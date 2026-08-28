Jugadores de origen hispano a seguir en el College Football 2026 y que buscan hacer historia

La nueva temporada del fútbol americano universitario tendrá varios protagonistas latinos, con talento en ataque y defensa que ya genera expectativa

Carlos del Rio es una de las figuras a seguir / Justin Berl / GETTY IMAGES VIA AFP

La temporada 2026 del College Football está a punto de comenzar y el talento de ascendencia hispana vuelve a ocupar un lugar destacado. Varios jugadores fueron incluidos en la lista de candidatos al Hispanic College Football Player of the Year, un reconocimiento creado para poner bajo los reflectores a figuras que están dejando huella dentro y fuera del campo.

Entre los nombres que más atención generan, aparecen quarterbacks capaces de cambiar un partido con el brazo y las piernas, receptores explosivos y linebackers que llegan con la misión de convertirse en piezas determinantes de sus respectivas defensivas. La lista, además, muestra la creciente presencia hispanos en distintos programas del fútbol universitario de EE.UU.

Carlos Del Rio-Wilson, la amenaza de Marshall

Uno de los nombres principales es Carlos Del Rio-Wilson, quarterback de Marshall. El jugador nacido en Atlanta, cuyos abuelos son de origen cubano y cuyo padre es el prestigioso médico e investigador mexicano Carlos del Río, llega a 2026 después de haber establecido uno de los registros más llamativos de la historia reciente de los Thundering Herd: sus 661 yardas terrestres en 2025 establecieron el récord de la universidad para un quarterback, una marca que llevaba 43 años vigente.

Del Rio-Wilson no depende únicamente de su capacidad para correr. En 2025 completó 171 de 256 pases para 2,043 yardas, 17 touchdowns y apenas cinco intercepciones, además de sumar seis anotaciones por tierra. Por eso fue elegido jugador ofensivo de pretemporada de la Sun Belt y aparece también en otras listas nacionales de premios.

Carlos Hernandez, velocidad pura en Wake Forest

En Wake Forest, Carlos Hernandez representa otra de las armas ofensivas que los aficionados deberán seguir. El receptor nacido en Alhambra, California, viene de terminar 2025 con 40 recepciones para 611 yardas y tres touchdowns, además de una anotación por tierra y otra mediante devolución de despeje.

Su cierre de temporada fue especialmente explosivo. En los últimos cuatro partidos consiguió 23 recepciones, 463 yardas y tres touchdowns, mientras que una recepción de 93 yardas contra Delaware se convirtió en la más larga para touchdown en la historia de Wake Forest. También aportó 249 yardas en devoluciones de patada y un touchdown de 88 yardas.

Tony Diaz llega a Iowa después de brillar en la FCS

Otro receptor que tendrá los reflectores encima es Tony Diaz, quien se trasladó a Iowa después de una destacada temporada con UT Rio Grande Valley. El jugador de San Marcos, Texas, fue All-American honorable de Associated Press y Freshman All-American de Phil Steele en 2025.

Sus números explican la expectativa: terminó la campaña anterior con 875 yardas y 11 touchdowns por recepción, además de promediar 5.67 recepciones por encuentro. En Iowa tendrá ahora la oportunidad de demostrar que puede trasladar esa producción al máximo nivel del fútbol universitario.

Popo Aguirre cambia Miami por NC State

En defensa, Raul ‘Popo’ Aguirre Jr. inicia una nueva etapa con NC State después de haber jugado tres temporadas en Miami. El linebacker acumuló 77 tacleadas y una captura en 39 partidos con los Hurricanes, incluyendo dos titularidades.

Su experiencia y capacidad para moverse por el campo lo convierten en una pieza a seguir dentro de la defensiva de los Wolfpack. Su inclusión en la lista del premio Hispanic College Football Player of the Year también pone el foco sobre su llegada a Raleigh.

Tony Rojas y Tyler Martinez completan la defensa

Tony Rojas, linebacker de Penn State, aparece nuevamente entre los candidatos después de haber sido incluido en la lista del premio en 2025. El jugador de Fairfax, Virginia, acumula 105 tacleadas, 14 para pérdida de yardas, tres capturas y cuatro intercepciones durante su carrera universitaria. En 2025 inició cuatro encuentros antes de sufrir una lesión que puso fin a su temporada.

También habrá que seguir a Tyler Martinez, quien se convirtió en el primer jugador de Colorado nominado al premio. El linebacker de Albuquerque llega a los Buffaloes como transferido de New Mexico State, donde en 2025 registró 27 tacleadas, cuatro pases defendidos, una intercepción y un balón suelto forzado antes de quedar fuera por lesión.

La temporada 2026 ofrecerá así una nueva oportunidad para que estos jugadores de origen hispano ganen protagonismo en el fútbol americano universitario. Más allá de estadísticas y premios, sus actuaciones pueden convertirse en una vitrina para una comunidad cuya presencia dentro del deporte continúa creciendo.

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