US Open 2026: los latinos que quieren conquistar Nueva York

João Fonseca no estará en el torneo, pero Latinoamérica llega al US Open 2026 con una representación que va mucho más allá de una sola estrella. Cerúndolo, Tabilo, Buse, Zarazúa, Osorio, Sierra y Arango encabezan una generación que quiere hacer ruido en Nueva York.

Renata Zarazúa | Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

El US Open 2026 perdió a una de las grandes historias jóvenes que esperaba ver en Nueva York. João Fonseca quedó fuera por una lesión abdominal, pero Brasil no es el único país latinoamericano que tendrá motivos para mirar hacia Flushing Meadows.

El cuadro principal reúne a jugadores y jugadoras de distintos puntos de la región. Algunos llegan como cabezas de serie; otros buscan dar la sorpresa y varios afrontan uno de los torneos más importantes de sus carreras.

Y entre ellos hay una mexicana que ya sabe lo que significa convertirse en noticia en Nueva York.

Renata Zarazúa: México ya sabe que puede sorprender

Renata Zarazúa regresa al US Open con una ventaja que pocos latinoamericanos pueden presumir: ya tiene una historia propia en Flushing Meadows.

En 2024 derrotó a Caroline Garcia y, un año después, protagonizó una sorpresa todavía mayor al eliminar a Madison Keys, entonces campeona del Australian Open, en Arthur Ashe Stadium.

La mexicana remontó para imponerse 6-7(10), 7-6(3), 7-5 y consiguió la primera victoria de su carrera contra una jugadora del Top 10.

Ahora vuelve al cuadro principal. Por eso Zarazúa no llega simplemente como una representante mexicana. Llega como una jugadora que ya demostró que puede convertir Nueva York en su territorio de sorpresas.

Para la comunidad mexicana en Estados Unidos, su participación será además una de las historias que habrá que seguir desde la primera ronda cuando se enfrente a Polina Iatcenko.

Camila Osorio: Colombia frente a la número uno

Colombia tendrá una de sus historias más interesantes con Camila Osorio.

La colombiana tendrá un desafío enorme desde el comienzo del torneo: enfrentará a Aryna Sabalenka, número uno del mundo y campeona defensora, en una de las primeras rondas del cuadro femenino.

Eso convierte su partido en uno de los grandes retos para una jugadora latinoamericana en Nueva York.

Osorio no parte como favorita. Pero precisamente ahí está la historia. Para avanzar tendrá que superar a una de las mejores jugadoras del mundo en el escenario más grande del tenis estadounidense.

Colombia tendrá además a Emiliana Arango, otra representante que busca aprovechar la oportunidad de jugar un Grand Slam. El nombre de Arango aparece en la lista oficial de jugadoras del US Open 2026.

Solana Sierra: Argentina también tiene una carta femenina

La presencia argentina no se limita al cuadro masculino. Solana Sierra forma parte de la nueva generación que busca abrirse espacio en el tenis femenino internacional.

Su presencia amplía una representación argentina que históricamente ha tenido un peso mucho mayor entre los hombres.

Para Sierra, Nueva York representa otra oportunidad de medir su crecimiento contra las mejores. Y también de comenzar a construir una historia propia en los grandes escenarios.

Francisco Cerúndolo: la principal carta argentina

Entre los hombres, Francisco Cerúndolo aparece como una de las principales cartas latinoamericanas. El argentino llega como 24º sembrado y parte con una posición que le permite mirar más allá de la primera ronda. El cuadro oficial lo coloca en una sección que podría llevarlo a enfrentamientos de enorme exigencia conforme avance el torneo.

Cerúndolo ya tiene experiencia suficiente para saber lo que exige un Grand Slam. Ahora busca convertir esa experiencia en una actuación que lo coloque definitivamente entre los nombres importantes del circuito.

Y Argentina vuelve a tener profundidad. Tomás Martín Etcheverry, Mariano Navone, Juan Manuel Cerúndolo, Sebastián Báez, Thiago Tirante y Román Burruchaga también forman parte de la representación argentina.

No todos tendrán el mismo camino. Pero juntos convierten a Argentina en una de las delegaciones latinoamericanas más numerosas del torneo. La lista oficial del US Open incluye a varios de estos jugadores.

Alejandro Tabilo: Chile vuelve a mirar hacia arriba

Alejandro Tabilo llega como 25º sembrado. El chileno ya demostró que tiene tenis para competir contra jugadores de élite como Novak Djokovic y ahora buscará trasladar ese nivel a un torneo en el que cada ronda aumenta considerablemente la presión.

Su posición en el cuadro le da una oportunidad. Su desafío será convertirla en resultados.

Chile también tendrá presencia con Cristian Garín, mientras la representación del país vuelve a colocar al tenis chileno bajo los reflectores de Nueva York.

Ignacio Buse: Perú tiene una nueva oportunidad

Uno de los nombres que más atención merece es Ignacio Buse. El peruano llega como 32º sembrado, una posición que habla del crecimiento que ha conseguido y que le permite afrontar el torneo con una expectativa diferente. El cuadro oficial lo coloca en la misma sección de nombres importantes como Jiri Mensik.

Buse representa además una generación que busca devolver al tenis peruano a escenarios de mayor protagonismo. No necesita ser favorito para llamar la atención. Una buena semana en Nueva York podría cambiar su posición dentro del circuito.

Paraguay también tiene una historia que contar

Adolfo Daniel Vallejo representa a Paraguay. El joven tenista tendrá en Flushing Meadows una oportunidad especialmente valiosa para seguir construyendo su carrera.

El cuadro lo coloca ante un desafío de primera ronda frente al experimentado Gaël Monfils, una prueba que puede convertirse en uno de esos partidos capaces de acelerar el crecimiento de un jugador joven.

Para Vallejo, la misión es clara: convertir una oportunidad en una actuación que haga que el público recuerde su nombre.

Bolivia, Colombia y Perú amplían la presencia

La representación latinoamericana tampoco termina con los nombres más conocidos. Hugo Dellien aparece por Bolivia; Nicolás Mejía, por Colombia; y Perú cuenta también con Gonzalo Bueno. El listado oficial del US Open incluye a estos jugadores entre los participantes del torneo.

Son historias diferentes. Algunos llegan con experiencia. Otros están buscando consolidarse. Pero todos tienen algo en común: una semana en Nueva York puede cambiar una carrera.

¿Y Brasil sin João Fonseca?

La ausencia de João Fonseca será imposible de ignorar. El brasileño era uno de los nombres jóvenes que más expectativa generaban y había construido una conexión especial con los aficionados de su país en Nueva York. Esta vez tendrá que mirar el torneo desde fuera.

Pero su ausencia también permite observar algo importante: el tenis latinoamericano ya no depende de un solo jugador para tener historias que contar.

Argentina tiene profundidad. Chile tiene a Tabilo. Perú apuesta por Buse. Paraguay lleva a Vallejo. Colombia tiene a Osorio y Arango. México tiene a Zarazúa. Y cada uno llega con una historia diferente.

Nueva York también juega en las tribunas

Hay otra razón por la que el US Open tiene un significado especial para los jugadores latinoamericanos. Flushing Meadows está en una de las ciudades más diversas del mundo. Las banderas y los idiomas de las comunidades que viven en Nueva York forman parte del espectáculo tanto como las grandes estrellas del torneo.

Para un mexicano, colombiano, argentino, chileno o peruano, encontrar aficionados de su país en las tribunas puede convertir un partido en algo más que una competencia deportiva. Puede sentirse como jugar cerca de casa. Y esa conexión puede ser especialmente importante para jugadores que todavía están construyendo su nombre.

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