Ni Ken Griffey ni Alex Rodríguez: Ronald Acuña Jr. logra lo que nadie pudo en la historia de MLB

El venezolano Ronald Acuña Jr. rompió una marca que tenía 20 años vigente, en materia de jonrones y bases robadas en MLB

Ronald Acuña tiene 28 años y nació en La Guaira, Venezuela. Foto: Greg Fiume / AFP

Llegar a los 200 jonrones en las Grandes Ligas es una hazaña, pero ser el pelotero más rápido en conseguirlo, en toda la historia de la MLB, es un récord que acompañará por siempre a Ronald Acuñar Jr.

El venezolano de 28 años conectó el miércoles un cuadrangular de tres carreras, en el séptimo inning, liderando la victoria por 9-0 de los Bravos de Atlanta frente a los Nacionales de Washington.

Pero la marca de Ronald Acuña Jr., MVP de la Liga Nacional en 2023, tiene detalles que merece la pena destacar: es el jugador que llegó más rápido en la historia del béisbol de las Grandes Ligas a la marca de los 200 jonrones y las 200 bases robadas. Lo consiguió en 904 partidos.

La victoria también deja a los Bravos en excelente posición: por ahora marchan líderes en la División Este de la Liga Nacional, codeándose con los Dodgers de Los Angeles, actuales bicampeones, y los Brewers de Milwaukee por el primer lugar de toda la conferencia.

The 200th career home run for Ronald Acuña Jr. 👏 pic.twitter.com/yyEGxT2be7 — MLB (@MLB) September 2, 2026

El récord que superó Ronald Acuña Jr. tenía 20 años vigente

Lo bonito de las Grandes Ligas es que las marcas personales no vienen solas, sino que siempre tienen otros puntos que engrandecen la hazaña de un pelotero. En el caso de Ronald Acuña Jr. y sus 200 jonrones, hay que considerar que de las nueve temporadas que tiene jugando en Las Mayores, solo en cuatro de ellas jugó 100 o más partidos.

Este dato implica que su efectividad en el plato fue clave para sacarle el récord a Alfonso Soriano. En el año 2006, jugando para los Cachorros de Chicago, el dominicano logró el 200-200 en 929 encuentros. Soriano rompía la marca de 1,053 juegos (1996) que empleó el estadounidense Eric Davis, de acuerdo con Baseball Almanac.

Otros peloteros de poder, como Alex Rodríguez, necesitaron muchos partidos más (1,185). Ken Griffey Jr., por ejemplo, y pese a ser un jugador extraordinario, nunca alcanzó la marca, porque no llegó a las 200 bases robadas en su carrera.

Y para que tengas una idea más amplia sobre la dificultad del récord, el estadounidense Barry Bonds, considerado uno de los jugadores más completos de la MLB, es el sexto jugador en este listado, (1,094 juegos).

Para compararlo con alguien actual, y quién mejor que Shohei Ohtani, el mejor pagado de la MLB. El japonés arribó a 200 jonrones en julio de 2024. Sin embargo, todavía no llega a las 200 bases robadas. Según números de Baseball Reference, tiene 175 robos y ya ha disputado 1,166 encuentros en Grandes Ligas.

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