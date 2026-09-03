Un narrador argentino no pudo contener la emoción al relatar el debut de su hijo

Luca Feler debutó en Copa Argentina y su padre, Hernán Feler, lo narró en vivo desde la cabina del estadio.

Hernán Feler relató el debut de su hijo en la Copa Argentina | IG: @Hfeler

El estadio Mario Alberto Kempes en Argentina fue escenario de un evento muy poco común en las transmisiones deportivas. Durante los octavos de final de la Copa Argentina entre Vélez Sarsfield y Boca Juniors, el relator Hernán Feler anunció desde la cabina de transmisión el ingreso de su hijo, Luca Feler, al campo de juego.

El juvenil, de 18 años, ingresó en el tramo final del encuentro por Lucas Robertone, vistiendo la camiseta número 48 del Fortín.

"Feler":

Por el ingreso de Luca Feler al partido de Vélez contra Boca con el relato de su padre Hernán Feler pic.twitter.com/Nt0cSeNd9K — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) September 3, 2026

El partido, disputado este miércoles, terminó igualado 0-0 en los 90 minutos y Boca avanzó a los cuartos de final tras imponerse 4-3 en la tanda de penales. Más allá del resultado deportivo lo más llamativo de la jornada es que se trata de la primera vez que un relator profesional narra el ingreso de su hijo en un partido oficial de la máxima categoría del fútbol argentino.

Cómo fue el momento del ingreso de Luca Feler

Ante la falta de goles y la necesidad de mejorar el control del balón en la mitad del campo el técnico de Vélez, Guillermo Barros Schelottodecidió darle ingreso a Luca Feler y a Juan Policella en un doble cambio.

Desde la cabina de transmisión, el comentarista de la transmisión de TyC Sports, se disponía a informar los cambios cuando Hernán Feler solicitó un breve espacio al aire. Sin alterar el tono profesional del relato, el periodista anunció la modificación con una frase que quedó grabada:

“¿Me permitís este? Sale el número 8, Lucas Robertone. A la cancha, con la 48, mi hijo, Luca Feler”, dijo con emoción. La transmisión continuó con naturalidad. Hernán Feler siguió narrando las acciones del partido, incluyendo las jugadas que involucraron al mediocampista, sin volver a referirse a él como su hijo.

El ingreso de Luca Feler representó su debut en la Copa Argentina. No obstante, ya tiene experiencia con el primer equipo pues ya ha visto minutos en la liga donde disputó 9 partidos en la presente temporada tras jugar en las inferiores del equipo.

La trayectoria de Luca Feler en Vélez Sarsfield

Luca Feler es categoría 2008 y se formó en las divisiones juveniles de Vélez Sarsfield. Su camino por las inferiores del club lo llevó a consolidarse como una de las promesas del mediocampo de la institución.

Su debut en Primera División se produjo el 10 de marzo ante Tigre. Desde entonces, el mediocampista acumuló 10 partidos con la camiseta de Vélez. Jugó dos encuentros en el Apertura, siete en el Clausura y frente a Boca hizo su debut en la Copa Argentina. En el torneo local contabilizaba 132 minutos, números que reflejan un proceso de adaptación progresiva dentro de un plantel con futbolistas de experiencia.

En una zona del mediocampo donde Vélez cuenta con nombres de recorrido como Lucas Robertone, Manuel Lanzini, Rodrigo Aliendro y Matías Pellegrini, cada convocatoria representa una señal de confianza del cuerpo técnico que busca darle minutos de forma progresiva. El partido ante Boca, además, lo ubicó en una instancia de alta presión y en un escenario de enorme visibilidad mediática.

Luca Feler expresó luego su tristeza por la eliminación y agradeció el acompañamiento de los hinchas del equipo. Su padre, Hernán Feler, también compartió un mensaje en redes sociales donde recordó una charla de agosto de 2022 en la que le había dicho a su hijo “¿Te imaginás si te relato en 6 años?”. El deseo se cumplió cuatro años después, en una noche que quedará registrada en la historia del fútbol argentino.

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