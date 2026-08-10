los secretos del Crew para estar invicto ante clubes mexicanos en esta Leagues Cup

Columbus Crew llega invicto ante Atlas y Pachuca, con un sistema táctico que buscará imponerse también frente a Pumas

Columbus Crew Cierra Ante Pumas La Primera Ronda | R. Storry | Getty Images vía AFP

Columbus Crew enfrenta a Pumas UNAM en el cierre de la primera fase de la Leagues Cup 2026 que enfrenta a la MLS y la Liga MX con una ventaja construida a partir de orden táctico, presión y contundencia.

El conjunto de Ohio llega al cierre de la Fase Uno con seis puntos después de vencer 3-1 a los rojinegros del Atlas en el debut y 2-1 a los Tuzos del Pachuca en su segundo partido, resultados que lo colocan como uno de los equipos más sólidos de la MLS frente a los clubes mexicanos.

El invicto no parece producto de una racha circunstancial. Detrás de los resultados aparece un modelo de juego reconocible, diseñado por el técnico francés Laurent Courtois para controlar el balón, generar superioridades y atacar los espacios que dejan sus rivales.

El próximo desafío será Pumas, que llega al encuentro del 11 de agosto con dos derrotas y la necesidad de conseguir un resultado positivo para mantener sus aspiraciones en el torneo.

El sistema de Columbus que ha complicado a los clubes mexicanos

Una de las claves está en el esquema 3-4-2-1. La línea de tres centrales facilita la salida desde el fondo, mientras los carrileros Mohamed Farsi y Malte Amundsen proporcionan amplitud y obligan a las defensas rivales a abrir espacios.

Esa estructura permite que Dániel Gazdag y Taha Habroune encuentren zonas interiores para asociarse y generar peligro.

Habroune se ha convertido en una pieza especialmente importante: suma tres asistencias en la competencia.

En el otro extremo del ataque aparece Brais Méndez, autor de dos goles, mientras Patrick Schulte aporta seguridad desde la portería con 10 atajadas y 12 recuperaciones.

El Crew también ha demostrado capacidad para manejar los momentos incómodos. Contra Pachuca, marcó primero al minuto 18 y amplió la ventaja en el 45’+2.

Cuando Oussama Idrissi acercó al conjunto mexicano en el segundo tiempo, Columbus no perdió el control y aprovechó la expulsión de Sergio Barreto para cerrar el partido.

Los números explican la ventaja ante Pumas

La comparación estadística muestra una diferencia considerable. Columbus promedia 2.55 goles por partido en esta Leagues Cup y recibe 1.02, mientras Pumas todavía no ha marcado y concede 2.55 tantos por encuentro.

El Crew, además, registra un volumen de 449.58 pases por partido frente a los 416.58 del equipo universitario.

Ahí puede estar otra de las claves. Si Columbus consigue imponer su circulación, mantener la presión tras pérdida y aprovechar nuevamente la amplitud de sus carrileros, tendrá argumentos para prolongar su dominio ante la Liga MX.

Más que una simple racha, el invicto refleja una identidad. El duelo contra Pumas será la oportunidad para comprobar si esa fórmula puede sostenerse cuando llegue la fase decisiva de la Leagues Cup.

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