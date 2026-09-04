Juez de Louisiana permite a exjugadores de la NFL regresar a LSU

El fallo permite que LSU considere a jugadores que pasaron por la NFL, mientras la SEC busca frenar su regreso al fútbol americano universitario

Dae’Quan Wright podrá jugar con LSU / Chris Coduto / Getty Images via AFP

Un juez de Louisiana abrió una puerta inesperada en el fútbol americano universitario: LSU podrá incluir en su plantilla a algunos exjugadores de la NFL que buscan regresar a la NCAA, al menos mientras continúa la batalla legal sobre sus derechos de elegibilidad.

El juez William Jorden, del distrito de East Baton Rouge Parish, emitió el jueves una medida cautelar preliminar que impide a la NCAA y a la SEC sancionar a las universidades que alineen a los jugadores incluidos en la demanda. La decisión llegó apenas un día antes de que LSU tuviera que presentar su lista definitiva de 105 jugadores ante la conferencia.

Exjugadores de la NFL podrían volver con LSU

El fallo representa un alivio para el entrenador Lane Kiffin, quien podría contar con futbolistas que ya dieron el salto al profesionalismo antes de intentar volver al nivel universitario. Entre ellos están Dae’Quan Wright y Zxavian Harris, ambos antiguos jugadores de Ole Miss que pasaron brevemente por la NFL y ahora pretenden reunirse con Kiffin en LSU.

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Wright, incluso, aseguró que está preparado para jugar este sábado contra Clemson. El ala cerrada explicó que ya realizó dos entrenamientos con LSU esta semana, después de haber mantenido su preparación por cuenta propia. Harris, en cambio, necesitaría algunas semanas más de adaptación y apunta al duelo contra Ole Miss del 19 de septiembre.

La SEC desafía la decisión del juez

La disputa está lejos de terminar. La SEC anunció que apelará la decisión judicial y, paralelamente, presentó una demanda contra LSU y Kiffin en un tribunal federal de Alabama para intentar hacer valer las sanciones aprobadas recientemente contra las universidades que utilicen exatletas profesionales.

La conferencia había establecido castigos particularmente severos: suspensión del entrenador durante la mitad de la temporada y multas que podrían alcanzar decenas de millones de dólares. La medida buscaba impedir que jugadores con determinados antecedentes profesionales regresaran al fútbol americano universitario, un campo que muchos están intentando explorar al no poder registrarse con ningún equipo de la NLF.

Durante la audiencia, que se extendió durante casi nueve horas, los abogados de los jugadores cuestionaron la consistencia de esas restricciones. Jorden llegó a sugerir que la forma en que la SEC había reforzado su postura contra los exprofesionales podía parecer una acción coordinada para esquivar órdenes judiciales previas.

Una batalla por la quinta temporada de elegibilidad

El caso involucra a 42 atletas de distintos deportes que reclaman una quinta temporada de elegibilidad. La controversia surgió después de que la NCAA modificara en junio sus reglas y permitiera competir durante cinco temporadas dentro de un periodo de cinco años, dejando fuera a jugadores que ya habían agotado su elegibilidad bajo el sistema anterior.

Algunos de esos deportistas habían firmado contratos profesionales durante el periodo en que consideraban que ya no tenían posibilidades de regresar a la universidad. Sus abogados sostienen que no debería castigárseles por haber tomado esa decisión cuando las reglas de elegibilidad eran inciertas.

La situación tampoco es exclusiva de Louisiana. Un juez de Texas concedió una protección similar a Wesley Bissainthe, Jordan Hudson y Omari Evans, tres jugadores que también firmaron contratos con equipos de la NFL. Las decisiones judiciales han provocado un escenario cada vez más complejo para la NCAA y sus conferencias.

Para LSU, el fallo llega justo antes de uno de los partidos más esperados del inicio de temporada. La posibilidad de sumar jugadores con experiencia profesional podría alterar la plantilla de Kiffin, aunque todavía no existe certeza sobre cuántos podrán disputar partidos ni durante cuánto tiempo.

El presidente de LSU, Wade Rousse, reconoció la incertidumbre y pidió una solución legislativa. Mientras tanto, la SEC mantiene su postura de considerar que permitir el regreso de exprofesionales amenaza la separación entre el deporte universitario y las ligas profesionales.

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