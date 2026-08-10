Tigres y Monterrey buscan dar otro paso en la Leagues Cup ante Vancouver y Nashville

Los felinos llegan con confianza tras dos tandas de penales, mientras Rayados enfrenta a un Nashville que viene de golear y juega en casa

Ambos equipos se juegan su pase / Leonardo Fernández / / Getty Images via AFP

La Leagues Cup 2026 entra en una etapa decisiva y dos de los equipos mexicanos que siguen con vida tendrán compromisos de alto riesgo esta semana. Tigres enfrentará a Vancouver Whitecaps, mientras Monterrey se medirá con Nashville SC, en partidos que pondrán a prueba la capacidad de ambos clubes para avanzar en el torneo.

El conjunto felino jugará ante Vancouver el martes y llega con cuatro puntos después de empatar sus dos primeros encuentros y ganar ambas tandas de penales. Primero igualó 1-1 ante Real Salt Lake y se impuso 6-5 desde los once pasos; después empató 0-0 con Minnesota United y ganó 4-2 en penales. Nahuel Guzmán fue protagonista en el segundo duelo al detener dos disparos.

Vancouver Whitecaps necesita reaccionar después de perder 1-0 ante Atlante y 3-1 frente a FC Juárez. La urgencia puede llevar al conjunto canadiense a asumir riesgos, algo que Tigres podría aprovechar con espacios para sus transiciones ofensivas y con el respaldo de su afición.

Rayados, por su parte, llega con tres puntos después de recuperarse de una derrota en su debut ante Orlando City. El equipo regiomontano venció 2-1 al Inter Miami con un gol de Diego Rossi al minuto 90, una remontada que puede resultar clave en la lucha por mantenerse en competencia. Nashville también suma tres unidades después de golear 4-1 al Atlético de San Luis, con un doblete de Cristian Espinoza.

La visita será una prueba de carácter para Monterrey. Nashville llega impulsado por su contundencia ofensiva y tendrá la ventaja de jugar en casa, mientras Rayados necesita controlar el ritmo, evitar errores en la salida y aprovechar las transiciones.

Horarios y dónde ver Tigres vs Vancouver y Monterrey vs Nashville en EE.UU. de la Leagues Cup

Tigres vs. Vancouver Whitecaps

Fecha: martes 11 de agosto de 2026

martes 11 de agosto de 2026 Hora: 7:00 p.m. ET / 6:00 p.m. CT / 4:00 p.m. PT

7:00 p.m. ET / 6:00 p.m. CT / 4:00 p.m. PT Estadio: Universitario, San Nicolás de los Garza

Universitario, San Nicolás de los Garza Dónde ver: Apple TV, mediante MLS Season Pass

Monterrey vs. Nashville SC

Fecha: miércoles 12 de agosto de 2026

miércoles 12 de agosto de 2026 Hora: 8:00 p.m. ET / 7:00 p.m. CT / 5:00 p.m. PT

8:00 p.m. ET / 7:00 p.m. CT / 5:00 p.m. PT Estadio: GEODIS Park, Nashville, Tennessee

GEODIS Park, Nashville, Tennessee Dónde ver: Apple TV, mediante MLS Season Pass; FS1 y UniMás

Los dos encuentros presentan desafíos distintos. Tigres tendrá el Volcán a favor ante un Vancouver obligado a arriesgar, mientras Monterrey deberá resistir la presión de un Nashville que llega con confianza ofensiva. Para ambos clubes mexicanos, un buen resultado puede ser determinante en su camino por la Leagues Cup 2026.

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