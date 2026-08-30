Calendario deportivo de septiembre 2026 en Estados Unidos: NFL, MLB, fútbol, F1, UFC y más

En septiembre comienza la NFL, MLB entra en su recta final, la Leagues Cup corona a su campeón, la Fórmula 1 visita tres países, la WNBA inicia sus playoffs y el UFC regresa a Los Ángeles. Además, Puerto Rico disputará la Copa del Mundo de Baloncesto Femenino FIBA 2026.

NFL | Christian Petersen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Si agosto marca el regreso progresivo del deporte, septiembre lo pone prácticamente todo al mismo tiempo. La NFL comienza una nueva temporada con un Kickoff inédito en miércoles. La MLB entra en las últimas semanas antes de los playoffs. El fútbol mexicano y la MLS mantienen su actividad, mientras la Leagues Cup conocerá a su campeón.

También habrá Fórmula 1 en Italia, España y Azerbaiyán, el US Open llegará a sus finales, la WNBA retomará su temporada después del Mundial FIBA y el UFC llevará a Los Ángeles una pelea por el título de peso mosca.

Para los aficionados latinos en Estados Unidos, además, septiembre tiene varios puntos de conexión: Liga MX, MLS, Puerto Rico en el Mundial FIBA, los peloteros latinoamericanos de MLB y el ecuatoriano Marlon Vera en UFC 331. Esta es la guía para no perderse lo más importante.

NFL: el fútbol americano vuelve con un Kickoff histórico

La temporada 2026 de la NFL comenzará el miércoles 9 de septiembre, algo que no ocurría desde hace décadas.

Los Seattle Seahawks, campeones del Super Bowl LX, recibirán a los New England Patriots en el partido inaugural de la temporada. Será además una revancha del Super Bowl de la campaña anterior.

NFL Kickoff 2026

Patriots vs. Seahawks

Miércoles 9 de septiembre

8:20 p.m. ET | 7:20 p.m. CT | 5:20 p.m. PT

Lumen Field, Seattle

NBC, Peacock y NFL+

Un día después llegará otro acontecimiento histórico.

49ers vs. Rams

Jueves 10 de septiembre

8:35 p.m. ET | 7:35 p.m. CT | 5:35 p.m. PT

Melbourne Cricket Ground, Australia

Netflix

Será el primer partido de temporada regular de la NFL disputado en Australia.

La Semana 1 continuará durante el fin de semana y terminará el lunes 14 de septiembre con Broncos vs. Chiefs.

Después llegarán la Semana 2, del 18 al 22 de septiembre, y la Semana 3, del 25 al 29.

Para el aficionado latino, septiembre también será una oportunidad para comenzar a identificar a las nuevas figuras que pueden dominar la NFL durante los próximos años.

MLB: septiembre es el último examen antes de octubre

La temporada regular de MLB entrará en su tramo definitivo.

Cada serie adquiere mayor importancia mientras los equipos buscan asegurar su lugar en los playoffs o mantenerse con vida en las carreras por los comodines.

El último día de la temporada regular será el domingo 27 de septiembre y los 30 equipos estarán en acción. La programación oficial contempla partidos desde las 3:05 p.m. ET.

Para los aficionados latinos en Estados Unidos, equipos como Dodgers, Yankees, Mets, Padres, Astros y Rangers concentrarán buena parte de la atención, aunque septiembre también será el mes para descubrir qué otras organizaciones llegan realmente preparadas para octubre.

Domingo 27 de septiembre

Último día de la temporada regular de MLB.

Después comenzará la carrera hacia octubre.

Leagues Cup: el fútbol mexicano busca quedarse con todo

La Leagues Cup 2026 ocupará los primeros días de septiembre con la definición del torneo entre clubes de Liga MX y MLS.

Las semifinales están programadas para el 2 de septiembre, Toluca va contra León y América enfrentará a Monterrey, mientras que la final y el partido por el tercer lugar se jugarán el domingo 6 de septiembre.

Y este año la definición tiene un ingrediente especial: los cuatro semifinalistas son equipos de la Liga MX. Monterrey, León, Toluca y América eliminaron a sus rivales de la MLS y disputarán una definición completamente mexicana.

El torneo no solamente entrega un trofeo.

Los tres mejores equipos clasificarán a la Concacaf Champions Cup 2027, y el campeón avanzará directamente a los octavos de final.

Semifinales: 2 de septiembre

Toluca vs. León

Shell Energy Stadium de Houston, Texas

9:00 p.m. ET, 8:00 p.m. CT y 6:00 p.m. PT.

Apple TV

América vs. Monterrey

Dignity Health Sports Park de Carson, California

11:30 p.m. ET, 10:30 p.m. CT y 8:30 p.m. PT.

Apple TV

Final y tercer lugar: domingo 6 de septiembre

Los horarios definitivos dependen de cada cruce y deben consultarse en la programación oficial.

F1: septiembre tendrá tres Grandes Premios

La Fórmula 1 tendrá un mes particularmente intenso.

El calendario oficial contempla tres carreras en septiembre: Italia, España y Azerbaiyán.

Gran Premio de Italia

6 de septiembre — Monza

La carrera comenzará a las 3:00 p.m. hora local, equivalente a:

9:00 a.m. ET | 8:00 a.m. CT | 6:00 a.m. PT.

Gran Premio de España

13 de septiembre — Madrid

Será una carrera histórica porque Madrid estrenará el nuevo circuito de la Fórmula 1. La carrera está programada para las 3:00 p.m. hora local:

9:00 a.m. ET | 8:00 a.m. CT | 6:00 a.m. PT.

Gran Premio de Azerbaiyán

26 de septiembre — Bakú

La carrera comenzará a las 4:00 p.m. hora local, que corresponde a:

7:00 a.m. ET | 6:00 a.m. CT | 4:00 a.m. PT.

Es uno de esos eventos que obliga a los aficionados estadounidenses a madrugar, especialmente en la Costa Oeste.

US Open: Nueva York conocerá a sus campeones

El US Open 2026 llegará a su desenlace durante la segunda semana de septiembre.

La programación oficial establece:

10 de septiembre: semifinales femeninas

11 de septiembre: semifinales masculinas

12 de septiembre: final femenina

13 de septiembre: final masculina.

La final femenina está programada para las 4:00 p.m. ET del sábado 12, mientras que la masculina comenzará a las 2:00 p.m. ET del domingo 13.

Para el público latino, será también el cierre de un torneo en el que jugadores como Cerúndolo, Tabilo, Buse, Zarazúa, Osorio, Sierra y Arango buscará volver a convertirse en protagonista de Nueva York.

Copa del Mundo de Baloncesto Femenino FIBA: Puerto Rico entra en escena

Entre el 4 y el 13 de septiembre, Berlín será sede de la Copa del Mundo de Baloncesto Femenino FIBA 2026.

El torneo reunirá por primera vez a 16 selecciones y Estados Unidos llegará como campeón defensor.

Para los latinos en Estados Unidos hay un equipo que merece atención especial: Puerto Rico.

La selección boricua está en el Grupo C junto con Australia, Bélgica y Turquía y debutará el 4 de septiembre frente a Australia.

La competencia será además un puente directo con la WNBA: la liga tendrá una pausa de aproximadamente dos semanas para permitir la participación de sus jugadoras en el Mundial.

WNBA: el Mundial termina y comienza la carrera por el título

La WNBA retomará su temporada regular el jueves 17 de septiembre, después del Mundial FIBA.

La temporada regular terminará el 24 de septiembre, con cinco partidos programados, y los playoffs comenzarán apenas tres días después, el domingo 27.

Eso significa que la última semana de septiembre concentrará dos historias al mismo tiempo: quién consigue el mejor lugar para los playoffs y quién queda fuera de la pelea por el campeonato.

La primera ronda será al mejor de tres partidos.

UFC 331: Los Ángeles tendrá una pelea por el título

El sábado 19 de septiembre, el UFC regresará al Crypto.com Arena de Los Ángeles con un campeonato mundial en juego.

Joshua Van vs. Alexandre Pantoja 2 disputarán el título de peso mosca en una revancha que encabeza UFC 331.

9:00 p.m. ET | 8:00 p.m. CT | 6:00 p.m. PT

Crypto.com Arena, Los Ángeles

Paramount+

Van defenderá el cinturón ante Pantoja, quien busca recuperar el campeonato que perdió.

La cartelera también tendrá nombres latinoamericanos y brasileños importantes, entre ellos Patricio Pitbull, Renato Moicano y Mauricio Ruffy.

Campeones Cup: Inter Miami vuelve a poner a Messi en el centro

El miércoles 16 de septiembre, Inter Miami será local en la Campeones Cup 2026. Toluca ganó la última edición, ahora tendremos nuevos contrincantes.

El partido enfrentará al campeón de la MLS con Cruz Azul, el campeón de la Liga MX y se disputará en el Nu Stadium de Miami.

La MLS y Liga MX confirmaron que el encuentro será transmitido globalmente por Apple TV.

Inter Miami vs. Cruz Azul

Fecha: miércoles 16 de septiembre

Sede: Nu Stadium, Miami

Transmisión: Apple TV

Hora: Por confirmar oficialmente.

Para la audiencia latina, será una de las noches futboleras más atractivas del mes: el campeón mexicano frente al campeón de la MLS en Miami.

El fútbol americano universitario tendrá actividad durante todo septiembre.

La primera gran jornada será el fin de semana del Labor Day, con partidos como Miami vs. Stanford, Boise State vs. Oregon y Clemson vs. LSU.

Después llegará una de las jornadas más atractivas del mes:

Ohio State vs. Texas

Sábado 12 de septiembre

7:30 p.m. ET | 6:30 p.m. CT | 4:30 p.m. PT

Y ese mismo día:

Oklahoma vs. Michigan

12:00 p.m. ET | 11:00 a.m. CT | 9:00 a.m. PT

El 19 de septiembre también sobresalen Florida State vs. Alabama y Michigan State vs. Notre Dame.

Para muchos aficionados, septiembre será el momento de empezar a conocer a los jugadores universitarios que podrían convertirse en las próximas estrellas de la NFL.

¿Qué fechas hay que marcar en septiembre de 2026?

Estas son las fechas que realmente conviene guardar:

1-2 de septiembre: semifinales de la Leagues Cup.

semifinales de la Leagues Cup. 4-13 de septiembre: Copa del Mundo de Baloncesto Femenino FIBA en Berlín.

Copa del Mundo de Baloncesto Femenino FIBA en Berlín. 4-6 de septiembre: Gran Premio de Italia de F1.

Gran Premio de Italia de F1. 6 de septiembre: final de la Leagues Cup y Gran Premio de Italia.

final de la Leagues Cup y Gran Premio de Italia. 9 de septiembre: comienza la temporada NFL con Patriots vs. Seahawks.

comienza la temporada NFL con Patriots vs. Seahawks. 10 de septiembre: 49ers vs. Rams en Australia.

49ers vs. Rams en Australia. 12 de septiembre: final femenina del US Open.

final femenina del US Open. 13 de septiembre: final masculina del US Open y Gran Premio de España de F1.

final masculina del US Open y Gran Premio de España de F1. 16 de septiembre: Campeones Cup en Miami.

Campeones Cup en Miami. 17 de septiembre: regresa la WNBA.

regresa la WNBA. 19 de septiembre: UFC 331 en Los Ángeles.

UFC 331 en Los Ángeles. 24 de septiembre: termina la temporada regular de la WNBA.

termina la temporada regular de la WNBA. 26 de septiembre: Gran Premio de Azerbaiyán.

Gran Premio de Azerbaiyán. 27 de septiembre: termina la temporada regular de MLB y comienzan los playoffs de la WNBA.

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