La NFL conquista el fin del mundo: Por qué San Francisco y Los Angeles son los embajadores perfectos

Los San Francisco 49ers y Los Angeles Rams abren la temporada con un duelo inédito en territorio australiano

49ers y Rams inician la temporada en Australia | ETHAN MILLER /GETTY IMAGES VIA AFP

La temporada 2026 de la NFL no arrancará de forma rutinaria para los San Francisco 49ers y Los Angeles Rams. Su duelo de la Semana 1 en el Melbourne Cricket Ground será el primer partido de temporada regular de la NFL disputado en Australia, una cita que carga con mucho más que el peso habitual de una rivalidad divisional. Será el momento en que el fútbol americano pise uno de los escenarios deportivos más emblemáticos del planeta y se presente ante una nueva audiencia con ambición de quedarse.

El encuentro se jugará el jueves 10 de septiembre en Melbourne a las 8:35 p. m. del Este. La diferencia horaria, el vuelo larguísimo y el reto de ajustar cuerpos y rutinas le agregan una dosis especial a un partido que ya suele sacar chispas por naturaleza. Los 49ers y los Rams no solo abrirán su campaña con un rival conocido, también deberán hacerlo con la presión de inaugurar una frontera para la liga.

The NFL is going down under with the 49ers vs. Rams 🏈🇦🇺



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Para la NFL, Australia no es una parada de exhibición ni una curiosidad en el calendario. Es parte de un plan sostenido para conquistar nuevos mercados, crear vínculos locales y hacer que el juego exista todo el año, no únicamente el día del partido. La liga estima que hay más de 7.5 millones de aficionados en Australia, donde ha impulsado NFL Flag, abrió una oficina regional y lanzó la NFL Academy APAC. El partido en Melbourne será una gran vitrina para ese trabajo.

49ers vs Rams en Australia no será una Semana 1 cualquiera

El Melbourne Cricket Ground está acostumbrado a las grandes multitudes, al cricket, al fútbol australiano y a los eventos que marcan época. Ahora recibirá una rivalidad de la NFC Oeste que ofrece todo lo que la NFL necesita para presentar su producto en un territorio nuevo.

Los Rams llegan con el papel de anfitriones designados y con una conexión que no nació de un día para otro. La organización obtuvo derechos de marketing en Australia y Nueva Zelanda en 2021, y desde entonces ha ampliado su presencia con alianzas e iniciativas enfocadas en aficionados y jugadores. Para Los Angeles, jugar en Melbourne es una extensión natural de un trabajo que ya buscaba acercar su marca a esa comunidad.

Los 49ers, por su parte, también tienen un punto a su favor pues la propia NFL reconoce que San Francisco es una franquicia popular en el mercado australiano. Su presencia añade una base de seguidores con identidad, tradición y una afición que suele viajar y hacerse notar. En una ciudad que verá por primera vez un juego oficial, el rojo y dorado tiene todo para convertirse en uno de los colores dominantes de las tribunas.

La elección de ambos equipos es perfecta pues ofrecen una rivalidad fácil de entender para quien se acerca al fútbol americano por primera vez. No hace falta conocer cada regla para sentir que el partido importa cuando dos rivales de división abren el año al otro lado del mundo.

Calendario de juegos internacionales NFL 2026

La visita de 49ers y Rams abre una temporada récord de nueve partidos internacionales en cuatro continentes, siete países y ocho estadios. Melbourne, Río de Janeiro y París recibirán por primera vez un juego de temporada regular de la NFL.

10 de septiembre , San Francisco 49ers vs. Los Angeles Rams en Melbourne, Australia

, San Francisco 49ers vs. Los Angeles Rams en Melbourne, Australia 27 de septiembre , Baltimore Ravens vs. Dallas Cowboys en Río de Janeiro, Brasil

, Baltimore Ravens vs. Dallas Cowboys en Río de Janeiro, Brasil 4 de octubre , Indianapolis Colts vs. Washington Commanders en Londres, Inglaterra

, Indianapolis Colts vs. Washington Commanders en Londres, Inglaterra 11 de octubre , Philadelphia Eagles vs. Jacksonville Jaguars en Londres, Inglaterra

, Philadelphia Eagles vs. Jacksonville Jaguars en Londres, Inglaterra 18 de octubre , Houston Texans vs. Jacksonville Jaguars en Londres, Inglaterra

, Houston Texans vs. Jacksonville Jaguars en Londres, Inglaterra 25 de octubre , Pittsburgh Steelers vs. New Orleans Saints en París, Francia

, Pittsburgh Steelers vs. New Orleans Saints en París, Francia 8 de noviembre , Cincinnati Bengals vs. Atlanta Falcons en Madrid, España

, Cincinnati Bengals vs. Atlanta Falcons en Madrid, España 15 de noviembre , New England Patriots vs. Detroit Lions en Múnich, Alemania

, New England Patriots vs. Detroit Lions en Múnich, Alemania 22 de noviembre, Minnesota Vikings vs. San Francisco 49ers en Ciudad de México, México

Este partido, además de significar el inicio de la temporada para ambos equipos, también servirá para que la NFL pueda evaluar si el mercado es viable de cara a la expansión que la liga busca. Cada detalle contará, desde la respuesta de las taquillas hasta el nivel de conexión que logren los aficionados con el ritmo del juego.

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