¿Pone en riesgo su puesto? Cam Skattebo protagoniza altercado en pleno entrenamiento de los New York Giants

La intensidad de Skattebo volvió a cruzar la línea en el campamento y hasta su propio coach admitió que su energía contagia, a veces mal.

Skattebo inició una pelea en la práctica | MITCHELL LEFF / GETTY IMAGES VIA AFP

El corredor sensación de los New York Giants Cam Skattebo protagonizó una pelea en medio de los entrenamientos de pretemporada del equipo. En medio de las prácticas la joven promesa de segundo año realizó tackles con una intensidad que no fue bien recibida por algunos de sus compañeros. Esto no es de extrañar tomando en cuenta que los Giants aún no han anunciado quiénes serán cortados del equipo. En esta instancia una lesión podría hacer que la franquicia decida poner fin a su contrato lo que dificultaría significativamente su carrera.

De acuerdo con los reportes desde el campamento, el corredor se deslizó de forma peligrosa tras atrapar un pase y estuvo a nada de llevarse por delante las piernas de varios backs defensivos, justo en una sesión donde la defensa tenía prohibido taclear. Jevon Holland y Greg Newsome no lo dejaron pasar y el cruce subió de tono hasta convertirse en pelea.

John Harbaugh was asked if Cam Skattebo's energy is "infectious" for the rest of the team:



"Skatt’s great. He does bring a lot of energy. But he did get a 15-yard penalty at the end of practice. Did you notice that? That's not infectious. Well, it is infectious, actually.… pic.twitter.com/cwhKpIfzUb — SNY Giants (@SNYGiants) August 26, 2026

John Harbaugh tuvo que salir al paso ante los reporteros al cierre de la práctica. El head coach reconoció que la energía de su corredor puede ser contagiosa, aunque dejó claro que no necesariamente en el buen sentido, y todo esto ocurre justo cuando los Giants se preparan para anunciar los cortes previos al arranque de la temporada.

Así arrancó la pelea del miércoles

El reporte de Pat Leonard, del New York Daily News, detalla que Skattebo inició la trifulca después de esa recepción y el deslizamiento que pudo terminar en una lesión. La molestia de sus compañeros por su actitud imprudente no sería algo nuevo. Días antes, el corredor ya había arrollado al linebacker Zaire Barnes en otra práctica en la que la defensa tampoco tenía permitido hacer contacto.

Harbaugh recordó que su jugador recibió un castigo de 15 yardas al final del entrenamiento lo que demuestra que ya desde el cuerpo técnico se han percatado de su proceder violento.

Se pudo conocer que tras el altercado, Skattebo buscó limar asperezas con la defensiva por lo que decidió acercarse a su banca. Una muy buena noticia pues iniciar la temporada con peleas al interior del equipo serían muy malas noticias en las aspiraciones de la franquicia este año.

El backflip viral que encendió alarmas

Este no es el primer dolor de cabeza que Skattebo le regala a los Giants en cuestión de semanas. A mediados de julio, durante el Fanatics Fest en Nueva York, el corredor intentó su famosa voltereta hacia atrás y cayó de manera aparatosa sobre su tobillo derecho, el mismo que fue reparado quirúrgicamente. El video, que rápidamente se hizo viral y generó críticas entre los fanáticos, no fue bien recibido por su equipo.

Harbaugh bromeó en su momento con que al menos debiera aterrizarla si iba a intentarla, pero la cosa no quedó en chiste. Tanto él como el gerente general Joe Schoen se reunieron con el jugador para conversar sobre lo que era mejor para él y para el equipo.

El propio Skattebo lo reconoció después ofreciendo disculpas y prometiendo que no volvería a repetirse. “Obviamente hago algunas cosas tontas aquí y allá, pero aprendo de ello. Mi entrenador habló conmigo y me dijo cómo se sentía”, contó el corredor, quien aseguró que probablemente no repetirá la acrobacia.

¿Peligra su puesto con los cortes?

El momento para la pelea no podría ser más delicado. Los Giants cierran su pretemporada este viernes ante los New York Jets y después llegará la hora de la verdad con la reducción del roster a 53 jugadores.

Que Skattebo quede fuera luce muy poco probable. Ha tenido una buena pretemporada y en su año de novato, pese a durar apenas ocho partidos, dejó 410 yardas terrestres, 207 por recepción y 7 touchdowns. Aun así, episodios como el del miércoles no suman puntos a su favor en la evaluación final.

Hay que recordar que la lesión de Skattebo se produjo en la Semana 8 de 2025, ante los Philadelphia Eagles, sufrió una fractura abierta de tibia, dislocación del tobillo derecho y rotura del ligamento deltoideo, una lesión de aspecto espeluznante que requirió cirugía de emergencia y le impidió completar su temporada de novato. Ahora lo que resta es esperar si esa energía que menciona Harbaugh se verá el próximo 13 de septiembre en semana 1 en el debut de los Giants ante los Dallas Cowboys.

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