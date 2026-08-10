Así se juegan los equipos de MLS su boleto a Cuartos de Final de la Leagues Cup 2026

Charlotte, Cincinnati, Dallas y Columbus parten con ventaja, mientras varios clubes de la MLS necesitan ganar y mejorar su diferencia de goles

Inter Miami Pelea Por Su Boleto En Leagues Cup | Chandan Khanna | AFP

La Leagues Cup 2026 que enfrenta a equipos de la MLS y la Liga MX entra en su etapa decisiva y varios equipos de la MLS que mantienen su hegemonía sobre los clubes mexicanos llegan a la última jornada con escenarios muy distintos.

Mientras Charlotte FC, FC Cincinnati, FC Dallas y Columbus Crew dependen de sus propios resultados, clubes como Inter Miami, Chicago Fire, Portland Timbers y New York City FC necesitan ganar para mantener vivo el sueño de avanzar a los Cuartos de Final.

Hay que recordar que el nuevo formato de la Leagues Cup no deja demasiado espacio para especular. Los 18 equipos de la MLS disputan tres partidos contra clubes de la Liga MX y únicamente los cuatro primeros de la clasificación avanzan directamente a la siguiente ronda.

Además, un triunfo en tiempo reglamentario entrega tres puntos, mientras que un empate se define por penales: dos unidades para el ganador y una para el perdedor. La diferencia de goles, por eso, puede terminar siendo tan importante como los puntos.

Los líderes tienen el camino más claro

Charlotte FC llega en la cima con seis puntos y una diferencia de +5. Ante Pachuca, un triunfo, un empate o incluso una derrota en penales le permitiría clasificarse. Solo una caída en tiempo reglamentario abriría la puerta a un escenario más complicado.

FC Cincinnati también suma seis unidades y tiene +4. Un empate ante Atlas sería suficiente para avanzar, mientras que una victoria le garantizaría además terminar como líder de su sector. FC Dallas, igualmente con seis puntos y +4, todavía tiene dos partidos por disputar, ante Chivas y Toluca, por lo que su panorama ofrece margen para asegurar el boleto.

El caso de Columbus Crew es especialmente interesante. El campeón vigente tiene seis puntos y +3, y enfrentará a Pumas UNAM en su último compromiso. Un triunfo o un empate lo colocaría automáticamente en los Cuartos de Final.

Los perseguidores necesitan algo más que ganar

Portland Timbers, Inter Miami y Chicago Fire todavía tienen posibilidades reales. Portland necesita vencer a Club Tijuana y llevar su diferencia al menos a +4. Inter Miami y Chicago, ambos con tres puntos, necesitan sumar al menos cuatro de los seis puntos que todavía tienen disponibles para alcanzar siete.

Para New York City FC, la situación es mucho más delicada. Después de perder 2-1 ante Cruz Azul, el equipo quedó con tres puntos y +1. Frente a Necaxa, una derrota o un empate significarían la eliminación. Incluso ganar por un gol podría no ser suficiente: el análisis del escenario establece que necesita imponerse por al menos dos tantos para llevar su diferencia a +3 y competir en los desempates.

Más abajo, LAFC tiene apenas dos puntos y debe ganar en tiempo reglamentario a Querétaro, además de esperar derrotas contundentes de varios líderes. Seattle Sounders, Philadelphia Union, San Diego FC y Nashville SC conservan posibilidades matemáticas, pero necesitan una combinación de resultados mucho más complicada.

La última jornada, entonces, no será únicamente una carrera por sumar. Para varios clubes de la MLS, cada gol puede definir quién sigue con vida en la Leagues Cup 2026 y quién queda fuera.

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