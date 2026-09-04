Champions League: dónde y cuándo ver los partidos del Barcelona y Real Madrid desde EE.UU.

La nueva fase liga reunirá a 36 clubes y tendrá ocho jornadas antes de definir a los equipos que avanzarán directamente a los octavos de final

No te pierdas ni un solo partido de ambos equipos / Thomas Coex / Lluis Gene / AFP

La Champions League 2026-27 está por comenzar y los principales clubes de Europa se preparan para iniciar el camino rumbo a la gran final. La nueva edición volverá a reunir a 36 equipos en una fase liga de ocho jornadas, en la que cada partido será clave para definir a los primeros clasificados a las rondas eliminatorias.

Entre los grandes protagonistas estarán Real Madrid y Barcelona, dos de los clubes con mayor seguimiento entre los aficionados al fútbol en EE.UU. El equipo blanco debutará ante el Inter de Milán, mientras que el conjunto blaugrana comenzará frente al Feyenoord. A continuación, te contamos cuándo juegan y dónde ver sus partidos de Champions League desde EE.UU., tanto en español como en inglés.

¿Cuándo juega el Real Madrid en la Champions League?

Los Merengues debutarán en la primera jornada de la fase liga como local ante el Inter de Milán. El partido se disputará el martes 8 de septiembre a las 3:00 p.m. (ET) / 2:00 p.m. (CT) / 12:00 p.m. (PT) y abrirá el camino del conjunto dirigido nuevamente por José Mourinho en una competencia en la que buscará avanzar hasta las rondas decisivas.

Después de su estreno, el calendario del Real Madrid contempla siete partidos más en esta primera etapa:

Jornada 2: Roma vs. Real Madrid — 14 de octubre, 3:00 p.m. (ET) / 2:00 p.m. (CT) / 12:00 p.m. (PT)

Jornada 3: Real Madrid vs. RB Leipzig — 21 de octubre, 3:00 p.m. (ET) / 2:00 p.m. (CT) / 12:00 p.m. (PT)

Jornada 4: AEK Atenas vs. Real Madrid — 4 de noviembre, 12:45 p.m. (ET) / 11:45 a.m. (CT) / 9:45 a.m. (PT)

Jornada 5: Real Madrid vs. PSV — 24 de noviembre, 3:00 p.m. (ET) / 2:00 p.m. (CT) / 12:00 p.m. (PT)

Jornada 6: Arsenal vs. Real Madrid — 9 de diciembre, 3:00 p.m. (ET) / 2:00 p.m. (CT) / 12:00 p.m. (PT)

Jornada 7: Real Madrid vs. LASK — 19 de enero, 3:00 p.m. (ET) / 2:00 p.m. (CT) / 12:00 p.m. (PT)

Jornada 8: Shakhtar Donetsk vs. Real Madrid — 27 de enero, 3:00 p.m. (ET) / 2:00 p.m. (CT) / 12:00 p.m. (PT)

¿Cuándo juega el Barcelona en la Champions League?

El Barcelona comenzará su participación un día después que el Real Madrid. El equipo catalán recibirá al Feyenoord el miércoles 9 de septiembre en un encuentro programado para las 12:45 p.m. (ET) / 11:45 a.m. (CT) / 9:45 a.m. (PT).

El calendario del Barcelona para las siete jornadas restantes de la fase liga es el siguiente:

Jornada 2: Galatasaray vs. Barcelona — 13 de octubre, 3:00 p.m. ET / 2:00 p.m. (CT) / 12:00 p.m. (PT)

Jornada 3: PSG vs. Barcelona — 20 de octubre, 3:00 p.m. ET / 2:00 p.m. (CT) / 12:00 p.m. (PT)

Jornada 4: Barcelona vs. Aston Villa — 3 de noviembre, 3:00 p.m. ET / 2:00 p.m. (CT) / 12:00 p.m. (PT)

Jornada 5: Sabah vs. Barcelona — 25 de noviembre, 12:45 p.m. ET / 11:45 a.m. (CT) / 9:45 a.m. (PT)

Jornada 6: Barcelona vs. Manchester City — 8 de diciembre, 3:00 p.m. ET / 2:00 p.m. (CT) / 12:00 p.m. (PT)

Jornada 7: Sporting CP vs. Barcelona — 20 de enero, 3:00 p.m. ET / 2:00 p.m. (CT) / 12:00 p.m. (PT)

Jornada 8: Barcelona vs. Como — 27 de enero, 3:00 p.m. ET / 2:00 p.m. (CT) / 12:00 p.m. (PT)

¿Dónde ver la Champions League en EE.UU.?

Para los aficionados que quieren seguir todos los encuentros de sus equipos durante la fase liga, las principales alternativas son:

ViX: es opción principal para ver los partidos de la Champions League en español.

es opción principal para ver los partidos de la Champions League en español. Paramount+: en esta plataforma podrás seguir todos los encuentros con transmisión en inglés.

en esta plataforma podrás seguir todos los encuentros con transmisión en inglés. Univision, UniMás y TUDN: TelevisaUnivision puede transmitir algunos partidos seleccionados, por lo que conviene revisar la programación de cada jornada.

TelevisaUnivision puede transmitir algunos partidos seleccionados, por lo que conviene revisar la programación de cada jornada. CBS y CBS Sports Network: algunos encuentros destacados se transmitirán en estas señales, en inglés.

El primer encuentro de ambos conjuntos será transmitido por VIX y Paramount+.

La fase liga de la Champions League 2026-27 se disputará del 8 de septiembre al 27 de enero. Al terminar las ocho jornadas, los ocho primeros lugares de la clasificación general avanzarán directamente a los octavos de final. Los clubes que terminen entre los puestos 9 y 24 tendrán que disputar un playoff para intentar conseguir su boleto a la siguiente ronda.

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