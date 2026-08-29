Semifinales Leagues Cup 2026: horarios y dónde ver en EE. UU.

América, Monterrey, Toluca y León buscan el pase a la final de la Leagues Cup 2026 en dos semifinales completamente mexicanas. Conoce los horarios, las sedes y dónde ver los partidos en Estados Unidos.

Leagues Cup | Harry How / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

La Leagues Cup 2026 entra en su recta final con un escenario inédito: los cuatro semifinalistas son equipos de la Liga MX.

América, Monterrey, Toluca y León eliminaron a sus rivales de la MLS en los cuartos de final y ahora disputarán dos partidos por un lugar en la final. Ambos encuentros se jugarán el miércoles 2 de septiembre en Estados Unidos.

Este dominio absoluto no solo rompe con la hegemonía histórica de la MLS en el torneo, sino que además garantiza que los tres cupos disponibles para la Concacaf Champions Cup 2027 se queden en manos de clubes mexicanos.

MÁS INFORMACIÓN: Los jugadores de la MLS que dejaron huella en los cuartos de final de la Leagues Cup

Toluca vs. León: horario, sede y dónde verlo

La primera semifinal enfrentará a Toluca y León en el Shell Energy Stadium de Houston, Texas.

El partido comenzará a las 9:00 p.m. ET, que son las 8:00 p.m. CT y 6:00 p.m. PT.

Para quienes siguen la Leagues Cup desde Estados Unidos, el partido estará disponible a través de Apple TV, plataforma que transmite todos los encuentros del torneo.

Toluca llegó a semifinales después de superar a un representante de la MLS, mientras León también avanzó entre los cuatro mejores y ahora buscará convertirse en el primer finalista mexicano de esta edición.

América vs. Monterrey: horario, sede y dónde verlo

La segunda semifinal será uno de los partidos más atractivos del torneo: América contra Monterrey.

Las Águilas y Rayados se enfrentarán en el Dignity Health Sports Park de Carson, California, a las 11:30 p.m. ET.

En las principales zonas horarias de Estados Unidos, el partido comenzará a las 10:30 p.m. CT y 8:30 p.m. PT.

El encuentro también podrá verse en Apple TV.

El horario hace que el partido termine bastante tarde para los aficionados de la Costa Este, pero representa un horario especialmente cómodo para quienes seguirán la semifinal desde California y otros estados del oeste.

¿Qué pasa si hay empate?

Las semifinales no tendrán tiempo extra.

Si alguno de los dos partidos termina empatado después de los 90 minutos, el ganador se definirá directamente mediante una tanda de penales.

Eso significa que ambos partidos tendrán un desenlace esa misma noche y no habrá que esperar una prórroga.

¿Cuándo se juega la final de la Leagues Cup?

Los dos ganadores de las semifinales avanzarán a la final de la Leagues Cup 2026, programada para el domingo 6 de septiembre.

Ese mismo día también se disputará el partido por el tercer lugar entre los dos equipos que pierdan las semifinales.

Además del título, los cuatro clubes todavía compiten por los lugares que otorga la Leagues Cup para la Concacaf Champions Cup 2027.

Un Final Four completamente mexicano

Las semifinales de 2026 ya tienen un lugar especial en la historia de la Leagues Cup.

Por primera vez, los cuatro lugares de la ronda de semifinales pertenecen a clubes de la Liga MX.

América, Monterrey, Toluca y León dejaron fuera a los últimos representantes de la MLS y ahora protagonizarán una definición completamente mexicana, por lo que el calendario de la Liga Mx ha modificado algunos de sus horarios.

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