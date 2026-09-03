Messi despide a David Ruiz con un regalo especial antes de su llegada a New York Red Bulls

El hondureño cerró su etapa con Inter Miami entre emociones y recuerdos, luego de compartir vestuario con Lionel Messi y Luis Suárez

Lionel Messi despidió a Ruiz con un regalo especial | C. Khanna | AFP

Lionel Messi quien esta semana fue reconocido como el Jugador de la Jornada en la MLS, tuvo un gesto especial con David Ruiz antes de su salida del Inter Miami, al regalarle una camiseta de la selección de Argentina como recuerdo de la etapa que compartieron en Florida.

El mediocampista hondureño ahora comienza un nuevo capítulo en la MLS con New York Red Bulls, equipo al que llega cedido hasta el final de la temporada 2026 y con opción de compra. Ruiz podría debutar en la jornada de MLS de este sábado 5 de septiembre, cuando New York Red Bulls visite a Seattle Sounders.

La despedida ocurrió antes de que Ruiz emprendiera su viaje a Nueva York. De acuerdo con información del campamento del Inter, Messi buscó personalmente al jugador para entregarle la camiseta de la Albiceleste, un recuerdo particularmente significativo después de varios años en los que el joven futbolista tuvo la oportunidad de compartir diariamente con una de las grandes figuras del fútbol mundial.

El detalle también toma relevancia luego de que en días pasados el propio Lionel Messi anunciara su retiro de la selección de Argentina.

Para Ruiz, formado dentro de la estructura del Inter Miami, no se trató simplemente de dejar un club. También significó cerrar una etapa en la que coincidió con Messi, Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets, nombres que marcaron la transformación de la franquicia de Florida.

Messi y Suárez dejaron recuerdos especiales a David Ruiz

El detalle del capitán argentino no fue el único. Messi y Luis Suárez también le entregaron a Ruiz una camiseta del Inter Miami firmada por ambos. El momento terminó siendo especialmente emotivo para el mediocampista, quien no pudo contener las lágrimas durante la despedida.

Después de ese encuentro con las dos estrellas sudamericanas, el resto del plantel se reunió en el vestuario para despedir al futbolista y desearle éxito en su próximo destino.

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El episodio resume la dimensión que tuvo la experiencia de Ruiz en Miami. Llegó al sistema del club en 2021 y, con el paso de los años, terminó formando parte de un grupo que consiguió títulos importantes. El hondureño acumuló 82 apariciones con Inter Miami en todas las competencias, además de cuatro goles y cuatro asistencias. Ahora la historia cambia de escenario.

David Ruiz llega a New York Red Bulls con una oportunidad importante

La salida del hondureño se concretó mediante un préstamo hasta el final de la temporada, con una opción de compra para New York Red Bulls. La operación contempla el pago de 75,000 dólares en General Allocation Money (GAM) por la cesió.

El movimiento también tiene un componente deportivo importante. Michael Bradley, nuevo entrenador del conjunto neoyorquino, señaló que Ruiz puede aportar capacidad para jugar hacia adelante, recorrer terreno, competir y generar acciones con el balón. El técnico considera que esas características encajan con la idea de juego que busca implementar.

Para el futbolista de 22 años, el cambio representa una oportunidad para recuperar protagonismo en una temporada en la que su participación con Inter Miami había sido más limitada.

Antes de comenzar esa nueva aventura, sin embargo, el hondureño se llevó de Miami algo mucho más difícil de conseguir que cualquier transferencia: el recuerdo de una despedida compartida con Messi, Suárez y sus compañeros de vestuario.

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