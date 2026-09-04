Orlando City SC vs San Diego FC: lo que debe hacer Griezmann para marcar diferencia

El francés llega en gran momento y tendrá un escenario ideal para explotar los espacios que deja el conjunto californiano

Antoine Griezmann enfrenta a San Diego FC | D. Markland | Getty Images vía AFP

Antoine Griezmann será una de las principales cartas de Orlando City SC ante San Diego FC en la maratónica jornada de este sábado 5 de septiembre en la MLS, en un partido donde su capacidad para encontrar espacios, acelerar las transiciones y generar ocasiones puede resultar determinante.

El francés que llegó como refuerzo del Orlando City esta temporada suma cuatro goles y tres asistencias en sus primeros siete partidos de liga con Orlando, además de haber participado en cinco goles durante sus tres encuentros más recientes lo que lo catapultó como el Jugador de la Jornada 22.

El duelo en el Inter&Co Stadium llega después de un empate 3-3 de Orlando City frente a Minnesota United, encuentro en el que Griezmann volvió a dejar su sello con un gol y una asistencia.

El resultado, sin embargo, también expuso los problemas defensivos de Orlando, que dejó escapar una ventaja de dos goles antes de rescatar el punto en el tiempo agregado.

Para el delantero galo, el desafío será distinto. San Diego FC es un equipo que quiere tener la pelota y controlar los partidos mediante la posesión. Esa característica puede convertirse precisamente en la oportunidad que Orlando necesita.

Encontrar el espacio detrás del mediocampo

De acuerdo con las cifras de la liga, San Diego FC promedia 61.9% de posesión y 670.6 pases completados por partido, cifras que lo colocan entre los equipos más dominantes de la MLS en circulación de balón. Pero esa vocación ofensiva también puede dejar espacios cuando pierde la pelota.

Ahí aparece la primera misión de Griezmann: moverse entre los mediocampistas y los defensas centrales, sin quedarse fijo como un delantero tradicional. Esa zona es uno de los puntos donde el francés puede hacer más daño, especialmente cuando Manu Duah e Ian Murphy deban decidir entre seguirlo o conservar su posición.

Griezmann ya demostró que sabe aprovechar ese tipo de escenarios. Ante Real Salt Lake marcó dos goles después de que Orlando ajustara su posición y lo acercara a la zona de tres cuartos. Una semana después, frente a Minnesota, volvió a aparecer tanto para finalizar como para construir la jugada del empate.

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Por eso, más que buscar constantemente el remate, su primer objetivo debería ser obligar a San Diego a tomar decisiones incómodas. Si consigue recibir de frente, tendrá la posibilidad de filtrar pases hacia los extremos o atacar inmediatamente el área.

Griezmann también debe hacer jugar a Orlando

La segunda clave pasa por su conexión con Daryl Dike. El regreso del delantero estadounidense ofrece a Orlando una referencia física capaz de fijar a los centrales y disputar balones dentro del área. Esa presencia puede liberar a Griezmann para llegar desde atrás y aprovechar rebotes o espacios.

También habrá que prestar atención a las jugadas a balón parado. Griezmann se ha convertido en uno de los principales ejecutores de Orlando y San Diego ha concedido ocho goles de esta manera durante la temporada. Además, el conjunto californiano registra apenas 15.1 despejes por partido, el promedio más bajo de la MLS.

Pero quizá su aporte más importante llegue sin balón. Griezmann no solamente debe esperar la pelota: también puede ayudar a impedir que San Diego construya cómodamente desde atrás, cerrando líneas hacia sus mediocampistas.

El escenario está planteado. Orlando necesita puntos para mantenerse en la pelea por la postemporada y San Diego llega con una propuesta que puede favorecer el juego vertical de los locales. Si Griezmann consigue recibir entre líneas, asociarse con Dike y aprovechar las transiciones, puede volver a ser el futbolista que marque el ritmo de Orlando.

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