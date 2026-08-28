Kily González hereda un Inter Miami lleno de talento, pero con retos en defensa que necesita AJUSTES urgentes

El técnico argentino toma el lugar de Guillermo Hoyos después del ciclo de Javier Mascherano y recibe un equipo obligado a recuperar su equilibrio

Kily González llega como DT de Inter Miami | C. Khanna | AFP

El Inter Miami inicia una nueva etapa con Cristian “Kily” González en el banquillo y con un desafío que va mucho más allá de administrar el talento de Lionel Messi.

El equipo llega al cambio de entrenador ubicado segundo en la Conferencia Este, con 39 puntos, pero arrastra cinco partidos consecutivos sin ganar, una situación que obliga al argentino a encontrar soluciones antes de los MLS Cup Playoffs.

La apuesta por González aparece después de una temporada particularmente movida en el banquillo. Javier Mascherano dejó el cargo en abril de 2026 por motivos personales, luego de haber conducido al Inter Miami al título de la MLS Cup 2025.

MÁS INFORMACIÓN: Qué le faltó a Columbus Crew para vencer al América

Guillermo Hoyos asumió como interino y tuvo un comienzo prometedor, aunque el rendimiento se fue deteriorando hasta desembocar en cuatro derrotas y un empate en los últimos cinco encuentros.

El problema que Kily González debe resolver primero

Los números ayudan a entender la contradicción que recibe el nuevo entrenador. Con Hoyos, Inter Miami arrancó con seis victorias, un empate y una derrota en sus primeros ocho partidos posteriores al receso internacional. En ese tramo marcó 26 goles y consiguió 19 de 24 puntos posibles. Parecía un equipo capaz de competir por todo.

Pero aquella producción ofensiva también escondía problemas que terminaron apareciendo con mayor claridad. La derrota 2-1 ante Toronto FC fue el golpe más reciente de una racha negativa que puso bajo presión al proyecto.

El diagnóstico es contundente: el principal inconveniente no está en la capacidad para marcar goles, sino en las transiciones defensivas. La incorporación de futbolistas como Casemiro, Sergio Reguilón, Germán Berterame y Dayne St. Clair elevó la calidad individual del plantel, pero también modificó el equilibrio que había construido el equipo durante 2025.

MÁS INFORMACIÓN: Sergi Roberto y Breel Embolo aterrizan en la MLS

Ahí estará una de las primeras pruebas para Kily. La proyección constante de Reguilón por la izquierda puede dejar espacios a la espalda de la defensa, mientras Casemiro debe cubrir demasiado terreno cuando el bloque pierde su forma. Si los atacantes tampoco presionan de manera coordinada después de perder el balón, los centrales quedan expuestos y el rival encuentra caminos rápidos hacia el área.

Messi y un vestuario de estrellas, la otra prueba para Kily

El nuevo técnico cuenta con una carta que pocos entrenadores pueden presumir: conoce personalmente a Lionel Messi. Ambos compartieron vestuario con la selección argentina entre 2005 y 2006 y tienen además sus raíces en Rosario.

Esa relación puede facilitar la comunicación dentro de un grupo cargado de figuras, aunque no sustituye el trabajo táctico.

La experiencia de González también será importante. Como entrenador pasó por Rosario Central, Unión de Santa Fe y Platense, mientras que como futbolista tuvo una carrera internacional en clubes como Zaragoza, Valencia e Inter de Milán. Su propuesta suele apostar por la intensidad en los duelos, un bloque medio compacto y transiciones rápidas por las bandas.

Por eso, su primer objetivo no parece ser reinventar al Inter Miami, sino ordenar lo que ya existe. Frente a CF Montreal, el plan planteado pasa por reducir los espacios entre defensa y mediocampo, evitar presiones desordenadas y proteger mejor a Casemiro.

También tendrá que administrar los minutos de sus jugadores más experimentados. En una MLS marcada por viajes constantes y exigencia física, llegar frescos a los minutos finales puede resultar determinante.

Kily González recibe, en definitiva, un equipo con talento suficiente para pelear por el campeonato, pero que necesita recuperar algo menos vistoso y mucho más importante: el equilibrio. Su éxito en Inter Miami dependerá de conseguir que las estrellas vuelvan a funcionar como un equipo.

Te puede interesar