Rebeca Bernal y las futbolistas mexicanas que han hecho historia en Europa

El salto de la capitana del Tri recupera la historia de una generación que abrió camino y puso al talento mexicano femenino en la mira internacional

Bernal fue de las pioneras de la Liga Mx Femenil / Julio César Aguilar / AFP

El futbol mexicano vuelve a cruzar fronteras. Rebeca Bernal acaba de escribir un nuevo capítulo para las futbolistas mexicanas en Europa al fichar por el Manchester United, después de una trayectoria que la convirtió en una de las grandes referentes de las Rayadas de Monterrey y de la Selección Mexicana. Su llegada a Inglaterra, además, amplía una historia que comenzó mucho antes de que existiera la Liga MX Femenil.

Bernal aterriza en la Women’s Super League de Inglaterra, después de su experiencia con el Washington Spirit de la NWSL. La defensa mexicana firmó con las Red Devils hasta 2029, en un movimiento que representa un nuevo desafío en su carrera y otro paso importante para la presencia de México en el futbol europeo.

Maribel Domínguez abrió una puerta que parecía imposible

Mucho antes de que las futbolistas mexicanas en Europa fueran una realidad habitual, Maribel Domínguez, ‘Marigol’, se convirtió en una de las grandes pioneras. En 2005 llegó al FC Barcelona Femení, cuando el conjunto catalán todavía estaba lejos del protagonismo internacional que tiene actualmente.

Su impacto fue inmediato. En su debut oficial marcó un hat-trick frente al Torrejón y terminó aquella etapa con 15 goles en 31 partidos, cifras que ayudaron al Barcelona a mantenerse en la Primera División de España. Después, en 2007, Domínguez fichó por el UE L’Estartit, con el que consiguió un histórico ascenso a la máxima categoría.

La historia de ‘Marigol’ no se limitó a sus anotaciones. También simbolizó la lucha de una generación que tuvo que abrirse camino cuando el fútbol femenil en México carecía de una liga profesional consolidada. Su legado ayudó a demostrar que una mexicana podía competir lejos de casa y hacerlo al máximo nivel.

Charlyn Corral y Kenti Robles dejaron huella en España

Años después, Charlyn Corral tomó el relevo como una de las grandes figuras mexicanas en Europa. La delantera brilló especialmente con el Levante UD, donde alcanzó uno de los mayores reconocimientos individuales para una futbolista mexicana: conquistó el Trofeo Pichichi como máxima goleadora de la liga española durante la temporada 2017-18.

Otra figura imprescindible es Kenti Robles, cuya extensa trayectoria la llevó por algunos de los clubes más importantes de España. La defensa mexicana vistió las camisetas del Barcelona, del Atlético de Madrid y del Real Madrid, convirtiéndose en una referente de la evolución del fútbol femenino mexicano en el extranjero.

La historia tampoco estaría completa sin Patricia Pérez y Pamela Tajonar, dos futbolistas que compartieron época con Maribel Domínguez. Pérez llegó al Barcelona en 2005 y formó junto a ‘Marigol’ una inédita dupla mexicana en el ataque blaugrana; terminó aquella etapa con nueve goles en 25 partidos.

Tajonar, por su parte, abrió un camino particularmente importante para las porteras mexicanas. Llegó al fútbol europeo en 2011 con el Atlético Málaga y posteriormente, defendió las porterías de clubes como Levante, Sevilla, Villarreal y Barcelona, construyendo una de las carreras más longevas de una mexicana en Europa.

Incluso hubo caminos menos convencionales. Fátima Leyva, capitana de aquella generación del Tri, emigró al fútbol de Rusia y jugó para el FC Zorky Krasnogorsk y el FC Rossiyanka, llegando a disputar la Champions League Femenina.

La Liga MX Femenil ha cambiado las condiciones para las jugadoras mexicanas y su paso por la NWSL le permitió a Bernal llegar a Inglaterra con experiencia internacional. Su fichaje por el Manchester United no borra a las pioneras: las coloca, a todas, dentro de una misma historia. Una que comenzó con puertas cerradas y hoy tiene a una capitana mexicana defendiendo los colores de uno de los clubes más reconocidos del mundo.

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