Seattle quiere alargar la despedida de Jess Fishlock

La capitana de Seattle Reign es la última integrante de la plantilla original del club y una de las figuras que marcaron la historia de la liga

Jess Fishlock en la última temporada de su carrera | Peter Zhan / NurPhoto via AFP

Hay futbolistas que dejan su huella por los títulos que ganan y otras que también forman parte de la historia de los equipos que ayudaron a construir. Jess Fishlock pertenece a ese segundo grupo. Desde 2013, la mediocampista galesa ha estado ligada a Seattle Reign y se convirtió en la última integrante de aquella plantilla inaugural que continúa en el club.

A los 39 años, Fishlock disputa la última temporada de una carrera que la llevó por distintos países, le permitió conquistar dos veces la UEFA Women’s Champions League y la convirtió en una de las futbolistas más importantes de la selección de Gales. Con Seattle ganó tres NWSL Shields y fue reconocida como la Jugadora Más Valiosa de la liga en 2021.

Este domingo 8 de noviembre tendrá una nueva oportunidad de prolongar su despedida. Seattle visitará a Gotham FC en los cuartos de final de los playoffs de la NWSL. Una derrota terminaría con la participación del Reign y con la carrera profesional de Fishlock; una victoria le permitiría seguir compitiendo por el campeonato en las últimas semanas de su trayectoria como futbolista.

De Cardiff al nacimiento de la NWSL

Jessica Anne Fishlock nació el 14 de enero de 1987 en Cardiff, Gales. Su relación con el futbol comenzó desde niña: se incorporó al Cardiff City Ladies a los siete años y debutó con el primer equipo a los 15, cuando las oportunidades profesionales para las mujeres todavía eran limitadas en su país.

Su talento la llevó a buscar oportunidades fuera de Gales. En 2008 se incorporó al AZ Alkmaar de Países Bajos, donde ganó dos títulos de liga. Después pasó por Inglaterra y Australia, antes de llegar a Seattle en 2013, justo cuando comenzaba la National Women’s Soccer League.

La decisión de salir de su país fue parte de una realidad que marcó a su generación. Fishlock tuvo que construir su carrera en distintos mercados para competir al máximo nivel. En Países Bajos, Inglaterra, Australia, Escocia, Alemania y Francia encontró equipos y entrenadores que ampliaron su experiencia y su palmarés.

Con el FFC Frankfurt conquistó la Champions League en 2015. Cuatro años después volvió a ganar el torneo continental con el Olympique de Lyon, otro de los clubes más importantes del futbol femenino europeo. También obtuvo títulos de liga en distintos países y se convirtió en una futbolista acostumbrada a competir en escenarios internacionales.

Una carrera ligada a la historia de Seattle

Fishlock llegó a Seattle en el primer año de la NWSL y permaneció vinculada al club durante las 14 temporadas de la competencia entre 2013 y 2026. Es la última integrante de la plantilla original que continúa en el equipo y una de las pocas futbolistas que han permanecido con la misma franquicia desde el inicio de la liga.

Su aportación no se limita a la permanencia. Con Seattle ganó el NWSL Shield en 2014, 2015 y 2022, distinción que reconoce al equipo con más puntos de la temporada regular. También disputó tres finales del campeonato y recibió el premio a la Jugadora Más Valiosa de la liga en 2021.

Las cifras de su trayectoria en la temporada regular ayudan a dimensionar su impacto. Después del último partido de liga, el 1 de noviembre de 2026, el club registró para Fishlock 232 apariciones, 52 goles y 31 asistencias. Sus contribuciones ofensivas la colocan entre las futbolistas más productivas en la historia de Seattle.

Su despedida de la temporada regular ocurrió en Lumen Field, frente a 16,095 aficionados. En la victoria 1-0 sobre Orlando Pride, Fishlock participó en varias de las acciones ofensivas más peligrosas y tuvo intervención directa en la jugada que terminó en el gol de Jordyn Bugg.

En el minuto 68, Seattle abrió el marcador después de un tiro de esquina. Fishlock desvió el balón de tacón hacia Mia Fishel; tras un rebote, Jordyn Bugg encontró la oportunidad para marcar. En el minuto 82, la capitana abandonó el campo entre aplausos. Fue su última aparición en una temporada regular de la NWSL, pero todavía no necesariamente su último partido como profesional.

Gales: el sueño que llegó antes de la despedida

La historia de Fishlock con su selección tuvo una dimensión distinta. Debutó con Gales en 2006 y durante casi dos décadas fue una de las principales figuras de un equipo que buscaba clasificarse por primera vez a una gran competición internacional.

La clasificación a la Eurocopa femenina de 2025 representó la culminación de ese camino. Gales disputó por primera vez el torneo y Fishlock protagonizó uno de los momentos más simbólicos de su historia: marcó el primer gol de la selección en una fase final de una competición internacional femenina, durante la derrota 4-1 ante Francia.

En octubre de 2025 se retiró de la selección después de 166 partidos y 48 goles. Terminó como la futbolista con más apariciones y anotaciones en la historia de Gales, tanto en el equipo femenino como en el masculino. También fue la primera jugadora galesa en alcanzar los 100 partidos internacionales.

Su despedida internacional llegó después de una carrera en la que la clasificación a la Eurocopa fue uno de los mayores logros colectivos. Fishlock ayudó a que Gales alcanzara un escenario que durante años parecía lejano y dejó una referencia para las generaciones que vienen detrás.

El fútbol seguirá siendo parte de su vida

El retiro como futbolista no significa que Fishlock quiera alejarse del deporte. En marzo de 2026, la Asociación de Fútbol de Gales informó que había completado la licencia UEFA A, una de las principales certificaciones para entrenadores en Europa.

La propia futbolista ha expresado su intención de permanecer vinculada al futbol. Su experiencia en distintas ligas, su trayectoria internacional y el conocimiento acumulado durante más de dos décadas le ofrecen caminos posibles en la dirección técnica o en otras áreas de gestión deportiva.

Su carrera también permite observar cuánto cambió la NWSL desde su llegada. En 2013, la liga comenzaba con ocho equipos y buscaba consolidarse como una competencia profesional estable. Fishlock fue parte de esa primera etapa y acompañó su crecimiento durante 14 temporadas, hasta convertirse en uno de los rostros más reconocibles de Seattle.

Gotham, el siguiente desafío de Jess Fishlock

Seattle Reign terminó la temporada regular en el octavo lugar, con 47 puntos, y consiguió su clasificación a la postemporada después de vencer 1-0 a Orlando Pride. Su rival será Gotham FC, que terminó como líder con 61 puntos y conquistó el primer NWSL Shield de su historia.

El partido de cuartos de final se disputará este domingo 8 de noviembre, a las 12:30 p.m. ET (11:30 a.m. CT y 9:30 a.m. PT), en el Sports Illustrated Stadium, en Harrison, Nueva Jersey. La transmisión nacional en Estados Unidos estará a cargo de ABC y ESPN Deportes. También podrá seguirse mediante la aplicación de ESPN para suscriptores de ESPN Unlimited.

Gotham llega como primer sembrado y vigente campeón de la NWSL. Seattle, en cambio, consiguió el último boleto a los playoffs y tendrá que superar al equipo mejor clasificado para mantener viva su temporada. El cruce se resolverá a partido único: quien gane avanzará a las semifinales.

Para Fishlock, el encuentro tiene un significado que va más allá de la clasificación. Si Seattle pierde, terminará su carrera profesional. Si gana, tendrá otra oportunidad de acercarse al título que todavía no ha conseguido con el Reign: el campeonato de la NWSL.

Después de 14 temporadas con el mismo club, tres Shields, una distinción de MVP y una carrera internacional que ayudó a cambiar la historia del futbol femenino de Gales, Fishlock llega a este playoff con una despedida pendiente, pero también con un objetivo deportivo por perseguir.

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