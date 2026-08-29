Haaland despide a Harald V: así reaccionó la estrella del Manchester City a la muerte del rey

El delantero del Manchester City despidió al monarca con un mensaje que resume el vínculo único entre la selección y la Corona noruega

Haland conoció al rey Harald V tras el Mundial | AMANDA PEDERSEN GISKE / NTB / AFP

Mensajes de condolencias han llegado desde todas partes del mundo a Noruega luego de que se anunció la muerte del rey Harald V a los 89 años. Como no podía ser de otra manera, Erling Haaland una de las figuras más importantes del deporte noruego se sumó también a estos pronunciamientos.

El delantero del Manchester City compartió a través de su cuentas en redes sociales una publicación en la que se lee “Descansa en paz, rey Harald. Gracias por todo lo que significaste para Noruega. Fue un honor haberte conocido”.

Hvil i fred, Kong Harald. 🇳🇴 pic.twitter.com/9fzZNc1EAx — Erling Haaland (@Erling) August 28, 2026

La selección noruega y Haaland conocieron al monarca en una recepción privada tras su participación en la Copa del Mundo. Durante dicho evento el jugador tuvo oportunidad de estrechar la mano del rey y de pasar algunos minutos junto a los miembros de la familia real, entre ellos el recién coronado rey Haakon.

La federación noruega y los jugadores se suman a la despedida del rey

La Federación Noruega de Fútbol también se pronunció, en este caso mediante un comunicado firmado por su presidenta, Lise Klaveness, y su secretario general, Karl-Petter Loken.“Es con gran dolor que recibimos la noticia de la muerte de nuestro querido rey del pueblo y del deporte”, escribieron, en un texto que retrata a Harald como un verdadero amigo del fútbol, presente en el estadio Ullevaal desde que asistía de príncipe con su padre y su abuelo hasta mayo de este año, cuando entregó la Copa del Rey al capitán del Bodo Glimt.

El comunicado rescata un gesto que hoy cobra un valor enorme. Fue el propio Harald quien anunció personalmente la convocatoria del Mundial, con un video en el que recorrió los pueblos y los clubes humildes de donde salieron los jugadores, y la federación asegura que este verano no se veía una unidad semejante en el pueblo noruego desde que llegó la paz en 1945. Como muestra del peso de la pérdida, el fútbol noruego suspendió todos sus partidos durante tres días.

El vestuario de la selección también se despidió del monarca. Martin Odegaard, el capitán, fue de los primeros en despedirlo y lo definió como “un rey y hombre maravilloso” con el que todos sentían una conexión cercana, mientras las reacciones se multiplicaban por todo el deporte del país.

El seleccionador Stale Solbakken regaló el detalle más íntimo de la jornada. Contó que el monarca “estuvo con nosotros durante todo el Mundial, con pequeños mensajes a lo largo del camino”.

Una selección muy cercana a la familia real

La relación entre este equipo y la monarquía iba mucho más allá del saludo oficial que suele vincular a deportistas con la casa real. Muestra de ello es que fue el propio rey Harald quien, tras la eliminación ante Inglaterra, hizo llegar a los jugadores una invitación personal al Palacio para agradecerles todo lo que habían hecho soñar al país, saltándose los formalismos de siempre.

Dicha invitación fue entregada por el entonces príncipe heredero quien viajó a Estados Unidos para apoyar en persona al equipo durante la Copa del Mundo. Tras la derrota, se encargó de bajar al vestuario para animar a los jugadores y transmitirles la invitación de su padre al Palacio.

El país vive ya la cuenta atrás para el último adiós. La Casa Real todavía no ha anunciado la fecha del funeral de Estado, aunque la tradición marca el camino, pues su padre, el rey Olav, fue despedido trece días después de su muerte.

Entre los rostros más esperados estarán los del fútbol. Todo apunta a que Haaland y el resto de la selección asistirán al funeral para acompañar por última vez al monarca que los recibió como héroes apenas unas semanas atrás, en una imagen que cerraría para siempre el vínculo más emotivo entre el deporte noruego y su rey.

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