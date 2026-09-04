Messi lidera la carrera por el Botín de Oro de la MLS, pero Musa y Fernández acechan

El argentino tomó el primer lugar con 18 goles y llega al fin de semana con una ventaja corta sobre Petar Musa y Nicolás Fernández

Messi lidera la lucha por el goleo en la MLS | L. Fernandez | Getty Images vía AFP

La carrera por el título de goleo de la MLS 2026 entra en una etapa cada vez más interesante, con Lionel Messi como líder de la clasificación gracias a sus 18 goles, seguido por Petar Musa con 16 y Nicolás Fernández con 14.

El argentino dio el salto a la cima después de una actuación espectacular del 7-1 de Inter Miami ante CF Montreal, en la que marcó cuatro veces y aportó una asistencia para Inter Miami. Con esa gran actuación Messi fue reconocido como el Jugador de la Jornada 23.

La diferencia entre los principales candidatos todavía permite pensar en una pelea abierta en una jornada de fin de semana con duelos imperdibles.

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Con todavía algunas fechas por jugarse, un par de goles pueden modificar rápidamente el panorama de un premio que Messi busca conquistar nuevamente.

Messi cambió la pelea con una actuación histórica

Hasta hace pocos días, Petar Musa tenía el control de la clasificación de goleadores. El delantero de FC Dallas había construido una ventaja que parecía importante, pero Messi apareció en el momento indicado y convirtió el partido frente a Montreal en una demostración de contundencia.

Sus cuatro goles no solamente le permitieron llegar a 18, sino que también lo colocaron nuevamente como el principal referente ofensivo de la temporada. Fue, además, la primera ocasión en que consiguió cuatro anotaciones en un partido de temporada regular de la MLS.

El dato que hace todavía más interesante su candidatura es que Messi también suma 10 asistencias. En caso de que dos jugadores terminen igualados en goles, las asistencias son el primer criterio de desempate para el Botín de Oro, por lo que el argentino cuenta con una ventaja adicional.

Inter Miami volverá a la actividad este sábado frente a Atlanta United, una oportunidad para Messi de aumentar la diferencia y trasladar todavía más presión a sus perseguidores.

Musa, por su parte, necesita una respuesta inmediata. El atacante croata suma 16 goles y sigue siendo el rival más cercano del argentino. FC Dallas enfrentará a Sporting Kansas City, en un partido donde cualquier anotación puede devolverlo al liderato o, al menos, mantenerlo a tiro del delantero de Inter Miami.

Fernández encabeza un grupo que no puede descartarse

Aunque la atención está concentrada en Messi y Musa, Nicolás Fernández todavía tiene argumentos para soñar. El futbolista de New York City FC acumula 14 goles y ocupa el tercer lugar, a cuatro del líder.

Detrás aparece un grupo particularmente peligroso. Evander, Prince Owusu, Brian White y Sam Surridge tienen 13 goles cada uno, por lo que una buena jornada podría colocarlos mucho más cerca de los dos primeros. Evander, además, destaca por su producción completa: registra 13 tantos y 11 asistencias, una combinación que también lo mantiene entre los nombres importantes de la temporada.

La jornada del fin de semana, entonces, representa mucho más que otra fecha en el calendario. Messi llega con ventaja y confianza, Musa tiene la oportunidad de responder y un pelotón de perseguidores espera cualquier tropiezo. En una liga donde los partidos suelen ofrecer muchos goles, la carrera por el Botín de Oro todavía está lejos de tener dueño definitivo.

Los 10 máximos goleadores de la MLS 2026

1. Lionel Messi (Inter Miami CF) — 18 goles

— 18 goles 2. Petar Musa (FC Dallas) — 16 goles

— 16 goles 3. Nicolás Fernández (New York City FC) — 14 goles

— 14 goles 4. Evander (FC Cincinnati) — 13 goles

— 13 goles 5. Prince Owusu (CF Montréal) — 13 goles

— 13 goles 6. Brian White (Vancouver Whitecaps FC) — 13 goles

— 13 goles 7. Sam Surridge (Nashville SC) — 13 goles

— 13 goles 8. Guilherme (Houston Dynamo FC) — 12 goles

— 12 goles 9. Tai Baribo (D.C. United) — 12 goles

— 12 goles 10. Pep Biel (Charlotte FC) — 11 goles

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