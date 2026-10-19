Inédito en la MLS: Lionel Messi firma un récord histórico con Inter Miami

El capitán del Inter Miami alcanzó una marca inédita en el fútbol estadounidense: tres temporadas consecutivas con al menos 15 asistencias

Messi sigue haciendo historia con Inter Miami | B. Davis | Getty Images vía AFP

Lionel Messi volvió a dejar su huella en la MLS con una nueva marca. El astro argentino que recientemente se despidió de su selección en un emotivo encuentro ante Benin durante la extensa fecha FIFA de octubre que detuvo a las ligas locales en el mundo, se convirtió en el primer futbolista en la historia de la liga en registrar al menos 15 asistencias durante tres temporadas consecutivas.

Dicha marca, fue alcanzada por Messi con el Inter Miami tras la victoria por 3-1 ante Atlanta United el 17 de octubre de 2026.

A sus 39 años, el capitán de las Garzas confirma que su influencia va mucho más allá de los goles: también transforma el juego de sus compañeros y sostiene una producción ofensiva que pocos pueden igualar.

El récord llegó en una noche en la que Messi volvió a combinar sus dos grandes virtudes. Primero asistió a Germán Berterame con un centro preciso al minuto 45; después, firmó un doblete en apenas cuatro minutos durante la segunda mitad.

Fue una actuación completa que permitió al argentino alcanzar las 15 asistencias en la temporada regular y extender una racha que ya forma parte de la historia de la MLS.

La marca de la consistencia: tres años de visión y magia en Norteamérica

La dimensión del logro se entiende mejor al revisar los números. Messi sumó 16 asistencias en la temporada regular de 2024, elevó la cifra a 19 en 2025 y llegó a 15 en 2026. Ningún otro jugador había encadenado tres campañas consecutivas por encima de ese umbral en los 31 años de existencia de la competición.

La regularidad resulta especialmente llamativa porque no depende de una sola función dentro del campo. Messi puede aparecer cerca del área para definir, retrasarse para organizar la posesión o cambiar el ritmo con un pase que deje a un compañero frente al portero. Esa lectura le permite influir incluso cuando las defensas rivales concentran sus esfuerzos en cerrarle los espacios.

En 2024, sus 16 asistencias llegaron en apenas 19 partidos de temporada regular. Un año después, registró 19 pases para gol en 28 encuentros, además de anotar 29 tantos. En la campaña de 2026, hasta el partido contra Atlanta, acumulaba 25 goles y 15 asistencias en 27 apariciones.

La comparación con figuras históricas de la liga dimensiona el alcance de la marca. Carlos Valderrama conserva el récord de 26 asistencias en una sola temporada, mientras que Landon Donovan lidera el registro histórico de pases para gol. Sin embargo, ninguno logró mantener tres años seguidos con 15 o más asistencias.

Los beneficiados del ’10’: sus socios goleadores en Inter Miami

El récord de Messi también habla del funcionamiento colectivo del Inter Miami. Su capacidad para atraer marcas y encontrar líneas de pase abre espacios para los atacantes, que deben interpretar sus movimientos y anticipar dónde llegará el balón.

Luis Suárez ha sido uno de sus socios más reconocibles. La conexión entre ambos, construida durante sus años en el Barcelona, se trasladó a Estados Unidos con una comprensión del juego que facilita las combinaciones en espacios reducidos. El uruguayo puede atacar el área, jugar de espaldas o participar en la creación, según lo que exija cada partido.

En 2026, Germán Berterame añadió movilidad y potencia a la ofensiva. El delantero mexicano fue quien recibió el centro que permitió a Messi alcanzar la asistencia número 15, una jugada que reflejó la importancia de contar con atacantes capaces de atacar el espacio y ganar duelos aéreos.

Un récord que confirma la vigencia de Messi

La marca no se explica únicamente por el talento individual. Mantener semejante nivel exige adaptación, entendimiento con los compañeros y capacidad para encontrar soluciones ante rivales que conocen cada vez mejor sus movimientos.

Inter Miami ha construido buena parte de su identidad ofensiva alrededor de esa lectura privilegiada del argentino. Messi sigue siendo capaz de decidir partidos con una definición, pero también de cambiar su rumbo con un pase que otros jugadores quizá ni siquiera intentarían.

Su récord de asistencias confirma que, incluso en la etapa avanzada de su carrera, conserva una de las cualidades más difíciles de reemplazar en el fútbol: hacer mejores a quienes juegan a su lado.

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