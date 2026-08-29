Brian Rodríguez: el ‘Rayito’ del América que brilla y ahora apunta a Europa

El uruguayo vio frustrado su fichaje por Cruzeiro hace unas semanas, respondió con goles y asistencias para llevar al América a semifinales de la Leagues Cup y ahora aparece en el radar del Ajax.

Brian Rodríguez | Harry How / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

A Brian Rodríguez se le cayó la oferta para ir a jugar a Brasil. Ahora Europa toca a su puerta.

Hace apenas unas semanas, el futuro del uruguayo parecía estar lejos del América. Cruzeiro negociaba su incorporación, pero el club brasileño terminó retirándose oficialmente de las conversaciones el 4 de agosto. Brian se quedó en Coapa y continuó a disposición de Guillermo Almada.

Lo que ocurrió después difícilmente podría haber salido mejor para el ‘Rayito’, se convirtió en uno de los grandes protagonistas del América en la Leagues Cup 2026, ayudó a las Águilas a alcanzar por primera vez las semifinales del torneo y, cuando parecía que su futuro volvía a estar definido, apareció una nueva posibilidad. Ahora el interesado es el Ajax de Países Bajos.

Del frustrado fichaje con Cruzeiro al interés del Ajax

La historia dio un giro en menos de un mes. El 4 de agosto, Cruzeiro anunció que no continuaría con las negociaciones para contratar al atacante uruguayo. La operación no llegó a concretarse y Brian permaneció en el América.

Pero el mercado europeo todavía está abierto. Este viernes, reportes de Goal y De Telegraaf señalaron que el Ajax presentó una oferta de 12 millones de euros al América por Brian Rodríguez. La información fue reportada inicialmente por el periodista mexicano César Luis Merlo y posteriormente respaldada desde Países Bajos por Mike Verweij, periodista de De Telegraaf.

Por ahora, Brian sigue siendo jugador de las Águilas y no existe confirmación oficial de que el club haya aceptado la propuesta o de que el traspaso esté cerrado.

¿Por qué Ajax busca al ‘Rayito’?

Ajax acaba de perder a Mika Godts, extremo belga de 21 años que fue transferido al Paris Saint-Germain. El club neerlandés confirmó que la operación puede alcanzar los 55 millones de euros y que Godts tenía contrato hasta junio de 2029.

Godts dejó un hueco importante en el ataque del Ajax. Durante su etapa en Ámsterdam disputó 115 partidos y marcó 26 goles, además de registrar 28 asistencias, de acuerdo con los datos publicados por el propio club.

Ahora Brian Rodríguez aparece como una de las opciones para ocupar ese espacio. El uruguayo tiene características que encajan con el perfil: velocidad, capacidad para jugar por fuera, desequilibrio en el uno contra uno y llegada al área.

Pero el Ajax no estaría buscando solamente a un futbolista para completar su plantilla. Está buscando reemplazar a un jugador que acaba de dejar una importante producción ofensiva.

Brian respondió en la cancha

Mientras su futuro se discutía lejos del campo, Brian hizo lo que mejor sabe hacer: jugar. Su Leagues Cup comenzó con una actuación espectacular ante San Diego FC.

El América ganó 3-1 y Rodríguez participó directamente en los tres goles: marcó uno y dio dos asistencias. Los organizadores del torneo lo señalaron como el jugador más peligroso de aquella noche.

Después volvió a marcar ante Portland Timbers. Y en los cuartos de final apareció nuevamente cuando el América más lo necesitaba.

Ante Columbus Crew, Brian participó en la jugada del primer gol y después marcó el segundo con una definición desde el borde del área, luego de superar a dos defensores. América ganó 2-0 y avanzó por primera vez en su historia a las semifinales de la Leagues Cup.

El resultado también hizo historia para el torneo: por primera vez, los cuatro semifinalistas son equipos de la Liga MX.

Seis participaciones de gol y una nueva puerta

Los números explican por qué el nombre de Brian Rodríguez volvió a aparecer en el mercado europeo. En la Leagues Cup 2026 suma tres goles y tres asistencias, seis participaciones directas en goles que lo colocan entre los grandes protagonistas ofensivos del torneo.

Y lo hizo después de vivir una situación que pudo haber cambiado completamente su temporada. Primero apareció Cruzeiro. La negociación se cayó. Brian se quedó.

Después llegaron los goles, las asistencias y la clasificación histórica del América. Y ahora aparece el Ajax.

La secuencia tiene algo de revancha deportiva, aunque conviene no exagerarla: no podemos afirmar que la frustración del fichaje con Cruzeiro provocó su mejor rendimiento. Lo que sí muestran los hechos es que el uruguayo no dejó que la incertidumbre sobre su futuro frenara su producción en la cancha.

¿Se va Brian Rodríguez del América?

El interés del Ajax es real según los reportes publicados hasta este sábado por la mañana, pero la operación no está cerrada.

Y el momento tampoco podría ser más complicado para el América. Las Águilas acaban de alcanzar las semifinales de la Leagues Cup y enfrentarán a Monterrey el próximo miércoles 2 de septiembre por un lugar en la final.

Perder a Brian ahora significaría desprenderse de uno de los futbolistas más determinantes del equipo justo cuando el proyecto de Guillermo Almada comienza a encontrar una identidad. Además, ya no jugaría, en los Estados Unidos, el partido amistoso contra Guadalajara programado para el 4 de octubre.

Para el jugador, en cambio, la situación es distinta. Hace menos de un mes, una puerta se cerró. Ahora otra se abrió. Y esta vez lleva hasta Ámsterdam.

A Brian Rodríguez se le cayó el plan en Brasil. El ‘Rayito’ respondió en la cancha. Y ahora Europa lo está mirando.

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