos: ocho clasificados directamente por la Nations League, siete que conseguirán su boleto en las Preliminares y Arabia Saudita como selección invitada.

¿Qué ocurre si una eliminatoria termina empatada en el marcador global?

Se aplicará primero la regla del gol de visitante. Si el empate continúa, se disputarán tiempos extra y, si es necesario, una tanda de penales.

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