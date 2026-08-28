Evander da Silva: el goleador brasileño que brilla en la MLS lejos de los grandes reflectores

El brasileño se ha convertido en una de las piezas ofensivas más determinantes de FC Cincinnati, aunque todavía no recibe la atención de otras estrellas

Evander Entre Los Mejores Latinos | Omar Vega | Getty Images vía AFP

En una MLS acostumbrada a colocar bajo los reflectores a las grandes figuras internacionales, Evander da Silva ha construido una historia distinta: la de un futbolista brasileño que habla más con sus goles, asistencias y actuaciones que con el ruido mediático.

El mediocampista ofensivo de FC Cincinnati atraviesa una etapa de enorme productividad y sus números de 2026 lo colocan entre los jugadores más influyentes de la liga.

Nacido en Río de Janeiro en 1998, Evander comenzó su formación en las categorías inferiores del Vasco da Gama. Su talento apareció temprano y tuvo su debut profesional en 2016. Dos años después dio el salto a Europa para jugar con FC Midtjylland, experiencia que terminó siendo fundamental para completar su evolución como futbolista.

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Su paso por Dinamarca no fue simplemente una escala antes de llegar a Estados Unidos. Allí ganó títulos, disputó competencias de la UEFA y desarrolló una versión más completa de su juego. En la temporada 2022-23, incluso, terminó como el máximo asistidor de la UEFA Europa League.

De Portland a Cincinnati: el salto que confirmó su categoría

La llegada de Evander a la MLS con Portland Timbers comenzó a darle una dimensión diferente a su carrera. En 2024 explotó definitivamente: marcó 15 goles y entregó 17 asistencias en la temporada regular, participando directamente en 32 anotaciones en 32 partidos.

Ese rendimiento le permitió formar parte del MLS Best XI y ser elegido Jugador del Mes durante agosto y septiembre. Poco después, FC Cincinnati apostó fuerte por él y concretó su fichaje en febrero de 2025 por 12 millones de dólares fijos, además de variables.

La adaptación fue inmediata. En su debut oficial con Cincinnati, ante Motagua en la Copa de Campeones de la Concacaf, ingresó desde el banco y terminó con un gol y una asistencia en el triunfo 4-1.

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Desde entonces, su influencia no ha dejado de crecer. El brasileño acumula tres temporadas consecutivas con cifras de dos dígitos tanto en goles como en asistencias, una regularidad que explica por qué ha sido incluido en el MLS Best XI y seleccionado para el MLS All-Star en años recientes.

Los números explican por qué Evander merece más atención

Si hay una razón para hablar de Evander, está en sus estadísticas. En 2026 registra 13 goles y 10 asistencias, además de 60 oportunidades creadas, 18 de ellas consideradas grandes ocasiones. Su precisión de pase alcanza el 84.1 por ciento.

Hay un dato todavía más revelador: promedia 0.72 goles por cada 90 minutos. Su contribución combinada de goles y asistencias llega a 1.37 por cada 90 minutos.

Pero Evander no es solamente un goleador disfrazado de mediocampista. Su capacidad para moverse entre líneas, retroceder para iniciar las jugadas y aparecer de sorpresa cerca del área lo convierte en una pieza difícil de marcar. También representa una amenaza constante a balón parado y desde media distancia.

Quizá esa sea la paradoja de su carrera en la MLS: sus actuaciones ya tienen dimensión de estrella, pero su nombre todavía no ocupa el mismo espacio mediático que otras figuras de la competición. Mientras las cámaras buscan a los futbolistas más famosos, Evander continúa haciendo su trabajo.

Y lo hace de una manera bastante sencilla de medir: goles, asistencias y protagonismo cada semana. A sus 28 años, el brasileño ya no parece una promesa escondida. Es uno de los grandes generadores ofensivos de la MLS y, posiblemente, uno de sus talentos menos reconocidos fuera del campo.

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