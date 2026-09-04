Cardinals aseguran a Michael Wilson con extensión de 3 años y $75 millones de dólares

Luego de 78 recepciones y 7 TD en 2025, Wilson firma un nuevo contrato con $47 millones de dólares garantizados

Wilson viene de un contrato de novato en la NFL | DYLAN BUELL /GETTY IMAGES VIA AFP

Los Arizona Cardinals anunciaron la extensión de contrato del receptor Michael Wilson. El acuerdo lo ata al equipo hasta 2029 y refleja la confianza de la organización en un jugador que ha demostrado un crecimiento sostenido en sus tres temporadas en la NFL.

Wilson llega a este nuevo contrato después de firmar su mejor campaña con los Cardinals. En 2025 registró 78 recepciones, superó las mil yardas y anotó 7 touchdowns, números que lo consolidaron como una pieza clave del ataque.

Este es el primer gran contrato de su carrera en la NFL y marca un antes y un después en su trayectoria. Después de tres temporadas bajo el acuerdo de novato, Wilson se convierte en uno de los receptores mejor pagados de la liga y en un pilar del proyecto ofensivo de Arizona.

Cómo estará estructurado el contrato de Michael Wilson

El acuerdo tiene un valor base de $75 millones de dólares a lo largo de tres años, con $47 millones garantizados. Según los reportes, el paquete global podría escalar hasta $78 millones de dólares si se cumplen ciertos incentivos.

Para Wilson, esto no es solo un premio económico. Es el reconocimiento al trabajo constante que ha llevado a cabo desde su llegada a la liga en 2023 y a una temporada 2025 en la que asumió más responsabilidad dentro del esquema ofensivo.

Además, el contrato elimina cualquier duda sobre su futuro cercano. Wilson estaba en el último año de su contrato de novato y ahora queda bajo contrato hasta 2029, lo que le da estabilidad y permite a los Cardinals planificar a largo plazo su estrategia a nivel ofensivo.

Una temporada para recordar y el contexto del equipo

La campaña 2025 de Wilson fue su año de ruptura. Logró máximos personales en recepciones, yardas y touchdowns, y se volvió un objetivo frecuente para los quarterbacks del equipo con un total de 126 targets. Fue un receptor que apareció cuando más lo necesitaban y terminó la temporada con ritmo de titular indiscutible.

Este movimiento llega en un momento clave para los Cardinals, que buscan consolidar su núcleo ofensivo. La extensión de Wilson se suma a otras piezas importantes del equipo y refuerza la idea de que Arizona quiere construir alrededor de talento joven y productivo.

En un mercado donde los receptores están cotizando al alza, los Cardinals no quisieron esperar. Aseguraron a Wilson antes de que entrara en su último año de contrato y probablemente tuvieran que desembolsar más dinero dependiendo de su desempeño en el emparrillado.

Otros movimientos del equipo que complementan la ofensiva

La gerencia general, encabezada por Monti Ossenfort, no se detuvo solo con Michael Wilson. En las últimas semanas el equipo blindó piezas clave y ajustó la plantilla con nombres que aportan profundidad y experiencia. El centro Hjalte Froholdt recibió una extensión de dos años por $20 millones, lo que asegura el ancla de la línea ofensiva hasta 2028.

El quarterback Jacoby Brissett también vio reestructurado su contrato, con un aumento en su salario base que refleja su rol como líder del grupo de pasadores. En la agencia libre, los Cardinals sumaron al receptor Kendrick Bourne con un acuerdo de dos años y $10 millones, al guard Isaac Seumalo con un pacto de tres temporadas por $31.5 millones, y al corredor Tyler Allgeier con dos años y $12.25 millones.

Con Wilson asegurado, Froholdt extendido, Brissett reacomodado y estas incorporaciones en el roster, la ofensiva de Arizona llega con más opciones, más competencia interna y un núcleo más sólido para atacar por aire y por tierra. La idea es clara: rodear al quarterback con armas confiables y construir un ataque que no dependa de una sola jugada ni de un solo nombre.

Te puede interesar: