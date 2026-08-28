La histórica racha de Boston llega en el peor momento para Yankees

Boston visita el Yankee Stadium en un excelente momento ofensivo, buscando arrebatarle a su máximo rival el segundo puesto en el este de la Liga Americana

Los Red Sox vienen con un gran rendimiento | MADDIE MEYER / GETTY IMAGES VIA AFP

Los Boston Red Sox inician este viernes una de las series más antiguas de la MLB ante sus eternos rivales, los New York Yankees. Los dirigidos por Chad Tracy llegan al Yankee Stadium en medio de una racha formidable, justo cuando la serie frente a los mulos del Bronx se antoja como el cruce que puede definir el rumbo de ambos rumbo a octubre.

Boston suma 7 victorias en sus últimos 10 juegos, la misma cifra que registran los Yankees en ese tramo, aunque las sensaciones alrededor de cada equipo no podrían ser más distintas. Los patirrojos no solo ganan, también convencen, y lo hacen con la confianza de un club que ya sabe lo que es barrer a su rival más odiado en Fenway Park, tal como ocurrió a finales de junio.

El mes de agosto ha sido la mejor prueba del poderío ofensivo de Boston. El equipo es el segundo mejor de toda la MLB en promedio al bate con .272, apenas por detrás de los Philadelphia Phillies (.273). En la vereda contraria, los Yankees ocupan la posición 27 del último mes con un discreto .222, solo por encima de Los Angeles Angels, Cincinnati Reds y Pittsburgh Pirates, tres conjuntos que ya prácticamente planifican sus vacaciones.

Una racha histórica que cambió la temporada

Lo de Boston en 2026 no es casualidad ni un espejismo de verano. En plena temporada los Red Sox hilvanaron una racha histórica de 15 victorias consecutivas, igualando el récord de la franquicia, y después sumaron otra seguidilla de nueve triunfos dentro de un tramo de 27-3 que no se veía en la historia del club.

Esa explosión generó una presión considerable sobre unos Yankees que aún no encuentran su mejor juego. Nueva York ha tenido que navegar sin Aaron Judge, fuera por una fractura en una costilla, y con Giancarlo Stanton prácticamente descartado por lo que resta de año. Mientras tanto, Boston llegó a esta semana con más del 98% de probabilidades de postemporada según FanGraphs.

Ahora bien, nadie con dos dedos de frente entierra a los neoyorquinos. Su pitcheo ha sido de lo más sólido de la Liga Americana lo que podría ser clave para detener a Boston. Además no hay que descartar el hecho de la localía, el Yankee Stadium y su afición suele sacar lo mejor del equipos.

Caras nuevas para la guerra más vieja del béisbol

La fecha límite de cambios le dio aire fresco a la rivalidad. El gran botín de Boston fue Adley Rutschman, receptor tres veces All-Star que llegó desde Baltimore y que conoce a los Yankees de memoria. Aunque su bate aún carburaba en sus primeros juegos, su manejo del cuerpo de lanzadores ya le ganó elogios en el clubhouse.

El zurdo Erik Miller ha sido la revelación del bullpen con 10 salidas sin permitir carrera y 18 ponches, mientras Eli White y Jake Rogers llegaron para dar profundidad al roster. Como si fuera poco, Roman Anthony, uno de los bates más talentosos del equipo, podría reaparecer este mismo viernes tras casi cuatro meses de baja.

Los Yankees también se movieron. Luis García Jr. ha conectado cuatro jonrones en sus últimos siete juegos, Heliot Ramos llegó desde San Francisco y el novato George Lombard Jr. vivirá su primer capítulo en esta rivalidad centenaria.

¿Qué está en juego este fin de semana en el Bronx?

Boston ha ganado cinco de los nueve duelos de la temporada, así que los Yankees necesitan llevarse al menos tres de los cuatro juegos para quedarse con la serie particular, un desempate que definiría la ventaja de local en un eventual cruce de playoffs.

El primer capítulo llega este viernes a las 7:15 p.m., hora del Este, con Patrick Sandoval subiendo a la lomita por Boston y Cam Schlittler (11-6, 2.16 de efectividad) por Nueva York, en un partido que se podrá ver por Apple TV. El sábado habrá doble cartelera, una prueba de resistencia para ambos cuerpos de pitcheo.

Con los Tampa Bay Rays marcando el paso en la cima del Este, cada victoria pesa el doble en la lucha por los comodines. Los Red Sox llegan en un buen momento ofensivo y la historia reciente de su lado, los Yankees con la obligación de responder frente a su gente. En esta rivalidad nadie regala nada y el que parpadee primero lo pagará caro.

Te puede interesar: