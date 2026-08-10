Los latinos de MLS más destacados del fin de semana en Leagues Cup

Cristian Espinoza, Eddie Segura y Rodrigo De Paul encabezaron una jornada en la que el talento latino volvió a marcar diferencia en la Leagues Cup

Eddie Segura Destacado En Leagues Cup | Luiza Moraes | Getty Images vía AFP

Este fin de semana de Leagues Cup 2026 dejó varias actuaciones destacadas de futbolistas latinos de la MLS ante clubes de la Liga MX, protagonistas en goles, asistencias y acciones decisivas que ayudaron a sus equipos a competir.

Nombres como Cristian Espinoza, Eddie Segura, Rodrigo De Paul, Pablo Enrique Ruíz y Nicolás Fernández Mercau tuvieron un peso especial en sus respectivos encuentros.

En un torneo donde únicamente cuatro clubes de la MLS avanzarán a los Cuartos de Final, cada intervención adquiere un valor adicional.

La competencia premia con tres puntos las victorias en tiempo reglamentario y convierte la diferencia de goles en un elemento decisivo para resolver empates en la clasificación.

Espinoza y Segura, protagonistas de las victorias más contundentes

Cristian Espinoza fue, de acuerdo con el análisis de la jornada, uno de los grandes nombres del fin de semana.

El argentino marcó un doblete en el triunfo 4-1 de Nashville SC sobre Atlético de San Luis. Primero igualó el encuentro al minuto 35 y después volvió a aparecer en el tiempo añadido del primer tiempo con un espectacular tiro libre que terminó en la escuadra.

Su actuación tuvo además un componente que va más allá de los goles: desborde, generación de faltas y capacidad para incomodar constantemente a la defensa mexicana.

En Los Ángeles, el colombiano Eddie Segura tuvo una noche igualmente especial. El defensa central apareció al minuto 90+1 para marcar desde fuera del área el gol con el que LAFC derrotó 1-0 a Toluca. Su aporte no terminó ahí: también fue determinante para mantener la portería angelina en cero.

Dos actuaciones diferentes, pero con un mismo resultado: puntos que pueden terminar siendo determinantes en la clasificación de la MLS.

De Paul, Ruíz y Mercau también levantaron la mano

Rodrigo De Paul asumió un papel central en Inter Miami ante Monterrey. Sin Lionel Messi en el terreno de juego, el argentino tomó responsabilidades creativas y abrió el marcador al minuto 32. Aunque Miami terminó perdiendo 2-1 ante Monterrey, su presencia en el mediocampo fue una de las notas individuales más relevantes del encuentro.

En Real Salt Lake, Pablo Enrique Ruíz ingresó al minuto 65 y cerró la goleada 4-0 sobre Atlante con el cuarto tanto, una intervención que además ayudó a mejorar el diferencial de goles de su equipo.

Nicolás Fernández Mercau, por su parte, fue pieza importante de New York City FC ante Cruz Azul. Su tiro libre permitió a Max Murray marcar el empate momentáneo, aunque el conjunto neoyorquino terminó cayendo 2-1.

También destacaron Facundo Torres y Joseph Rosales en el triunfo 3-0 de Austin FC sobre Puebla, mientras Wilder Cartagena aportó equilibrio en el mediocampo de Orlando City ante León.

Más allá de los resultados, la jornada confirmó algo importante: el talento latino sigue siendo una pieza estratégica para los clubes de la MLS cuando la Leagues Cup entra en su tramo decisivo.

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