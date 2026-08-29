Lester Martínez vs. Luka Plantić: la pelea que puede llevar a Guatemala a otro nivel

El guatemalteco defiende por primera vez su título interino supermediano del CMB ante el invicto croata este sábado en Los Ángeles. Una victoria lo acercaría a la pelea por el campeonato mundial absoluto.

Lester Martínez pondrá en juego su campeonato del CMB | IG: lesternormandy

Hay peleas que sirven para defender un título. Y hay otras que sirven para demostrar que el campeón está listo para algo más grande. Para Lester Martínez, la pelea contra Luka Plantić pertenece a la segunda categoría.

El guatemalteco pondrá en juego por primera vez su campeonato interino supermediano del Consejo Mundial de Boxeo este sábado 29 de agosto en el Galen Center de Los Ángeles. Enfrente tendrá a un rival invicto, con 13 victorias y 10 nocauts. Martínez llega con una marca de 20-0-1 y 16 KO.

Los dos llegan sin conocer la derrota. Pero solamente uno saldrá con el cinturón.

Lester Martínez ya hizo historia

Martínez no necesita esta pelea para poner a Guatemala en el mapa del boxeo mundial. Eso ya lo consiguió. El pasado 21 de marzo, derrotó por decisión unánime a Immanuwel Aleem y conquistó el título interino supermediano del CMB. Las tarjetas fueron de 120-108, 119-109 y 118-110.

El triunfo tuvo un significado histórico: Martínez se convirtió en el primer boxeador guatemalteco en conquistar un título mundial, de acuerdo con el propio Consejo Mundial de Boxeo.

Ahora empieza una etapa diferente. Ya no se trata solamente de hacer historia. Se trata de demostrar que puede quedarse entre los mejores de las 168 libras.

Plantić es una prueba seria

Luka “Thunder” Plantić llegará a Los Ángeles con una condición que lo convierte en una amenaza inmediata porque también está invicto. El croata tiene récord de 13-0, con 10 nocauts, y buscará conseguir ante Martínez la victoria más importante de su carrera.

No llega como un rival de paso. Plantić también quiere utilizar esta pelea para entrar definitivamente en la conversación de los grandes nombres de la división.

Eso hace que el combate sea especialmente atractivo: dos boxeadores invictos, un campeonato en juego y una oportunidad para dar el siguiente salto.

El camino de Martínez apunta al título mundial

La pelea también tiene consecuencias para el futuro del guatemalteco. Martínez ya se enfrentó a uno de los nombres importantes de la división cuando empató con Christian Mbilli en 2025. Después llegó la victoria sobre Aleem y el campeonato interino. Ahora necesita defenderlo.

Una victoria sobre Plantić mantendría a Martínez en la ruta hacia una eventual pelea por el campeonato mundial absoluto del CMB en las 168 libras. Por eso el cinturón interino es solamente una parte de la historia. El verdadero objetivo está más arriba.

Incluso, una victoria lo posicionaría como uno de los posibles rivales del mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

Los Ángeles, otra vez escenario para Lester

La pelea tendrá lugar en Los Ángeles, una ciudad con una importante comunidad guatemalteca y uno de los grandes mercados del boxeo en Estados Unidos.

Para Martínez será además una nueva aparición en California, territorio donde ya protagonizó una de las victorias más importantes de su carrera. Esta vez no llega como el peleador que busca una oportunidad. Llega como campeón. Y tendrá que comportarse como tal.

¿Dónde ver Lester Martínez vs. Luka Plantić en Estados Unidos?

La pelea podrá seguirse en ProBox.

El Consejo Mundial de Boxeo ha anunciado el inicio de la función a las 5:00 p.m. ET, mientras que ProBox maneja un horario de inicio de 8:00 p.m. ET para su transmisión. La diferencia corresponde a la programación de la cartelera, por lo que la hora exacta del combate estelar dependerá de la duración de las peleas anteriores.

Para los aficionados en Estados Unidos, el horario de referencia anunciado por el CMB es: 5:00 p.m. ET | 4:00 p.m. CT | 2:00 p.m. PT

La pelea de Martínez y Plantić será más tarde.

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